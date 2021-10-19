وصفات جبارة من الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم نهائيا وبدون تكلفة

يعتبر الفازلين من أفضل المكونات التي يحتاج إليها الجسم في جميع الأوقات، كما أنه يعتبر أيضا من المواد الأساسية التي تدخل في بعض الوصفات لإزالة الشعر من الجسم نهائيا بدون أي أضرار أو آلام، وهناك الكثير من الناس الذين يستخدمونه في تغذية وتعزيز البشرة، ومن خلال قراءة السطور التالية سوف يمكننا التعرف علي افضل وصفة لإزالة الشعر من الجذور باستخدام الفازلين، حيث تعتبر وصفة الفازلين لإزالة الشعر من الوصفات التي يقوم بعض المتخصصين بترشيحها والكثير من المتخصصين في مجال جمال المرأة.

تحتوي هذه الوصفة علي بعض المكونات الطبيعية التي ينصح الكثير باستخدامها ومن أهم مكوناتها :

حوالي ٢٠٠ جرام من الفازلين الطبيعي.

٥٠ حرام من زيت الزيتون.

٥٠.حرام من زيت اللوز.

حوالي ١٥٠ جرام من الترمس المطحون” يجب أن يكون مطحون جيدا حتي يصبح الخليط متجانس”

١٥٠ مللي من فيتامين c ويفضل شرائه من الصيدلية، ولا من البيدجات المتواجدة علي جميع مواقع السوشيال ميديا

ملعقة كبيرة من ماء الورد الطبيعي.

١٠٠ مللي من مياه الشرب النقية.

حوالي ملعقة كبيرة من النشا.

يلزم إحضار طبق متوسط الحجم لوضع الخليط الفازلين به.

إضافة كمية الفازلين الكاملة إلى الطبق.

إضافة النشا مع الفازلين حتي يصبح خليط متجانس مع بعضه.

وضع المياه إلى الخليط حتي يصبح خليط خفيف القوام.

إضافة جميع المكونات الأخرى حتي يصبح الخليط متماسك مع بعضه البعض.

وضع الخليط علي الجسم مباشرة.

طريقة التحضيرطريقة استخدام وصفة الفازلين لإزالة الشعر

يلزم اتباع خطوات التالية لاستخدام الوصفة بطريقة صحيحة :

يلزم غسل البشرة جيدا حتي تصبح نظيفة من الأتربة المتواجدة عليها.

استخدام المناديل الورقية لتجفيف الجلد نهائياً.

إضافة الخليط علي الجلد في الاتجاه العكسي لنمو الشعر للجسم.

ترك الوصفة علي الجلد لمدة ما بين ٢٥: ٣٠ دقيقة علي الأقل.

شد الخليط بطريقة مفاجئة.

يعتبر الفازلين من المكونات الأساسية التي يمكن إضافتها علي جميع مكونات التجميل حيث أنه لا يسبب أي أضرار نهائيا للجلد أو للبشرة، حيث يعتبر الفازلين من المواد المستخلصة من الطبيعة.