اصنعي بنفسك خبز الجبنة الكوري الهش بكل سهولة بالمنزل

خبز الجبنة الكوري ، من أشهر أنواع الخبز في كوريا، ويقبل على تناوله عدد كبير من الناس، ولا يمكن شرائه من الخارج، لأنهم يفضلون صنعه بأيديهم، وهو من المخبوزات الهشة المحببة لديهم، ولا تتطلب وقت ولا مجهود عند اعدادها في المنزل، وهو يتميز بشكله الجميل وطعمه الرائع الذي يجذب الناس إليه، وهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خبز الجبنة الكوري بكل سهولة في المنزل. مكونات خبز الجبنة الكوري مكونات خبز الجبنة الكوري سوف نتعرف على مكونات الخبز الهش بكل سهولة وهى كالتالي:- ثلاث أكواب من الدقيق. رشة صغيرة من الملح. كوب من الحليب الدافئ. ٢ ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقتين من الزبدة. جبنة كريمي. ملعقة من السكر طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز الجبنة الكوري بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر الحليب ونضيف إليه السكر، والخميرة ونقلب جيداً حتى يذوب السكر تماماً، نغطي الوعاء ونتركه حتى يختمر لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق، والملح، والزبدة ونقلبهم جيداً مع بعض.

ثم نضيف الخليط السابق على الدقيق ونستمر بالخفق حتى يتجانس الخليط ويتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية.

نغطي القدر ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر، بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات متوسطة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

نحضر صينية مدهونة بالزيت ثم نرص عليها قطع الخبز وندخله الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي، نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً. طريقة حشو خبز الجبنة الكوري سوف نتعرف على طريقة حشو الخبز بكل سهولة وهى كما يلي:- نقوم بتقسيم الخبز إلي أربع أجزاء، مع مراعاة أن يكون الخبز متشابك. نحضر وعاء ونضع الجبنة الكريمي وملعقة السكر ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضع الجبنة في كيس الحلواني ونقوم بتوزيع الجبنة داخل الخبز بالتساوي. ثم ندهن وجه الخبز بالصوص ونرشه بالبقدونس المجفف وندخله الفرن مرة أخرى حتى يصبح مقرمش. نخرجه من الفرن ونتركها حتى يهدئ قليلاً ثم نقوم بتقديمه بالهناء والشفاء. الوسوم

خبز الجبنة الكوري ، من أشهر أنواع الخبز في كوريا، ويقبل على تناوله عدد كبير من الناس، ولا يمكن شرائه من الخارج، لأنهم يفضلون صنعه بأيديهم، وهو من المخبوزات الهشة المحببة لديهم، ولا تتطلب وقت ولا مجهود عند اعدادها في المنزل، وهو يتميز بشكله الجميل وطعمه الرائع الذي يجذب الناس إليه، وهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خبز الجبنة الكوري بكل سهولة في المنزل. مكونات خبز الجبنة الكوري مكونات خبز الجبنة الكوري سوف نتعرف على مكونات الخبز الهش بكل سهولة وهى كالتالي:- ثلاث أكواب من الدقيق. رشة صغيرة من الملح. كوب من الحليب الدافئ. ٢ ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقتين من الزبدة. جبنة كريمي. ملعقة من السكر طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز الجبنة الكوري بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر الحليب ونضيف إليه السكر، والخميرة ونقلب جيداً حتى يذوب السكر تماماً، نغطي الوعاء ونتركه حتى يختمر لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق، والملح، والزبدة ونقلبهم جيداً مع بعض.

ثم نضيف الخليط السابق على الدقيق ونستمر بالخفق حتى يتجانس الخليط ويتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية.

نغطي القدر ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر، بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات متوسطة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

نحضر صينية مدهونة بالزيت ثم نرص عليها قطع الخبز وندخله الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي، نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً. طريقة حشو خبز الجبنة الكوري سوف نتعرف على طريقة حشو الخبز بكل سهولة وهى كما يلي:- نقوم بتقسيم الخبز إلي أربع أجزاء، مع مراعاة أن يكون الخبز متشابك. نحضر وعاء ونضع الجبنة الكريمي وملعقة السكر ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضع الجبنة في كيس الحلواني ونقوم بتوزيع الجبنة داخل الخبز بالتساوي. ثم ندهن وجه الخبز بالصوص ونرشه بالبقدونس المجفف وندخله الفرن مرة أخرى حتى يصبح مقرمش. نخرجه من الفرن ونتركها حتى يهدئ قليلاً ثم نقوم بتقديمه بالهناء والشفاء.

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