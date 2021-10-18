أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الهشة في الخلاط.. كيك الشاي في دقيقتين

طريقة عمل كيكة الزبادي الشهية والتي تفضلها الكثير من النساء لتحضير وجبة فطور لذيذة و سهلة التحضير و غنية بالفوائد الغذائية لأطفالها في الصباح وخاصة في فترة الدراسة، كما يمكن تقديمها لأطفالك في أي وقت وتناولها في أثناء فترة الدراسة، وتتميز هذه الكيكة بأنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، ويمكن تحضيرها خلال دقائق معدودة بدلا من شرائها من الخارج ضمان الجودة والنظافة، في ما يلي طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه ناجحة وعالية من أول مرة وأيضا سنوفر إليكم سر نجاحها في ملعقة سوف نضيفها إلى الدقيق أثناء التحضير. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المكونات كوبان كبيران من الدقيق.

كوب ونصف من الزبادي.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب مخلوط من الزيت و الزبدة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث بيضات. خطوات تحضير الكيك في البيت في البداية قومي بتحضير صينية مناسبة وقومي بوضع القليل من أي مادة دهنيه مثل الزيت أو السمن أو الزبدة، ويليها القليل من الدقيق حتى يتم عمل طبقة عازلة بين خليط الكيك والصينية حتى لا تحترق.

بعد ذلك قومى بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل من الزيت والزبدة والسكر واخفقي المكونات جيدا حتى يصبح القوام ناعم جدا، ثم يضاف اليهم البيض والفانيليا واستمري في الخفق حتى يكون الخليط لونه ابيض فاتح.

قومي بصب هذا الخليط في بوله كبيرة، وبعد ذلك يخلط الدقيق مع البيكنج بودر و رشه صغيره من الملح في وعاء أخر.

في وعاء المكونات السائلة أضيفي ملعقة من الخل ويليه الزبادي مع المكونات جيدا حتى يصبح القوام سائل وبلا أي تكتلات.

بشكل تدريجي ابدئي خليط الدقيق المخفوق بالبيكنج باودر و استمري في تقليب الخليط جيدا حتى يصبح جاهز للخبز.

صبي خليط الكيك في الصينية وضعيه في الفرن المسخن بشكل مسبق، واتركيه لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط.

تفقد الكيك من الوقت إلى الأخر لمعرفه إذا تم نضج الكيك وملاحظة انفصال الجوانب عن الصينية وأخذ اللون الذهبي. خطوات تحضير الكيك في البيت الوسوم

طريقة عمل كيكة الزبادي الشهية والتي تفضلها الكثير من النساء لتحضير وجبة فطور لذيذة و سهلة التحضير و غنية بالفوائد الغذائية لأطفالها في الصباح وخاصة في فترة الدراسة، كما يمكن تقديمها لأطفالك في أي وقت وتناولها في أثناء فترة الدراسة، وتتميز هذه الكيكة بأنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، ويمكن تحضيرها خلال دقائق معدودة بدلا من شرائها من الخارج ضمان الجودة والنظافة، في ما يلي طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه ناجحة وعالية من أول مرة وأيضا سنوفر إليكم سر نجاحها في ملعقة سوف نضيفها إلى الدقيق أثناء التحضير. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المكونات كوبان كبيران من الدقيق.

كوب ونصف من الزبادي.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب مخلوط من الزيت و الزبدة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث بيضات. خطوات تحضير الكيك في البيت في البداية قومي بتحضير صينية مناسبة وقومي بوضع القليل من أي مادة دهنيه مثل الزيت أو السمن أو الزبدة، ويليها القليل من الدقيق حتى يتم عمل طبقة عازلة بين خليط الكيك والصينية حتى لا تحترق.

بعد ذلك قومى بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل من الزيت والزبدة والسكر واخفقي المكونات جيدا حتى يصبح القوام ناعم جدا، ثم يضاف اليهم البيض والفانيليا واستمري في الخفق حتى يكون الخليط لونه ابيض فاتح.

قومي بصب هذا الخليط في بوله كبيرة، وبعد ذلك يخلط الدقيق مع البيكنج بودر و رشه صغيره من الملح في وعاء أخر.

في وعاء المكونات السائلة أضيفي ملعقة من الخل ويليه الزبادي مع المكونات جيدا حتى يصبح القوام سائل وبلا أي تكتلات.

بشكل تدريجي ابدئي خليط الدقيق المخفوق بالبيكنج باودر و استمري في تقليب الخليط جيدا حتى يصبح جاهز للخبز.

صبي خليط الكيك في الصينية وضعيه في الفرن المسخن بشكل مسبق، واتركيه لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط.

تفقد الكيك من الوقت إلى الأخر لمعرفه إذا تم نضج الكيك وملاحظة انفصال الجوانب عن الصينية وأخذ اللون الذهبي. خطوات تحضير الكيك في البيت

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