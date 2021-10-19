معجزة كريم الحلبة السحري لشد تجاعيد الوجه وإزالة ترهلات الجلد هتصغري مهما كان عمرك

الحلبة إحدى المكونات الطبيعية متعددة الفوائد سواء كانت للجسم او حتى بالعناية الشخصية والجمالية، فهي لها دور فعال في التخلص من تجاعيد البشرة ومليء الخطوط الرفيعة التي قد تظهر بمجرد تقدم العمر، ولذلك سنتعرف على بعض الوصفات التي تدخل الحلبة في تكوينها من أجل عمل ماسكات طبيعية تساعد في شد البشرة والمحافظة على جمالها.

بعض وصفات الحلبة للتخلص من التجاعيد وشد الوجه

هناك العديد من الوصفات سهلة المكونات، ولكنها جميعها طبيعية، ولذلك فليس فقط تساعد على شد الوجه، ولكنها تساعد في تفتيح البشرة وتنعيم الجلد بشكل جميل وجذاب ومن أهم هذه الوصفات الآتي:

ماسك الحلبة مع الزبادي

المكونات

ملعقتين من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من حبوب الحلبة.

طريقة التحضير

قبل أي شيء انقعي حبوب الحلبة ليلة كاملة في ماء.

ضعي المكونات في الخلاط واخلطيهم جيدًا سوف تحصلي على قوام كريمي ناعم.

الآن وزعي الخليط على وجهك ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

أعيدي الوصفة خلال الأسبوع لتحقيق أفضل نتيجة.

خليط الحلبة مع البيض لشد الوجه

هذه الوصفة تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تساعد في شد البشرة وايضًا تغذيتها للحصول على أفضل نتيجة وهي كالأتي:

المكونات

أربع ملاعق من حبوب الحلبة.

بيضة .

ملعقة واحدة من بودرة الجيلاتين.

قطرات من زيت الصبار الطبيعي.

طريقة التحضير والتجهيز

انقعي الحلبة في ماء من الليل حتى الصباح.

صفيها بعد ذلك ثم اطحنيها جيدًا.

اضيفي اليها باقي المكونات، وامزجيهم جيدًا.

بعد تجانس الخليط وزعي على وجهك حتى يكون كالقناع الكامل.

اتركي هذا الخليط على الوجه حتى يجف تمامًا.

افركي القناع من الوجه جيدًا ثم اغسلية بالماء الفاتر.

كرري الوصفة للحصول على نتيجة فعالة.

فوائد الحلبة للبشرة

الحلبة لها العديد من الفوائد الهامة جدًا للوجه وهي كالأتي: