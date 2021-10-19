طريقة عمل شوربة الطماطم بالشوفان مشبعة جدا لأصحاب الدايت

تعتبر الحبوب من أهم العناصر الغذائية المفيدة لجسم الانسان، ومع الأسف أن قليل من الناس يتناولون هذة الحبوب في وجبات طعامهم، ويعد الشوبان من أغنى الحبوب بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، كما أنه غني أيضاً بالألياف الطبيعية وهذا ما يجعله ممتاز جداً لنظام غذائي صحي وفعال، و دون زيادة في السعرات الحراريه للجسم، وأن الشوبان مناسب جداً لمن يمارسون الحميات الغذائية، ومن الممكن ان تتناول الشوفان مطبوخا او اضافته الى الحلويات، لأنه يتميز بطعم متعادل ولذيذ، وأن إضافة الشوفان إلى الشربات هذا شيء جديد ويعطي الشربة فائدة أكبر و طعمها الذ، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل شوربة الطماطم بالشوفان لأصحاب الدايت بطريقة سهلة وسريعة ولذيذة. طريقة عمل شوربة الطماطم بالشوفان طريقة عمل شوربة الطماطم بالشوفان المكونات: عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. واحدة بصلة مفرومة. ثلاث حبات من الطماطم. حب واحدة من الفلفل المفروم. حبة واحدة من اللومي المطحون. مكعب واحد من مرقة الدجاج. عدد 2 ملعقة كبيرة من هريسة الطماطم. عدد 6 اكواب من الماء الفاتر. نضيف بهارات منوعة حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود. ملعقة كبيرة من الملح. عدد 6 ملعقة كبيرة من الشوفان. طريقة تحضير شوربة الطماطم بالشوفان أولاً نقوم بإحضار وعاء ثم نقلي فيه البصلة المفرومة بشكل ناعم.

وبعد أن تذبل البصلة، نضيف ثلاث حبات من الطماطم مقطعة قطع صغيرة ناعمة، ثم نضيف عليهم مكعب مرقة الدجاج ونضيف أيضاً حبة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم وحبة واحدة لومي مطحونة.

ثم بعد ذلك نضيف عدد 2 ملعقة كبيرة من هريسة الطماطم ثم نقلب جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بثقب 6 اكواب من الماء الفاتر على هذه المكونات، وبعد ذلك نضيف ست ملاعق كبيرة من الشوفان، ثم تترك الشوربة على نار هادئة حتى تتماسك مع بعضها.

ثم بعد ذلك يمكن أن نضيف لها هذه الشوربة نكهة مثل الملح والفلفل والبهارات حسب الرغبه، والمتوافر لديكي، وبعد ذلك تكون جاهزه للتقديم طريقة تحضير شوربة الطماطم بالشوفان ملحوظه: يستغرق تحضير هذة الشوربة ساعة إلا ربع تقريباً وليس أقل، وتقدم لعدد ست أشخاص الوسوم

تعتبر الحبوب من أهم العناصر الغذائية المفيدة لجسم الانسان، ومع الأسف أن قليل من الناس يتناولون هذة الحبوب في وجبات طعامهم، ويعد الشوبان من أغنى الحبوب بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، كما أنه غني أيضاً بالألياف الطبيعية وهذا ما يجعله ممتاز جداً لنظام غذائي صحي وفعال، و دون زيادة في السعرات الحراريه للجسم، وأن الشوبان مناسب جداً لمن يمارسون الحميات الغذائية، ومن الممكن ان تتناول الشوفان مطبوخا او اضافته الى الحلويات، لأنه يتميز بطعم متعادل ولذيذ، وأن إضافة الشوفان إلى الشربات هذا شيء جديد ويعطي الشربة فائدة أكبر و طعمها الذ، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل شوربة الطماطم بالشوفان لأصحاب الدايت بطريقة سهلة وسريعة ولذيذة. طريقة عمل شوربة الطماطم بالشوفان طريقة عمل شوربة الطماطم بالشوفان المكونات: عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. واحدة بصلة مفرومة. ثلاث حبات من الطماطم. حب واحدة من الفلفل المفروم. حبة واحدة من اللومي المطحون. مكعب واحد من مرقة الدجاج. عدد 2 ملعقة كبيرة من هريسة الطماطم. عدد 6 اكواب من الماء الفاتر. نضيف بهارات منوعة حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود. ملعقة كبيرة من الملح. عدد 6 ملعقة كبيرة من الشوفان. طريقة تحضير شوربة الطماطم بالشوفان أولاً نقوم بإحضار وعاء ثم نقلي فيه البصلة المفرومة بشكل ناعم.

وبعد أن تذبل البصلة، نضيف ثلاث حبات من الطماطم مقطعة قطع صغيرة ناعمة، ثم نضيف عليهم مكعب مرقة الدجاج ونضيف أيضاً حبة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم وحبة واحدة لومي مطحونة.

ثم بعد ذلك نضيف عدد 2 ملعقة كبيرة من هريسة الطماطم ثم نقلب جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بثقب 6 اكواب من الماء الفاتر على هذه المكونات، وبعد ذلك نضيف ست ملاعق كبيرة من الشوفان، ثم تترك الشوربة على نار هادئة حتى تتماسك مع بعضها.

ثم بعد ذلك يمكن أن نضيف لها هذه الشوربة نكهة مثل الملح والفلفل والبهارات حسب الرغبه، والمتوافر لديكي، وبعد ذلك تكون جاهزه للتقديم طريقة تحضير شوربة الطماطم بالشوفان ملحوظه: يستغرق تحضير هذة الشوربة ساعة إلا ربع تقريباً وليس أقل، وتقدم لعدد ست أشخاص

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