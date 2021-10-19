ماسك سحري وغير مكلف لفرد الشعر الهايش والجاف ومنع التقصف من أول أستعمال

نجد أن مشكلات الشعر عديدة والتي تعاني منها كل فتاة منها تقصيف الشعر والشعر الجاف وهيشانه فمن الصعب أن تقوم بتسريح الشعر أو عمل أي تسريحة، فتلجأ كل بنت الى عمل العديد من الخلطات الطبيعية المتنوعة لعلاج مشاكل الشعر ويجعله طويل ولامع وناعم.

ماسك الزبادي للشعر لعلاج تقصف وهيشان الشعر

يعتبر ماسك الزبادي هو من أهم الماسكات الطبيعية التي تعالج الشعر من التقصف والهيشان لأنه به عدة عناصر طبيعية يستفيد منها الشعر والفيتامينات التي تمد الشعر بالحيوية والنعومة فيما يلي نتناول طريقة عمل ماسك الزبادي:

المقادير

مقدار من الزبادي بما يعادل أربعة ملاعق.

ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

نقوم باحضار اناء صغير ونضع فيه اربع ملاعق من الزبادي ثم نضيف عليهم ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع وملعقتين من زيت الزيتون بالإضافة ملعقة كبيرة من العسل.

نخلط كل المكونات مع بعض حتى يتم دمجهم بشكل جيد مع بعضهم البعض.

نفرد ماسك الزبادي علي الشعر من فروة الرأس حتي أطرافه.

نقوم بلف الشعر بااي غطاء بلاستيكي مع لف الشعر إلى أعلى وأحكامها جيدا بالغطاء.

يترك الماسك على الشعر لمدة لا تتجاوز عن ثلاث ساعات.

يتم غسل الشعر بشكل كامل باستخدام الماء الفاتر والشامبو الذي يناسب نوع الشعر.

ينصح باستخدام ماسك الزبادي بشكل مستمر على الأقل مرتين كل أسبوع للحصول على نتائج مرضية.

ماسك المايونيز للشعر

يعد المايونيز من احسن المواد الطبيعية التي نستخدمه للشعر الجاف، وذلك لاحتوائه على عناصر طبيعية منها البيض وبعض الزيوت الطبيعية، وفيما يلي طريقة عمل ماسك المايونيز:

المقادير

إحضار 4 ملاعق كبيرة من المايونيز.

حبة واحدة من البيض.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

عصرة من الليمون.

طريقة التحضير