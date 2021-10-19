اتعلمي ازاي تعملي أحمر شفايف في البيت بوصفات طبيعية موجودة في بيتك وغير مكلفة

للحصول على مظهر جذاب تقوم الفتيات والسيدات بوضع أحمر شفايف، و تبحث الكثيرات عن أحمر شفايف من خلطات طبيعية، وذلك لتقوم هي بتحديد اللون الذي تحبه، ويتكون أحمر الشفاه المصنوع من مواد طبيعية من عدة زيوت بسيطة، وبعض المرطبات، لذلك سنقوم باخبارك في هذا المقال عن عدة وصفات لصنع أحمر الشفاه في المنزل بمواد طبيعية وبدون اي أضرار أو اثار سلبية بشكل نهائي.

طرق عمل احمر شفايف في المنزل

يعتبر أحمر الشفايف من المواد التجميلية التي يفضلها كثير من الفتيات، لتبدو أكثر جمالاً، لذلك سنقوم بعرض بعض وصفات صناعة احمر الشفاه في المنزل وهي كالاتي:

احمر الشفايف بالكاكاو وجوز الهند

يعتبر جوز الهند من المواد الطبيعية المفيدة للشفاه لترطيبها، لذلك سنعرض طريقة صنع أحمر شفاه بإستخدام جوز الهند فيما يلي:

المكونات

ملعقتين صغار من شمع العسل.

ربع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتين صغيرتين من الزبدة.

ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو.

ربع ملعقة من عسل النحل.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

قالب سيليكون متوسط الحجم.

طبق معدني متوسط.

طريقة التحضير

قومي بوضع الطبق المعدني على نار هادئة.

وضع شمع العسل، وقلبي حتى تمام الذوبان.

ضيفي زيت جوز الهند، وقلبي ثانيةً، ثم قومي بوضع الزبدة، وقلبيها جيداً.

يتم وضع زبدة الكاكاو وامزجي الخليط، ثم اضافة عسل النحل وقلبي.

ثم أخيراً ضعي الكاكاو، واجعليه يمتزج جيداً مع الخليط.

انتظرى حتى يصبح الخليط دافئ.

قومي بسكبه في القالب السيليكون.

ضعي الخليط في الثلاجة.

استخدمي وقت ماتشائين بإستخدام فرشاة صغيرة نظيفة.

أحمر شفاه بالزيوت الطبيعيه

هناك كثير من الزيوت الطبيعية تدخل في صنع أحمر الشفاه، لذا سنعرض وصفة باستخدام عدد من الزيوت الطبيعية وهي كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقتين صغيرتين من شمع العسل.

ربع ملعقة من الكاكاو الخام.

ربع ملعقة من أحمر شفايف.

نصف ملعقة من عسل النحل.

طبق معدني متوسط الحجم.

قالب سليكون.

طريقة التحضير