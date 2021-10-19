بالطعم الاصلي جربي كيكة الزبادي الهشة قطنية وخفيفة بمقادير اقتصادية وسر نجاجها

بالطعم الاصلي جربي كيكة الزبادي الهشة قطنية وخفيفة تعد الكيكة بالرغم من صعوبة إعدادها والتي دائمًا تتعرض للفشل من خلال تشققها او عدم ارتفاعها بمعدل جيد ويرجع ذلك لأختيار مكونات ومقادير غير مناسبة وذات جودة منخفضة لذلك ننصحك في حالة الرغبة بإعداد كيكة الزبادي اتباع الطريقة التي نقدمها في الأجزاء التالية من خلال توفير مكوناتها والتأكد من جودتها بشكل كافي مع إحضار المكون السري وهو البيكنج بودر والذي يضمن اعلى نسب نجاح الوصفة ونوضح بشكل أكثر تفصيلًا داخل هذه الأجزاء البسيطة. بالطعم الاصلي جربي كيكة الزبادي الهشة قطنية وخفيفة بالطعم الاصلي جربي كيكة الزبادي الهشة قطنية وخفيفة تستطيع القيام بإعداد هذه الكيكة المنزلية والتي تتناسب في تقديمها بجوار الشاي وفي وجبات الإفطار ويمكن تقديمها كنوع من التحلية بعد الوجبات وهذا من خلال القيام بتزيينها بالشوكولاتة وقطع الفاكهة بعد الانتهاء من إعدادها بعد توفير المكونات وأتباع الخطوات التي نسردها في هذه الأجزاء. المقادير معدل 4 بيضة طازجة بدرجة حرارة الغرفه.

نسبة بسيطة من مسحوق الفانيليا.

كأس زيت نباتي.

كأس زبادي.

كوب وثلاث ارباع الكوب من اللبن السائل.

اثنين كوب من السكر.

كيس من مسحوق البيكنج بودر او معدل معلقتين منه.

4 كأس من الدقيق المنخول. الطريقة الصحيحة لعمل كيكة الزبادي يمكنك إعداد هذه الوصفة بطريقة أكثر جودة من خلال دمج مكون الزيت والسكر واللبن والفانيليا والزبادى والبيض وهذا عبر استخدام مضرب كهربي لدمج المكونات والتأكد من ذوبان السكر داخل الخليط بنحو جيد. أضف ملعقتين من الخميرة والبيكنج بودر إلى الدقيق الأبيض ومن ثم قم بإضافة الدقيق إلى الخليط بشكل سلس وتدريجي.

استمر في إضافة الدقيق حتى أنتهاء الكمية أو حتى الحصول على قوام كريمي متماسك مع وضع الاناء الخاص ب الخليط جانبًا.

يفضل إحضار إحدى الصواني الغير قابلة للالتساق متوسطة الحجم.

او اي صينية منزلية يتم دهنها بالسمن مع رش القليل من الطحين إليها وإضافة الخليط كامل بداخلها وتوزيعها بنحو جيد.

أشعل النيران داخل الفرن بمعدل 180 درجة وانتظر لخمس دقائق حتى تسخن الفرن.

ومن ثم توجه لدفع الصينية ونبدأ بطهي الكيكه والانتظار لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

أو حتى يتحول لون الصينية إلى اللون الذهبي ببدء فحصها من حالة النضج أم لا. الوسوم

بالطعم الاصلي جربي كيكة الزبادي الهشة قطنية وخفيفة تعد الكيكة بالرغم من صعوبة إعدادها والتي دائمًا تتعرض للفشل من خلال تشققها او عدم ارتفاعها بمعدل جيد ويرجع ذلك لأختيار مكونات ومقادير غير مناسبة وذات جودة منخفضة لذلك ننصحك في حالة الرغبة بإعداد كيكة الزبادي اتباع الطريقة التي نقدمها في الأجزاء التالية من خلال توفير مكوناتها والتأكد من جودتها بشكل كافي مع إحضار المكون السري وهو البيكنج بودر والذي يضمن اعلى نسب نجاح الوصفة ونوضح بشكل أكثر تفصيلًا داخل هذه الأجزاء البسيطة. بالطعم الاصلي جربي كيكة الزبادي الهشة قطنية وخفيفة بالطعم الاصلي جربي كيكة الزبادي الهشة قطنية وخفيفة تستطيع القيام بإعداد هذه الكيكة المنزلية والتي تتناسب في تقديمها بجوار الشاي وفي وجبات الإفطار ويمكن تقديمها كنوع من التحلية بعد الوجبات وهذا من خلال القيام بتزيينها بالشوكولاتة وقطع الفاكهة بعد الانتهاء من إعدادها بعد توفير المكونات وأتباع الخطوات التي نسردها في هذه الأجزاء. المقادير معدل 4 بيضة طازجة بدرجة حرارة الغرفه.

نسبة بسيطة من مسحوق الفانيليا.

كأس زيت نباتي.

كأس زبادي.

كوب وثلاث ارباع الكوب من اللبن السائل.

اثنين كوب من السكر.

كيس من مسحوق البيكنج بودر او معدل معلقتين منه.

4 كأس من الدقيق المنخول. الطريقة الصحيحة لعمل كيكة الزبادي يمكنك إعداد هذه الوصفة بطريقة أكثر جودة من خلال دمج مكون الزيت والسكر واللبن والفانيليا والزبادى والبيض وهذا عبر استخدام مضرب كهربي لدمج المكونات والتأكد من ذوبان السكر داخل الخليط بنحو جيد. أضف ملعقتين من الخميرة والبيكنج بودر إلى الدقيق الأبيض ومن ثم قم بإضافة الدقيق إلى الخليط بشكل سلس وتدريجي.

استمر في إضافة الدقيق حتى أنتهاء الكمية أو حتى الحصول على قوام كريمي متماسك مع وضع الاناء الخاص ب الخليط جانبًا.

يفضل إحضار إحدى الصواني الغير قابلة للالتساق متوسطة الحجم.

او اي صينية منزلية يتم دهنها بالسمن مع رش القليل من الطحين إليها وإضافة الخليط كامل بداخلها وتوزيعها بنحو جيد.

أشعل النيران داخل الفرن بمعدل 180 درجة وانتظر لخمس دقائق حتى تسخن الفرن.

ومن ثم توجه لدفع الصينية ونبدأ بطهي الكيكه والانتظار لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

أو حتى يتحول لون الصينية إلى اللون الذهبي ببدء فحصها من حالة النضج أم لا.

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