اصنعي بنفسك بسكوت التمر السعودي الهش اللذيذ والطعم أحلى من الجاهز

يعتبر بسكوت التمر السعودي من المخبوزات الرائعة التي تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية العالية، التي تساعده على أداء الأعمال اليومية بكل نشاط وحيوية، وهذا النوع من البسكوت يعشقه الأطفال لأنه يحتوي على عجينة التمر التي تعمل على تنشيط الذاكرة وتخلصهم من الخمول أثناء الذهاب للمدرسة، وتساعدهم على التركيز أثناء استذكار الدروس، ووصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتناول التمر لأنه مفيد جداً للصحة، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضير هذا النوع من البسكويت في المنزل بكل سهولة وخطوات بسيطة وسريعة لأن جميع مكوناته متوفرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت التمر السعودي بالمنزل. مكونات عمل بسكوت التمر السعودي مكونات عمل بسكوت التمر السعودي يحتوي هذا البسكويت الهش اللذيذ على مكونات مفيدة للصحة وهى كما يلي:- كوب ونصف دقيق منخول.

نصف كوب من اللبن.

ربع كوب زيت نقي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

طبق كبيرة عجوة.

بيضة واحدة.

ربع كوب من الزبدة.

طبق صغير سمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير بسكوت التمر السعودي بالمنزل وهى كما يأتي:- نقوم بإحضار بوله كبيرة الحجم، ثم نضع بداخلها السكر، والزيت، واللبن، ثم نقوم بخفقهم جيداً ونضيف الدقيق، والبيكنج بودر، ونقوم بعجنهم جيداً، ونترك العجين نصف ساعة حتى يرتاح. نفرد العجينة بالنشابة على شكل دائرة كبيرة، ثم نقوم بفرد العجوة عليها على حجم عجينة البسكوت، ثم نقوم بلفها على شكل رول ونضغط عليها بواسطة اليد حتى تصبح مستطيلة. نقوم بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم، ثم نقوم بوضعها في قوالب التشكيل على حسب الشكل الذي نرغب فيه. نقوم برص قطع البسكويت على صينية مدهونة بقليل من الزبدة، وندهن وجه البسكوت بالحليب، ثم نقوم بتزيينه بالسمسم. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم نتركها حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقدمها بجوار المشروبات الساخنة وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت التمر السعودي هناك العديد من النصائح التي تساعدنا في عمل هذا النوع من البسكويت وهى كما يلي:- يفضل خلط الزبدة مع السكر حتى تصبح مثل الكريمة.

إضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

تسخين الفرن قبل وصع صينية البسكويت داخلها.

يفضل وضع البيكنج بودر مع الدقيق حتى لا يفسد.

يفضل أن تكون جميع مكونات البسكويت بدرجة حرارة الغرفة. الوسوم

يعتبر بسكوت التمر السعودي من المخبوزات الرائعة التي تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية العالية، التي تساعده على أداء الأعمال اليومية بكل نشاط وحيوية، وهذا النوع من البسكوت يعشقه الأطفال لأنه يحتوي على عجينة التمر التي تعمل على تنشيط الذاكرة وتخلصهم من الخمول أثناء الذهاب للمدرسة، وتساعدهم على التركيز أثناء استذكار الدروس، ووصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتناول التمر لأنه مفيد جداً للصحة، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضير هذا النوع من البسكويت في المنزل بكل سهولة وخطوات بسيطة وسريعة لأن جميع مكوناته متوفرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت التمر السعودي بالمنزل. مكونات عمل بسكوت التمر السعودي مكونات عمل بسكوت التمر السعودي يحتوي هذا البسكويت الهش اللذيذ على مكونات مفيدة للصحة وهى كما يلي:- كوب ونصف دقيق منخول.

نصف كوب من اللبن.

ربع كوب زيت نقي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

طبق كبيرة عجوة.

بيضة واحدة.

ربع كوب من الزبدة.

طبق صغير سمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير بسكوت التمر السعودي بالمنزل وهى كما يأتي:- نقوم بإحضار بوله كبيرة الحجم، ثم نضع بداخلها السكر، والزيت، واللبن، ثم نقوم بخفقهم جيداً ونضيف الدقيق، والبيكنج بودر، ونقوم بعجنهم جيداً، ونترك العجين نصف ساعة حتى يرتاح. نفرد العجينة بالنشابة على شكل دائرة كبيرة، ثم نقوم بفرد العجوة عليها على حجم عجينة البسكوت، ثم نقوم بلفها على شكل رول ونضغط عليها بواسطة اليد حتى تصبح مستطيلة. نقوم بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم، ثم نقوم بوضعها في قوالب التشكيل على حسب الشكل الذي نرغب فيه. نقوم برص قطع البسكويت على صينية مدهونة بقليل من الزبدة، وندهن وجه البسكوت بالحليب، ثم نقوم بتزيينه بالسمسم. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم نتركها حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقدمها بجوار المشروبات الساخنة وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل بسكوت التمر السعودي هناك العديد من النصائح التي تساعدنا في عمل هذا النوع من البسكويت وهى كما يلي:- يفضل خلط الزبدة مع السكر حتى تصبح مثل الكريمة.

إضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

تسخين الفرن قبل وصع صينية البسكويت داخلها.

يفضل وضع البيكنج بودر مع الدقيق حتى لا يفسد.

يفضل أن تكون جميع مكونات البسكويت بدرجة حرارة الغرفة.

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