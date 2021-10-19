اصنعي بنفسك كريم النشا والفازلين قنبلة تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم النشا والفازلين من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه، كما يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، وتكوين خلايا جديدة تعيد للبشرة شبابها وحيويتها وتجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال، ويعمل الفازلين على ترطيب البشرة والحفاظ عليها من التشققات، وهذا الكريم له دور فعال في التخلص من الأوساخ والشوائب التي تتراكم داخل المسام الواسعة، كما يقضي على حبوب الشباب ويمنع ظهورها مرة أخرى، ولا يحتوي على أي مواد كيميائية، تسبب حساسية وحكة للجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والفازلين الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد. مكونات عمل كريم النشا والفازلين مكونات عمل كريم النشا والفازلين يحتوي هذا الكريم الرائع على مكونات طبيعية مفيدة لعلاج مشاكل البشرة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة نشا.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة ماء ورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير كريم النشا والفازلين قنبلة تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى يصبح المزيج كريمي الشكل. نحضر علبة فارغة ونضع بداخلها الكريم ونغلقها جيداً. نضع الكريم في الثلاجة حتى يصبح الكريم متماسك تماماً، ثم نقوم بدهن الكريم على البشرة والمناطق التي توجد بها تشققات أو بقع داكنة. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسله بالماء البارد على نسد المسام الواسعة. نكرر وضع هذا الكريم يومياً قبل النوم، حتى نحصل على بشرة بيضاء وناعمة وخالية من أي تجاعيد. لا نقوم بوضع الكريم عند الخروج بسبب احتوائه على الفازلين الذي يتفاعل مع الشمس ويؤدي إلى اسمرار البشرة. فوائد كريم النشا والفازلين للبشرة هناك فوائد لا حصر لها لهذا الكريم وهى كما يأتي:- يعمل على تفتيح وتبييض البشرة بشكل رهيب، كما يعمل على توحيد لونها.

يعيد للبشرة حيويتها لأنه يعمل على تقشير البشرة من الجلد الميت.

يقضي على التجاعيد ويعمل على شد البشرة، ويقلل من ظهور علامات تقدم العمر.

ينظف البشرة من الأوساخ والدهون التي تتراكم داخل المسام.

يستخدم كملطف ومهدئ للبشرة بعد عملية إزالة الشعر منها.

يزيل البقع الداكنة التي تظهر على الوجه، كما يستخدم في علاج حب الشباب ومنع ظهوره مرة أخرى. الوسوم

يعتبر كريم النشا والفازلين من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه، كما يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، وتكوين خلايا جديدة تعيد للبشرة شبابها وحيويتها وتجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال، ويعمل الفازلين على ترطيب البشرة والحفاظ عليها من التشققات، وهذا الكريم له دور فعال في التخلص من الأوساخ والشوائب التي تتراكم داخل المسام الواسعة، كما يقضي على حبوب الشباب ويمنع ظهورها مرة أخرى، ولا يحتوي على أي مواد كيميائية، تسبب حساسية وحكة للجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والفازلين الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد. مكونات عمل كريم النشا والفازلين مكونات عمل كريم النشا والفازلين يحتوي هذا الكريم الرائع على مكونات طبيعية مفيدة لعلاج مشاكل البشرة وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة نشا.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة ماء ورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير كريم النشا والفازلين قنبلة تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد حتى يصبح المزيج كريمي الشكل. نحضر علبة فارغة ونضع بداخلها الكريم ونغلقها جيداً. نضع الكريم في الثلاجة حتى يصبح الكريم متماسك تماماً، ثم نقوم بدهن الكريم على البشرة والمناطق التي توجد بها تشققات أو بقع داكنة. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسله بالماء البارد على نسد المسام الواسعة. نكرر وضع هذا الكريم يومياً قبل النوم، حتى نحصل على بشرة بيضاء وناعمة وخالية من أي تجاعيد. لا نقوم بوضع الكريم عند الخروج بسبب احتوائه على الفازلين الذي يتفاعل مع الشمس ويؤدي إلى اسمرار البشرة. فوائد كريم النشا والفازلين للبشرة هناك فوائد لا حصر لها لهذا الكريم وهى كما يأتي:- يعمل على تفتيح وتبييض البشرة بشكل رهيب، كما يعمل على توحيد لونها.

يعيد للبشرة حيويتها لأنه يعمل على تقشير البشرة من الجلد الميت.

يقضي على التجاعيد ويعمل على شد البشرة، ويقلل من ظهور علامات تقدم العمر.

ينظف البشرة من الأوساخ والدهون التي تتراكم داخل المسام.

يستخدم كملطف ومهدئ للبشرة بعد عملية إزالة الشعر منها.

يزيل البقع الداكنة التي تظهر على الوجه، كما يستخدم في علاج حب الشباب ومنع ظهوره مرة أخرى.

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