طاجن البازلاء باللحم وجبة غداء متكاملة بطعم شهي ولذيذ

طاجن البازلاء باللحم من أحلى الأكلات الشهية المتكاملة إذا تم تقديمها مع الخبز، كما يمكن تحضيرها كوجبة غداء مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء، ومع دخول الشتاء نحتاج إلى الأكلات التي تشعرنا بالدفء وتمنحنا الطاقة، وتكون غنية بالمواد الغذائية المفيدة، فالبازلاء من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المتعددة، والتي يجب أن ندخلها في وجباتنا باستمرار للاستفادة من قيمتها الغذائية، وتتكون وصفتنا اليوم من اللحم الغني بالبروتين المهم لصحة الجسم، بالإضافة إلى الخضروات الغنية بالفيتامينات مثل الجزر والطماطم والبازلاء، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل طاجن البازلاء باللحم بطعم شهي ولذيذ. مكونات طاجن البازلاء باللحم مكونات طاجن البازلاء باللحم طاجن البازلاء باللحم من الأكلات الغنية بالمكونات المفيدة للجسم، وهى كالآتي:- 1 كيلو لحم.

نصف كيلو بازلاء.

2 ثمرة جزر مقطع مكعبات صغيرة.

4 أكواب عصير طماطم.

2 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

2 ملعقة زبدة.

توابل ( ملح – فلفل أسود – كزبرة جافة ). طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير طاجن البازلاء باللحم بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:- نقوم بغسل اللحم جيداً ثم نقطعه مكعبات صغيرة، ثم توضع في إناء على النار به ملعقتين زبدة مع التقليب حتى يتغير لون اللحم. ثم نضيف البصل المقطع مكعبات صغيرة مع استمرار التقليب حتى يذبل البصل. ثم نضيف البازلاء والجزر والتوابل ( الملح – كزبرة جافة – فلفل أسود ) مع التقليب. بعد ذلك نضيف عصير الطماطم، ونترك المكونات تغلي على نار هادئة حتى تمام النضج. ثم نضع المكونات في طاجن وندخله الفرن على نار متوسطة حتى يكتسب لون وطعم مميز. ثم يتم تقديمها مع الأرز بالشعرية والسلطة الخضراء. فوائد البازلاء للجسم تعد البازلاء أحد أفضل مصادر البروتينات والألياف التي تساعد على تحسين الصحة بشكل كبير، ومن أهم فوائدها ما يلي:- تساعد البروتينات على تحسين صحة العضلات والعظام. محتوى البازلاء من الألياف يساعد على تحسين عملية الهضم. الحماية من أمراض القلب لأنها غنية بالماغنسيوم والبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم. تنظيم مستوى السكر في الدم حيث تعمل الألياف على تقليل عملية امتصاص الكربوهيدرات المسببة لرفع نسبة السكر. النسبة العالية من الألياف تساعد في خفض الكوليسترول السيء في الدم، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالجلطات. الوسوم

طاجن البازلاء باللحم من أحلى الأكلات الشهية المتكاملة إذا تم تقديمها مع الخبز، كما يمكن تحضيرها كوجبة غداء مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء، ومع دخول الشتاء نحتاج إلى الأكلات التي تشعرنا بالدفء وتمنحنا الطاقة، وتكون غنية بالمواد الغذائية المفيدة، فالبازلاء من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المتعددة، والتي يجب أن ندخلها في وجباتنا باستمرار للاستفادة من قيمتها الغذائية، وتتكون وصفتنا اليوم من اللحم الغني بالبروتين المهم لصحة الجسم، بالإضافة إلى الخضروات الغنية بالفيتامينات مثل الجزر والطماطم والبازلاء، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل طاجن البازلاء باللحم بطعم شهي ولذيذ. مكونات طاجن البازلاء باللحم مكونات طاجن البازلاء باللحم طاجن البازلاء باللحم من الأكلات الغنية بالمكونات المفيدة للجسم، وهى كالآتي:- 1 كيلو لحم.

نصف كيلو بازلاء.

2 ثمرة جزر مقطع مكعبات صغيرة.

4 أكواب عصير طماطم.

2 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

2 ملعقة زبدة.

توابل ( ملح – فلفل أسود – كزبرة جافة ). طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير طاجن البازلاء باللحم بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:- نقوم بغسل اللحم جيداً ثم نقطعه مكعبات صغيرة، ثم توضع في إناء على النار به ملعقتين زبدة مع التقليب حتى يتغير لون اللحم. ثم نضيف البصل المقطع مكعبات صغيرة مع استمرار التقليب حتى يذبل البصل. ثم نضيف البازلاء والجزر والتوابل ( الملح – كزبرة جافة – فلفل أسود ) مع التقليب. بعد ذلك نضيف عصير الطماطم، ونترك المكونات تغلي على نار هادئة حتى تمام النضج. ثم نضع المكونات في طاجن وندخله الفرن على نار متوسطة حتى يكتسب لون وطعم مميز. ثم يتم تقديمها مع الأرز بالشعرية والسلطة الخضراء. فوائد البازلاء للجسم تعد البازلاء أحد أفضل مصادر البروتينات والألياف التي تساعد على تحسين الصحة بشكل كبير، ومن أهم فوائدها ما يلي:- تساعد البروتينات على تحسين صحة العضلات والعظام. محتوى البازلاء من الألياف يساعد على تحسين عملية الهضم. الحماية من أمراض القلب لأنها غنية بالماغنسيوم والبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم. تنظيم مستوى السكر في الدم حيث تعمل الألياف على تقليل عملية امتصاص الكربوهيدرات المسببة لرفع نسبة السكر. النسبة العالية من الألياف تساعد في خفض الكوليسترول السيء في الدم، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالجلطات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاجن البازلاء باللحم وجبة غداء متكاملة بطعم شهي ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.