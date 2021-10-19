طريقة علاج اسمرار وسواد المناطق الحساسة بالخميرة لتتمتعي بجسم كالحليب

تسبب اسمرار بعض المناطق في الجسم إلى كثير من المشكلات لدى كثير من السيدات، مما تسبب لهم الإحراج، حيث تعتبر المناطق الداكنة من الأمور التي يجب مراعاتها والاهتمام بها وعلاجها في أقل وقت ممكن، وتوجد عدة أسباب لظهور تلك الاسمرار في المناطق مثل الركبتين والكوع والمناطق الحساسة ومنها، أرتداء ملابس داخلية وخارجية مصنوعة من ألياف البول ستر الصناعية، وكذلك مزيلات العرق التي تسبب للجلد اللون الداكن لمنع تنفس الجلد وغلق مسامه، قلة النظافة الشخصية خاصة في فصل الصيف، كل هذه الأسباب تجعل في ظهور العلامات الداكنة في الجسم والمناطق الحساسة، حيث يذهبون البعض من السيدات إلى أستخدام بعض الكريمات والعلاجات لزوال هذه العلامات الداكنة ولكنهم لا يدرون أن هذه العلاجات الطبية تساعد في غلق مسام الجلد مما تزيد من أسمرار مناطق الجسم، حيث لا يعرف الكثير منهم أن العلاجات الطبيعية هي التي تساعد في التخلص من كل هذه المشكلات ومنها العلاج الطبيعي المتوفر وبأرخص الأسعار الذي يعمل على التخلص من كل هذه البقع الداكنة نهائيا وتجعلكي تتمتعي بجسم كالحليب وتحصلين علي نعومة فائقة وهي الخميرة مع اللبن والثلج وزيت اللوز الحلو.

قطعة من الخميرة .

ملعقتين كبيرتان من اللبن الحليب.

ملعقة ونصف كبيرة من زيت اللوز الحلو.

قطعة من القطن.

نأتي بطبق صغير ونضع فيه قطعة من الخميرة، ونضيف إليها ملعقتين كبيرتين من اللبن الحليب، ونقلبهم جيدا حتى نحصل على عجينة طرية.

نأتي بفرشاة صغيرة، ونقوم بتنظيفها جيدا حتى تصبح جاهزة لوضعها على المنطقة الداكنة.

نقوم بتنظيف المنطقة المراد تفتيحها قبل وضع الخلطة التي تم تحضيرها.

ثم نضع هذه الخلطة بالفرشاة ونتركها على المنطقة الداكنة لمدة ساعة، حتى نلاحظ أنها قد جفت تماما.

عند مرور الوقت المحدد نقوم بفرك المنطقة، ثم نغسلها بالماء.

بعد الانتهاء من هذه العملية، نأتي بقطعة من الثلج ونمررها على المناطق التي وضعنا عليها هذه الخلطة، لنعمل على غلق مسام الجلد.

ثم نمرر بزيت اللوز الحلو للحصول على ترطيب ونعومة لهذه المناطق، ويكون الفرق واضح قبل وبعد الاستخدام.

طريقة علاج اسمرار المناطق الحساسة بالخميرة المكوناتطريقة التحضير