وداعاً للشيب المبكر… بملعقة ملح تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا في ثواني معدودة وبدون أي مواد كيميائية

ظهور الشعر الأبيض في سن مبكر من المشاكل المزعجة للكثير من السيدات والرجال، وبسبب الاضرار التي تسببها الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية للشعر مثل التساقط او الضعف او ان الشعر الأبيض يزداد بعد زوال أثر الصبغة من الشعر، لجأ الكثير الي استخدام الوصفات الطبيعية وذلك لأنها امنه على الشعر لا تسبب أي اثار سلبية كما ان تكلفتها تكاد تكون منعدمه، والملح من المواد الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة للتخلص من الشيب مثل الصبغات، بل وأفضل بكثير، وسنقدم كيفية تجهيز وصفة الملح للتخلص من الشيب.

طريقة عمل وصفة الملح للتخلص من الشعر الأبيض

هذه الوصفة من أقوى الوصفات التي يمكن استخدامها لإعادة اللون الأسود الي الشعر بشكل أسرع ونهائيًا، ولتحضير الوصفة يمكن اتباع الاتي: –

يضاف معلقة من الملح الي كوب من الماء وتقلب حتى يذوب الملح، ويضاف معلقة من الشاي الأسود او الأخضر كلاهما له نفس التأثير ويمكن استخدامهما معًا، ويرفع الخليط على النار.

يرفع الخليط من النار بعد ان يغلي، ويترك حتى يبرد، ويضاف اليه معلقة من زيت الزيتون، ونفس الكمية زيت حبه البركة، ويقلب جيدًا.

يوضع الخليط في زجاجة بخاخ، ويرش منه على كل أجزاء الشعر ويترك ساعتين حتى يجف ويتشرب الشعر.

يغسل الشعر بماء فاتر بالشامبو، والحرص على تنظيف الشعر من الخليط بشكل صحيح لتجنب ظهور القشور في الشعر.

خلطة السمسم والملح للتخلص من الشعر الأبيض

السمسم من النباتات التي لها قدرة كبيرة على التخلص من الشعر الأبيض وإعادة اللون الأسود اليه، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من المعادن التي تحفز البصيلات الي انتاج الصبغة، ويمكن استخدام وصفة السمسم والملح كالتالي: –