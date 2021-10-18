طريقة فطيرة الدجاج التركية بعجينة هشة وبحشوة مميزة ولذيذة

طريقة فطيرة الدجاج التركية ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ويشتهر بها المطبخ التركي أيضاً، حيث يتميز المطبخ التركي بمعجناته وأكلاته اللذيذة والرائعة المتنوعة، كما أنها من الأكلات المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاُ، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة، وسهلة التحضير أيضاً، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج بالمقلاة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة فطيرة الدجاج التركية بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات طريقة فطيرة الدجاج التركية

تتكون فطيرة الدجاج التركية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

ربع كوب زيت.

2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الحشو

ربع كوب زيت.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

3 فصوص ثوم مهروس.

500 جم صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

حبة فلفل أحمر حلو مفروم ناعم.

حبة فلفل أخضر حلو مفروم ناعم.

2 حبة جزر مبشور.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج أو بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة ببريكا.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ثلاث أرباع كوب ذرة معلبة.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

رشة حبة البركة.

رشة سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة فطيرة الدجاج التركية الهشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر الناعم، ثم نخلطهم جيداً، ونترك الخليط لمدة 5 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف الزيت ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

تحضير الحشو