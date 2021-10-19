اصنعي بنفسك في المنزل فطائر بالجبن الكيري والزيتون للأطفالك صحية ومفيدة

تعتبر فطائر بالجبن الكيري والزيتون ، من أشهي وألذ أنواع الوجبات الخفيفة والسريعة، التي يمكنك تقديمها إلي أطفالك، كوجبة للإفطار في الصباح بجانب الحليب أو الشاي، تعتبر هذه الوجبة صحية ومفيدة ومغذية للجسم، لأنها تحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، مثل الكالسيوم والفيتامينات والمعادن، هي من الوجبات التي تتميز بسرعة وسهولة تحضيرها، هي من الوجبات الاقتصادية والموفرة، لأنها تتكون من مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل تقريباً، والفطائر هي طبق مخبوز غالباً ما تصنع من عجينة الحلويات وتكون مغطاة بحشوة، ذات طعمة لاذعة حلوة أو مالحة، وهي عبارة عن معجنات سريعة بحشوة الجبن البسيطة والسهلة، التي يمكن تحضيرها في البيت علي الفطور أو العشاء، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر بالجبن الكيري والزيتون في المنزل بكل سهولة.مكونات عمل فطائر بالجبن الكيري والزيتون
تعرفي من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الوجبة السريعة واللذيذة وهي كالاتي:-
- 2 كوب من الدقيق.
- معلقة كبيرة خميرة فورية.
- مقدار معلقة صغيرة سكر.
- رشة ملح صغيرة.
- كوب ماء دافئ للعجن.
للحشو:-
- مربعات جبنة كيري.
- شرائح زيتون.
هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير فطائر بالجبن الكيري والزيتون في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء، ونضع به مكونات العجين ونعجنها جيداً، حتي تصبح ملساء ولينة.
- ثم نتركها جانباً لمدة نصف ساعة، حتي تتخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نفرد العجين علي سطح مرشوش بقليل من الدقيق، ونقطعها إلي دوائر متوسطة الحجم.
- ثم نشكل العجين علي شكل قوارب، ونضع حشو الجبن في المنتصف، ونزينها بشرائح الزيتون.
- بعد كدة ندخلها، فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتأخذ لوناً ذهبياً.
- ثم نخرجها من الفرن وبعد أن تبرد قليلاً، نقدمها بالهناء والشفاء، بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن.
نصائح لنجاح وصفة الفطائر
سوف نقدم لكم بعض النصائح لنجاح وصفة الفطائر وهي كما يلي:-
- يفضل تسخين الفرن قبل خبز المعجنات قليلاً.
- يجب نخل الدقيق مره أو مرتين قبل استعماله في التحضير.
- قومي بتغطية العجين بعد الانتهاء من العجن حتي لا يجف عند تعرضها للهواء.
- عند فرد العجينة يجب رش الطاولة بقليل من الدقيق حتي لا تلتصق.
- يجب إضافة معلقة صغيرة من السكر دائماً في العجين.
من هنا سوف نعرض عليكم خطوات عمل هذه الفطيرة اللذيذة بكل بساطة وهي كالاتي:-
- اخلطي 2 كوب من الدقيق مع نصف كوب من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقتين من للبن البودرة مع بعض في بولة عميقة.
- ثم ضيفي نصف كوب الزبادي، مع نصف كوب السمنة، وقلبي جيداً حتي تحصلي علي عجينة طرية وهشة.
- ثم افردي العجينة في صينية، وافردي علي وجهه القشطة وشرائح الموز، وغطي الحشو بطبقة أخري من العجين.
- بعد ذلك ادهني العجينة ببياض بيضة مع سكر، وادخليها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تمام النضج، ثم قدميها بالهناء والشفاء.
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تعتبر فطائر بالجبن الكيري والزيتون ، من أشهي وألذ أنواع الوجبات الخفيفة والسريعة، التي يمكنك تقديمها إلي أطفالك، كوجبة للإفطار في الصباح بجانب الحليب أو الشاي، تعتبر هذه الوجبة صحية ومفيدة ومغذية للجسم، لأنها تحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، مثل الكالسيوم والفيتامينات والمعادن، هي من الوجبات التي تتميز بسرعة وسهولة تحضيرها، هي من الوجبات الاقتصادية والموفرة، لأنها تتكون من مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل تقريباً، والفطائر هي طبق مخبوز غالباً ما تصنع من عجينة الحلويات وتكون مغطاة بحشوة، ذات طعمة لاذعة حلوة أو مالحة، وهي عبارة عن معجنات سريعة بحشوة الجبن البسيطة والسهلة، التي يمكن تحضيرها في البيت علي الفطور أو العشاء، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر بالجبن الكيري والزيتون في المنزل بكل سهولة.مكونات عمل فطائر بالجبن الكيري والزيتون
تعرفي من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الوجبة السريعة واللذيذة وهي كالاتي:-
- 2 كوب من الدقيق.
- معلقة كبيرة خميرة فورية.
- مقدار معلقة صغيرة سكر.
- رشة ملح صغيرة.
- كوب ماء دافئ للعجن.
للحشو:-
- مربعات جبنة كيري.
- شرائح زيتون.
هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير فطائر بالجبن الكيري والزيتون في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء، ونضع به مكونات العجين ونعجنها جيداً، حتي تصبح ملساء ولينة.
- ثم نتركها جانباً لمدة نصف ساعة، حتي تتخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نفرد العجين علي سطح مرشوش بقليل من الدقيق، ونقطعها إلي دوائر متوسطة الحجم.
- ثم نشكل العجين علي شكل قوارب، ونضع حشو الجبن في المنتصف، ونزينها بشرائح الزيتون.
- بعد كدة ندخلها، فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتأخذ لوناً ذهبياً.
- ثم نخرجها من الفرن وبعد أن تبرد قليلاً، نقدمها بالهناء والشفاء، بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن.
نصائح لنجاح وصفة الفطائر
سوف نقدم لكم بعض النصائح لنجاح وصفة الفطائر وهي كما يلي:-
- يفضل تسخين الفرن قبل خبز المعجنات قليلاً.
- يجب نخل الدقيق مره أو مرتين قبل استعماله في التحضير.
- قومي بتغطية العجين بعد الانتهاء من العجن حتي لا يجف عند تعرضها للهواء.
- عند فرد العجينة يجب رش الطاولة بقليل من الدقيق حتي لا تلتصق.
- يجب إضافة معلقة صغيرة من السكر دائماً في العجين.
من هنا سوف نعرض عليكم خطوات عمل هذه الفطيرة اللذيذة بكل بساطة وهي كالاتي:-
- اخلطي 2 كوب من الدقيق مع نصف كوب من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقتين من للبن البودرة مع بعض في بولة عميقة.
- ثم ضيفي نصف كوب الزبادي، مع نصف كوب السمنة، وقلبي جيداً حتي تحصلي علي عجينة طرية وهشة.
- ثم افردي العجينة في صينية، وافردي علي وجهه القشطة وشرائح الموز، وغطي الحشو بطبقة أخري من العجين.
- بعد ذلك ادهني العجينة ببياض بيضة مع سكر، وادخليها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، حتي تمام النضج، ثم قدميها بالهناء والشفاء.
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