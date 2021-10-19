بدون كيراتين.. بملعقة فازلين اعملي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن بدون أي مواد كيميائية

بملعقة فازلين اعملي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، فرد الشعر يعد من بين أكثر الأغراض التجميلية التي تسعى لها الفتيات إذ تعد متنوعة من حيث طرق عملها، ولكن الطرق الطبيعية تعد بالفعل أفضل من حيث عدم تواجد أي أثر جانبي لها على الشعر علاوة على أثرها المنعم، ومن أشهر الوصفات للعناية بالشعر وبفرده طريقة فرده وتنعيمه باستعمال الفازلين، وعن المكونات الأساسية المستخدمة مع الفازلين في تلك الوصفة نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي من السطور التالية من مقالنا لهذا اليوم، كما سنوضح الطريقة التي تستخدم في خلط كل المكونات مع بعضها، مع توضيح طريقة التطبيق الصحيحة للخليط على الشعر.

بملعقة فازلين اعملي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

الفازلين من الممكن أن نقوم باستعماله كأفضل وصفة شائعة من وصفات العناية بالشعر، واستعماله يكون بشكل منتظم حتى يؤتي أثره على الشعر، ومن الممكن أن نستعمل الفازلين لفرد الشعر شريطة توفر الآتي من المكونات القادمة:

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

القليل من مكون النشاء.

ملعقة عسل.

ملعقة واحدة زيت سمسم.

زيت لوز.

زيت زيتون.

القليل من مكون زيت الخروع.

ملعقة زيت جوز الهند.

كيفية تحضير هذه الوصفة

الوصفة من الممكن أن نقوم بتحضيرها وذلك يكون من خلال استعمال الفازلين والجل بوضعهما بوعاء يكون ملائم، ونضعه فوق الحمام المائي، ومن ثم يتم وضع بقية المكونات مع الجل والفازلين مع التقليب وبصفة مستمرة حتى نحصل على أفضل مزيج منعم للشعر يمكن تطبيقه في أي وقت حيث يسهل الاحتفاظ به لأطول فترة في الثلاجة، ولكن في داخل علبة محكمة.

تطبيق خليط الفازلين لفرد الشعر

الشعر لا بد وأن يكون قد تم تسريحه قبل استعمال خليط الفازلين، كما أنه يكون مغسول وجاف وخالي من أي تشابكات، وبعدها نحضر الخليط ونقوم بالتوزيع له على خصل الشعر، ومن ثم يتم ترك الخلطة لفترة تصل لنحو نصف ساعة على الشعر، ومن المفضل أن يكون الشعر مغطى حتى نحصل على أفضل تأثير من النعومة، وبعد التطبيق لا بد من غسل الشعر، وتنشيفه وسنجد أن الشعر أصبح أكثر نعومة.