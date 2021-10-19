طريقة عمل كيكة الرمل الهشة بالسميد المحمص بطعم ولا أروع

تعد كيكة الرمل الهشة من الأنواع اللذيذة والمختلفة التي لا يعرفها الكثيرين، وهي تقدم بجانب الشاي أو الحليب وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الرمل بكل سهولة، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع وشكل مختلف حتى ترغب الأطفال في تناولها، وكثير من الأمهات يردن تقديم أنواع مختلفة من الكيك لتحضيرها وهي من المخبوزات التي تعطي الأطفال الكثير من الطاقة، ايضاً تتكون هذه الكيكة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم طريقة تحضير كيكة الرمل الهشة في المنزل.

مقادير عمل كيكة الرمل

تحتوي كيكة الرمل على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب البودرة.

كوب من الدقيق.

٣ حبات من البيض.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

علبة من الزبادي.

سميد محمص.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كيكة الرمل الهشة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق البيض مع الفانيليا والسكر ونخلطهم جيداً حتى يصبح لون الخليط أبيض. ثم نقوم بوضع الزبادي، الزيت والحليب مع الخلط المستمر. بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر بشكل تدريجي حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة، ونقوم بإحضار صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق. نصب الخليط بقالب الكيك وندخلها الفرن حتى تنضج ثم نخرجها. نسكب عليها الحليب المكثف ونغطيها بالسميد المحمص حتى تشبه الرمل ثم نتركها تبرد لتقدم وبالهنا والشفا.

أسباب فشل الكيك

هناك عدة أسباب تعمل على فشل الكيك هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-