وصفة جديدة وغير تقليدية لعمل البان كيك بسهولة في البيت وتقديمه في اللانش بوكس للأطفال

البان كيك، هو من أشهي الحلويات وهي من أشهر الحلويات في المطبخ الفرنسي ولكنها أصبحت مشهورة في الشرق الأوسط نظرا لطعمها الشهي واللذيذ كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية ويحبها الأطفال بشكل كبير لذلك تسعى كل أم الى عملها في المنزل ويمكن وضع عليه المربى أو الشيكولاته أو العسل حسب الرغبة ولا يحتاج البان كيك الى الكثير من المكونات أو وقت وجهد كبير ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة عمل البان كيك في المنزل بأكثر من طريقة . طريقة عمل البان كيك: المكوّنات: كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة غير المملحة.

بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

أربع قطع من الزبدة.

كوب من شراب المربى أو شراب الشوكولاتة

سكر الحلويات الناعم.

كوب من الكريمة المخفوقة. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

نحضر بولة ثم نقوم بخلط المكونات الجافة معاً ” الدقيق والسكر والملح”، ثم نتركهم جانباً.

وفي وعاء أخر نقوم بخفق البيض والحليب والزبدة بواسطة مضرب البيض الكهربائي ثم نقوم بأضافة خليط الدقيق تدريجيا ثم نقوم بخلط جميع المكونات معاً حتى نحصل على خليط ناعم .

نقوم بتسخين مقلاة غير لاصقة على النار ونقوم بدهنها بالزيت باستخدام فرشاة الحلويات ثم نقوم بوضع ٣ ملاعق من خليط البان كيك في المقلاة ونقوم بتوزيعه في الطاسة ونتركها لمدة دقيقتين على النار حتى تنضج ثم نقوم بقلبها على الوجه الأخر برفق، ونتركها حتى يتغير لونها للون الأحمر.

ثم نكرر الخطوات التالية في باقي خليط البان كيك حتى ننتهي من باقي الكمية.

ثم نقوم بوضع الفطائر في صينية ثم نقوم بتغطيته بورقة الألمنيوم، ثم نتركه في الفرن لبضع دقائق.

ثم نقوم بأخراج البان كيك من الفرن ووضعها في أطباق التقديم ونقوم برش السكر الناعم عليها ووضع شراب الشيكولاته أو العسل أو المربى حسب الرغبة ويمكن وضع الكريمة المخفوقة وبعض الفواكه. طريقة عمل البان كيك: المكوّنات:طريقة التحضير: الوسوم

البان كيك، هو من أشهي الحلويات وهي من أشهر الحلويات في المطبخ الفرنسي ولكنها أصبحت مشهورة في الشرق الأوسط نظرا لطعمها الشهي واللذيذ كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية ويحبها الأطفال بشكل كبير لذلك تسعى كل أم الى عملها في المنزل ويمكن وضع عليه المربى أو الشيكولاته أو العسل حسب الرغبة ولا يحتاج البان كيك الى الكثير من المكونات أو وقت وجهد كبير ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة عمل البان كيك في المنزل بأكثر من طريقة . طريقة عمل البان كيك: المكوّنات: كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة غير المملحة.

بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

أربع قطع من الزبدة.

كوب من شراب المربى أو شراب الشوكولاتة

سكر الحلويات الناعم.

كوب من الكريمة المخفوقة. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

نحضر بولة ثم نقوم بخلط المكونات الجافة معاً ” الدقيق والسكر والملح”، ثم نتركهم جانباً.

وفي وعاء أخر نقوم بخفق البيض والحليب والزبدة بواسطة مضرب البيض الكهربائي ثم نقوم بأضافة خليط الدقيق تدريجيا ثم نقوم بخلط جميع المكونات معاً حتى نحصل على خليط ناعم .

نقوم بتسخين مقلاة غير لاصقة على النار ونقوم بدهنها بالزيت باستخدام فرشاة الحلويات ثم نقوم بوضع ٣ ملاعق من خليط البان كيك في المقلاة ونقوم بتوزيعه في الطاسة ونتركها لمدة دقيقتين على النار حتى تنضج ثم نقوم بقلبها على الوجه الأخر برفق، ونتركها حتى يتغير لونها للون الأحمر.

ثم نكرر الخطوات التالية في باقي خليط البان كيك حتى ننتهي من باقي الكمية.

ثم نقوم بوضع الفطائر في صينية ثم نقوم بتغطيته بورقة الألمنيوم، ثم نتركه في الفرن لبضع دقائق.

ثم نقوم بأخراج البان كيك من الفرن ووضعها في أطباق التقديم ونقوم برش السكر الناعم عليها ووضع شراب الشيكولاته أو العسل أو المربى حسب الرغبة ويمكن وضع الكريمة المخفوقة وبعض الفواكه. طريقة عمل البان كيك: المكوّنات:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة جديدة وغير تقليدية لعمل البان كيك بسهولة في البيت وتقديمه في اللانش بوكس للأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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