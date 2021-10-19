طريقة زلابية لقيمات القاضي كرات ذهبية مقرمشة من خارج وطرية هشة من جوه

طريقة لقيمات القاضي المقرمشة ذهبية حلويات سريعة تجهيز من دون وقت ولا مجهود، ويوجد الكثير من الطرق لإعداد أفضل حلويات الشرقية بعجينة ممتازة سهلة التجهيز مثل التي تعد في مطاعم ومحلات الحلواني والتي لها مذاق رائع يفضله الكبار والصغار معا، ولكن تحتار كل أم وربة منزل في طريقة صنع لقيمات القاضي مثل التي تعد بالمحلات باللون الذهبي المقرمش وهشة من داخل بمذاقها الذي لا يقاوم ويمكن صنع لقيمات القاضي بأكثر من طريقة بالشوكولاته والكاكاو والسكر البودرة والسيرب سنتعرف معكم في سطور تالية عن طريقة عمل لقيمات القاضي مقرمشة الذهبية. طريقة لقيمات القاضي مقرمشة الذهبية حلى كرات كوب من دقيق الأبيض. رشة ملح صغيرة. نصف ملعقة كبيرة نشا ذرة أبيض. نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية حبيبات. نصف ملعقة صغيرة سكر أبيض. نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. نصف كوب ماء دافئ. مكونات سيرب تسقية الحلويات الشرقية كوب كبير سكر أبيض. نصف كوب ماء. ملعقة صغيرة عصير ليمون. ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. طريقة خطوات عمل كرات لقمة القاضي ذهبية بالسيرب أولا في وعاء يمزج كل من دقيق والملح والنشا معا في وعاء عميق زجاجي، ثم يوضع المكونات جافة في عجان كهربائي، ويضاف عليها كل من السكر والفانيليا مع ماء دافئ للعجن.

أو يمكن استخدام مضرب يدوي ولكن مع الإستمرار في العجن حتى تكون معك عجينة شبه سائلة وليست متماسكة.

ثم توضع عجينة بوعاء زجاجي وتغطى بأحكام وتدخل مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تختمر وتكون فقاعات وتنبعث منها رائحة الخميرة.

بذلك تكون عجينة جاهزة قلبيها كل ربع ساعة تقريبا عن طريق استخدام الملعقة حتى تكون هشة أكثر من داخل وتختمر جيدا.

يتم وضع العجينة في كيس حلواني وانزلي بها على شكل كرات في زيت غزير ساخن، بدهن اليد بالزيت حتى لا تلتصق بها العجين.

أو يمكن وضع العجينة لقيمات القاضي في قارورة من بلاستيك وصنع فاتحة في غطاء الزجاجة وانزلي بالعجينة في زيت تكون لديك كرات زلابية بحجم دوائر متساوي الحجم.

عند وضع عجينة زلابية في الزيت لابد من تقليبها على جانبين حتى تأخذ اللون الذهبي من كل الجهات، ثم تخرج من الزيت وتصفى تماما من الزيت ثم تنزل بيها في سيرب أو عسل حلويات، وتقدم بعد تصفيته من عسل. طريقة لقيمات القاضي مقرمشة الذهبية حلى كراتمكونات سيرب تسقية الحلويات الشرقيةطريقة خطوات عمل كرات لقمة القاضي ذهبية بالسيرب الوسوم

طريقة لقيمات القاضي المقرمشة ذهبية حلويات سريعة تجهيز من دون وقت ولا مجهود، ويوجد الكثير من الطرق لإعداد أفضل حلويات الشرقية بعجينة ممتازة سهلة التجهيز مثل التي تعد في مطاعم ومحلات الحلواني والتي لها مذاق رائع يفضله الكبار والصغار معا، ولكن تحتار كل أم وربة منزل في طريقة صنع لقيمات القاضي مثل التي تعد بالمحلات باللون الذهبي المقرمش وهشة من داخل بمذاقها الذي لا يقاوم ويمكن صنع لقيمات القاضي بأكثر من طريقة بالشوكولاته والكاكاو والسكر البودرة والسيرب سنتعرف معكم في سطور تالية عن طريقة عمل لقيمات القاضي مقرمشة الذهبية. طريقة لقيمات القاضي مقرمشة الذهبية حلى كرات كوب من دقيق الأبيض. رشة ملح صغيرة. نصف ملعقة كبيرة نشا ذرة أبيض. نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية حبيبات. نصف ملعقة صغيرة سكر أبيض. نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. نصف كوب ماء دافئ. مكونات سيرب تسقية الحلويات الشرقية كوب كبير سكر أبيض. نصف كوب ماء. ملعقة صغيرة عصير ليمون. ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. طريقة خطوات عمل كرات لقمة القاضي ذهبية بالسيرب أولا في وعاء يمزج كل من دقيق والملح والنشا معا في وعاء عميق زجاجي، ثم يوضع المكونات جافة في عجان كهربائي، ويضاف عليها كل من السكر والفانيليا مع ماء دافئ للعجن.

أو يمكن استخدام مضرب يدوي ولكن مع الإستمرار في العجن حتى تكون معك عجينة شبه سائلة وليست متماسكة.

ثم توضع عجينة بوعاء زجاجي وتغطى بأحكام وتدخل مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تختمر وتكون فقاعات وتنبعث منها رائحة الخميرة.

بذلك تكون عجينة جاهزة قلبيها كل ربع ساعة تقريبا عن طريق استخدام الملعقة حتى تكون هشة أكثر من داخل وتختمر جيدا.

يتم وضع العجينة في كيس حلواني وانزلي بها على شكل كرات في زيت غزير ساخن، بدهن اليد بالزيت حتى لا تلتصق بها العجين.

أو يمكن وضع العجينة لقيمات القاضي في قارورة من بلاستيك وصنع فاتحة في غطاء الزجاجة وانزلي بالعجينة في زيت تكون لديك كرات زلابية بحجم دوائر متساوي الحجم.

عند وضع عجينة زلابية في الزيت لابد من تقليبها على جانبين حتى تأخذ اللون الذهبي من كل الجهات، ثم تخرج من الزيت وتصفى تماما من الزيت ثم تنزل بيها في سيرب أو عسل حلويات، وتقدم بعد تصفيته من عسل. طريقة لقيمات القاضي مقرمشة الذهبية حلى كراتمكونات سيرب تسقية الحلويات الشرقيةطريقة خطوات عمل كرات لقمة القاضي ذهبية بالسيرب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة زلابية لقيمات القاضي كرات ذهبية مقرمشة من خارج وطرية هشة من جوه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.