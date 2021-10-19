مكون طبيعي سحري يزيل التجاعيد في دقائق ويجعل وجهك صافي كبشرة الأطفال، وصفة اليوم هي وصفة يابانية ذات مفعول شامل ومتكامل لشد جميع مناطق البشرة باستخدام مكون طبيعي ممتاز ومتوفر في كل منزل، حيث يقضي على التجاعيد حول العين والجبهة ويبيض الجلد ويجعل مظهر الوجه يبدو أصغر سناً، سنحتاج إلى البامية حيث أن لها دور فعال جداً في إزالة التجاعيد، تشد البشرة وتحارب ظهور الخطوط الدقيقة وذلك لأنها تحتوي على فيتامين A وفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساعد على إنتاج كولاجين طبيعي لخلايا الوجه والنتيجة بشرة صافية نضرة وأصغر سناً.

مكون طبيعي سحري لإزالة التجاعيد وشد البشرة

لإنتاج هذا الكريم العجيب بسهولة في منزلك سوف تكونين في حاجة إلى استخدام المقادير التالية:

4 حبات من البامية الخضراء

2 كوب ماء.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة من زيت فيتامين E.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

نقوم أولاً بإحضار حبات البامية ثم نقطعها إلى شرائح صغيرة وبعد ذلك نضعها في قدر، مع إضافة كوب من الماء ثم نرفع القدر على النار ليتم الغليان لمدة 8 دقائق مع التحريك من حينٍ لآخر، وعندما نحصل على خليط لزج نطفئ النار ونترك الخليط حتى يبرد تماماً، وبعد ذلك بإستخدام قطعة من القماش نصفي هذا الخليط لنستخرج جل البامية ونضعه في وعاء، ويمكنك إستخدام بقايا البامية لعمل مقشر طبيعي للوجه لإزالة خلايا الجلد الميتة.

ومن جانب آخر نضع بذور الكتان في قدر مناسب ونضيف كوباً من الماء ثم نرفع القدر على النار ليغلي لمدة 8 دقائق، مع التحريك مع وقتٍ لآخر إلى أن نحصل على رغوة بيضاء وخليط لزج، بعدها نطفئ النار ونصفي الخليط بإستخدام شاش طبي لنستخرج جل بذور الكتان، بعد ذلك نضيف جل البامية إلى جل بذور الكتان ونخلط جيداً بإستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي، إلى أن نحصل خليط متجانس يسهل تطبيقه على البشرة ثم نضيف زيت فيتامين E وزيت اللوز الحلو.

كولاجين طبيعي للبشرة

نقوم بالخلط مجدداً حتى يتجانس الخليط مع الزيوت ثم يخزن الناتج في علبة زجاجية نظيفة ويوضع في الثلاجة، وإليكي طريقة إستخدام القناع. حيث تُنظف البشرة جيداً بالغسول اليومي ثم تجفف ويطبق القناع بعد ذلك، على كامل بشرة الوجه والرقبة مع التركيز على المناطق المجعدة بالبشرة، ثم تدلك البشرة قليلاً ويترك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك تغسل البشرة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لقفل المسام ثم رطبي البشرة بالمرطب الخاص بك أو بزيت جوز الهند ، يكرر هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.