خلطة بياض الثلج مع كريم جليسوليد وبودرة الأطفال بمناسبة دخول الشتاء ترطيب وتفتيح

كريم جليسوليد وبودرة الأطفال الكريم الرباني في التفتيح واللمعان، الذي يمنع جفاف وخشونة البشرة ويعمل على تغذيتها وتوحيد لونها بكل بساطة، ونظراً لدخول فصل الشتاء علينا يجب الاهتمام بما يجعل بشرتنا رطبة وجذابة وما يمنحها النضارة والحيوية، لذلك حاولنا بقدر الإمكان أن نقدم لك ست وكل فتاة هذا الكريم المعجزة الذي يتكون من مجموعة مكونات آمنة ومتوفرة بكثرة في جميع الأماكن، ومن هذه المكونات بودرة التلك وزيت البيبي وعصير الليمون، ولكي يعطي هذا الكريم مفعول واضح ومبهر يجب المواظبة على استخدامه، واليوم سوف نعرض لكم بالتفصيل مكونات عمل كريم جليسوليد وبودرة الأطفال.

مكونات عمل كريم جليسوليد وبودرة الأطفال

يتكون كريم جليسوليد من مجموعة من المكونات المتوفرة بكثرة في كل مكان فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:

علبة من كريم جليسوليد ( متوسطة الحجم ).

2 ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال.

ملعقة كبيرة من زيت الأطفال ( زيت جونسون ).

عصير نصف ليمونة.

طريقة إعداد الكريم واستخدامه

بكل ود سوف نعرض لكم طريقة تحضير الكريم اللطيف الذي له دور كبير في التفتيح عند خلطة بهذه الطريقة وهي كما يلي:

نحضر وعاء صغير ونفرغ به علبة الكريم الجاهزة ونضع عليها عصير الليمون. نخلط المكونين مع بعض جيداً ثم نضع عليهم كمية بودرة الأطفال المحددة وملعقة زيت الأطفال. ونستمر في خلط جميع المكونات حتى يتجانس الخليط مع بعضه. بعد ذلك نفرد كمية من الكريم على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة. ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ ونجففه بعناية. تكرر هذه الوصفة يومياً لمدة شهر مع الاستمرار للحصول على نتائج مبهرة للجميع.

خلطة أخرى لبياض كالثلج بالفازلين

يعد الفازلين من المنتجات الطبيعية التي لها دور مهم في ترطيب وتفتيح البشرة وخاصة في فصل الشتاء سوف نتعرف على طريقة استخدامه الآن وهي كالتالي:

المكونات

2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

الطريقة

نحضر وعاء صغير ونخلط به الفازلين وزيت اللوز الحلو. ثم نضع قليل من هذا الخليط على المناطق المراد تفتيحها بعد الاستحمام. نحفظ الخليط في علبة محكمة الغلق ونتركه بالثلاجة. نضع هذه الخلطة يومياً.

خلطة كريم جليسوليد لتوريد البشرة

تتمني جميع الستات والفتيات أن تكون بشرتهم جميلة وحمراء بدون مكياج فهيا بنا نتعرف على هذا الكريم الطبيعي وهو كالتالي:

المكونات

ملعقة صغيرة من دم الغزال ( على حسب الحمرة المطلوبة ).

وعلبة صغيرة من كريم الجليسوليد.

الطريقة

نحضر وعاء صغير ونخلط به الكريم ودم الغزال جيداً. نضع قليل من هذا الكريم على الخدود أو المنطقة المراد تحميرها وندهن جيدا. نحتفظ بهذا الخليط في علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

الاستخدامات المختلفة لكريم جليسوليد

تتعد استخدامات هذا الكريم سوف نتعرف عليها بكل بساطة الآن وهي كما يلي:

يستخدم هذا الكريم للتخلص من الحروق الناتجة عن الشمس وغيرها.

أفضل كريم مرطب لليدين والقدمين وجميع أجزاء الجسم.

يستخدم كمرطب ممتاز لتشقق الشفاه أفضل من أي نوع آخر.

يساعد في محاربة البكتيريا والفطريات التي تتراكم على الجلد.

يعمل على تغذية البشرة ولمعانها.

فوائد بودرة الأطفال للبشرة

تعد بودرة الأطفال من الأشياء التي لها دور كبير في علاج مشكلات البشرة المعجزة لذلك سوف نتعرف على فوائدها وهي كالتالي: