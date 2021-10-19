اسهل وصفة لعمل السويسرول اقتصادية وناجحة من اول مرة بالمنزل وبمكونات متاحة في كل بيت

السويسرول هو حلوى من الحلويات الغربية حيث أنها من الحلويات الأمريكية، يقبل عليها الناس كنوع من التغيير، وهي عبارة عن كيك يتم حشوها ثم لفها بشكل دائري وتقطيعها، يتم صنعها عادًا من الدقيق الأبيض والبيكنج باودر والفانيلا، ويعتقد أن جذور وأصل هذه الكعكة ترجع إلى دول أوروبا الوسطى بالرغم من تسميتها التي تشير أنها لفائف ذات أصل سويسري. مكونات عمل السويسرول الشهي ورق زبدة

6 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ربع كوب حليب

ربع كوب زيت نباتي

4 كيس فانيلا

كوب الا ثلث دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف كوب سكر

مربى و شيكولاته للحشو

2 ملعقة كبيرة كاكاو

نصف كوب حليب بارد

نصف كوب من باودر الكريم شانتيه

صينية مقاس 38 × 28 طريقة عمل السويسرول بالمربى اللذيذ نحضر الصينية ونقوم بتبطينها بورق زبدة ونقص الأطراف من الأربع جهات. نقوم بأحضار البيض و2 إناء واسع كبير الحجم، ونفصل الصفار عن البياض كلًا منهم في إناء. نضيف على الإناء الذي وضعنا به صفار البيض ربع كوب حليب وربع كوب من الزيت النباتي و2 فانيلا ونقوم بالخلط جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها. نحضر مصفاة ونضع بداخلها الدقيق ويتم نخله ومن ثم نضع البيكنج باودر ونستمر في التقليب جيدًا إلى أن نحصل على خليط متماسك بدون كتل ويفضل إستخدام المضرب الكهربائي إن أمكن. نرجع للإناء الآخر الذي وضعنا بداخله بياض البيض ونقوم بإضافة الفانيلا بداخله ويتم الخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطه. نستمر في الضرب حتي تتتشكل الرغوة وحينها نبدأ في إضافة نصف كوب سكر بالتدريج ونستمر بالخفق على سرعة متوسطة إلى أن نصل لقوام ممشوق متماسك فنوقف الخفق. نضيف معلقة من هذا الإناء علي خليط الإناء الذي به الصفار ونقلب ليختفي تمامًا. نقوم بإضافة ملعقة أخرى من الإناء ونستمر في التقليب جيدًا ثم نضيف خليط إناء الصفار على إناء البياض ونقلب برفق. نقلب إلى أن يختفي البياض ثم نسكب الخليط في الصينية ونقوم بتوزيع خليط الكيك على الصينيه بأكملها، ونقوم بحمل الصينية وخبطها خبط خفيف لتخرج فقاعات الهواء. توضع صينية الكيك بداخل الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئويه لمدة 15 دقيقة مع المروحة إذ أمكن، وإذا لم تتوافر المروحة نشغل من فوق آخر دقيقتين. نُخرج الصينية من الفرن عند تمام التسوية ونشيلها من الصينية ونتركها تبرد لمدة دقيقتين. نضع ورقة زبدة من أعلى الكيك ونقوم بقلبها ونزع ورق الزبدة من فوق فقط مع ترك ورق الزبدة من تحت

نتخلص من أطراف الكيك (خطوة إختيارية). نقوم بقص آخر طرف من الكيك بتقطيعه بشكل مائل وندهن الكيك بالحشو المرغوب فيه كالمربى أو الشيكولاته. نلف الكيك بإحكام ليعطينا الشكل الدائري المطلوب ونقوم بغلقها بورق الزبدة أو بلاستيك مدهون زيت، نلصق الورق ثم نبدرها تمامًا حوالي ساعتين في الثلاجة. طريقة العمل بالكاكاو محشو بالكريم شانتيه سوف نقوم بنفس طريقة عمل الكيك السابق لكن سوف نستبدل ملعقتين كبرتين من الدقيق بالكاكاو. نضع خليط الكيك في صينيه مبطنة بورق زبدة ونقوم بتوزيعها جيدًا في الصينية، ونقوم بحمل الصينية وخبطها خبط خفيف لتخرج فقاعات الهواء. توضع صينية الكيك بداخل الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئويه لمدة 15 دقيقة. نخرج الصينية من الفرن وقلبها ونقوم بقص آخر طرف من الكيك بشكل مائل. نقوم بلفها بورق الزبده وهي ساخنه حتى لا تتشقق وبدون حشو لكي يتم حشوها بالكريمة لاحقًا، ونبردها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. نحضر إناء ونضع بداخله نصف كوب حليب بارد ونصف كوب كريم شانتيه باودر وفانيلا، ونخفق المكونات حتى تتجانس وتتماسك ومن ثم نقوم بفك السويسرول وإضافة حشو الكريم شانتيه. نقوم بلف السويسرول بعد الحشو مرة أخرى ونضغط من أسفل ليعطينا شكل دائري للسويسرول ثم نبرده تمامًا في الثلاجة عدة ساعات حتي يتماسك. نحضر سويسرول المربي وسويسرول الكريم شانتيه من الثلاجة ونقوم بالتقطيع وبذلك سوف نحصل علي أفضل وأشهى سويسرول ذات قوام كالقطن ومذاق لذيذ جدًا وخفيف. مكونات عمل السويسرول الشهيطريقة عمل السويسرول بالمربى اللذيذطريقة العمل بالكاكاو محشو بالكريم شانتيه الوسوم

السويسرول هو حلوى من الحلويات الغربية حيث أنها من الحلويات الأمريكية، يقبل عليها الناس كنوع من التغيير، وهي عبارة عن كيك يتم حشوها ثم لفها بشكل دائري وتقطيعها، يتم صنعها عادًا من الدقيق الأبيض والبيكنج باودر والفانيلا، ويعتقد أن جذور وأصل هذه الكعكة ترجع إلى دول أوروبا الوسطى بالرغم من تسميتها التي تشير أنها لفائف ذات أصل سويسري. مكونات عمل السويسرول الشهي ورق زبدة

6 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ربع كوب حليب

ربع كوب زيت نباتي

4 كيس فانيلا

كوب الا ثلث دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف كوب سكر

مربى و شيكولاته للحشو

2 ملعقة كبيرة كاكاو

نصف كوب حليب بارد

نصف كوب من باودر الكريم شانتيه

صينية مقاس 38 × 28 طريقة عمل السويسرول بالمربى اللذيذ نحضر الصينية ونقوم بتبطينها بورق زبدة ونقص الأطراف من الأربع جهات. نقوم بأحضار البيض و2 إناء واسع كبير الحجم، ونفصل الصفار عن البياض كلًا منهم في إناء. نضيف على الإناء الذي وضعنا به صفار البيض ربع كوب حليب وربع كوب من الزيت النباتي و2 فانيلا ونقوم بالخلط جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها. نحضر مصفاة ونضع بداخلها الدقيق ويتم نخله ومن ثم نضع البيكنج باودر ونستمر في التقليب جيدًا إلى أن نحصل على خليط متماسك بدون كتل ويفضل إستخدام المضرب الكهربائي إن أمكن. نرجع للإناء الآخر الذي وضعنا بداخله بياض البيض ونقوم بإضافة الفانيلا بداخله ويتم الخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطه. نستمر في الضرب حتي تتتشكل الرغوة وحينها نبدأ في إضافة نصف كوب سكر بالتدريج ونستمر بالخفق على سرعة متوسطة إلى أن نصل لقوام ممشوق متماسك فنوقف الخفق. نضيف معلقة من هذا الإناء علي خليط الإناء الذي به الصفار ونقلب ليختفي تمامًا. نقوم بإضافة ملعقة أخرى من الإناء ونستمر في التقليب جيدًا ثم نضيف خليط إناء الصفار على إناء البياض ونقلب برفق. نقلب إلى أن يختفي البياض ثم نسكب الخليط في الصينية ونقوم بتوزيع خليط الكيك على الصينيه بأكملها، ونقوم بحمل الصينية وخبطها خبط خفيف لتخرج فقاعات الهواء. توضع صينية الكيك بداخل الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئويه لمدة 15 دقيقة مع المروحة إذ أمكن، وإذا لم تتوافر المروحة نشغل من فوق آخر دقيقتين. نُخرج الصينية من الفرن عند تمام التسوية ونشيلها من الصينية ونتركها تبرد لمدة دقيقتين. نضع ورقة زبدة من أعلى الكيك ونقوم بقلبها ونزع ورق الزبدة من فوق فقط مع ترك ورق الزبدة من تحت

نتخلص من أطراف الكيك (خطوة إختيارية). نقوم بقص آخر طرف من الكيك بتقطيعه بشكل مائل وندهن الكيك بالحشو المرغوب فيه كالمربى أو الشيكولاته. نلف الكيك بإحكام ليعطينا الشكل الدائري المطلوب ونقوم بغلقها بورق الزبدة أو بلاستيك مدهون زيت، نلصق الورق ثم نبدرها تمامًا حوالي ساعتين في الثلاجة. طريقة العمل بالكاكاو محشو بالكريم شانتيه سوف نقوم بنفس طريقة عمل الكيك السابق لكن سوف نستبدل ملعقتين كبرتين من الدقيق بالكاكاو. نضع خليط الكيك في صينيه مبطنة بورق زبدة ونقوم بتوزيعها جيدًا في الصينية، ونقوم بحمل الصينية وخبطها خبط خفيف لتخرج فقاعات الهواء. توضع صينية الكيك بداخل الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئويه لمدة 15 دقيقة. نخرج الصينية من الفرن وقلبها ونقوم بقص آخر طرف من الكيك بشكل مائل. نقوم بلفها بورق الزبده وهي ساخنه حتى لا تتشقق وبدون حشو لكي يتم حشوها بالكريمة لاحقًا، ونبردها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. نحضر إناء ونضع بداخله نصف كوب حليب بارد ونصف كوب كريم شانتيه باودر وفانيلا، ونخفق المكونات حتى تتجانس وتتماسك ومن ثم نقوم بفك السويسرول وإضافة حشو الكريم شانتيه. نقوم بلف السويسرول بعد الحشو مرة أخرى ونضغط من أسفل ليعطينا شكل دائري للسويسرول ثم نبرده تمامًا في الثلاجة عدة ساعات حتي يتماسك. نحضر سويسرول المربي وسويسرول الكريم شانتيه من الثلاجة ونقوم بالتقطيع وبذلك سوف نحصل علي أفضل وأشهى سويسرول ذات قوام كالقطن ومذاق لذيذ جدًا وخفيف. مكونات عمل السويسرول الشهيطريقة عمل السويسرول بالمربى اللذيذطريقة العمل بالكاكاو محشو بالكريم شانتيه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل وصفة لعمل السويسرول اقتصادية وناجحة من اول مرة بالمنزل وبمكونات متاحة في كل بيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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