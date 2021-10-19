حضري دجاج كنتاكي المقرمش واللذيذ بكل سهولة وأحلى من الجاهز، دجاج كنتاكي يعتبر من الأروع الأطباق التي يعشقها كل من يتذوقها، لأنها تتميز بطعم مقرمش ورائع ولا يوجد مثله، ورائحة شهية، كما يجعله من أشهر الأطباق في جميع مطابخ دول العالم، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل دجاج كنتاكي مقرمش. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش مقادير الدجاج كيلو جرام من دبابيس الدجاج منقوع في مقدار مناسب من الخل، والملح لمدة نصف ساعة.

زيت غزير للقلي. للخليط الجاف كأس كبير من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ملعقتان من مسحوق البصل.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. مقادير الخليط السائل كوب كبير من الحليب السائل.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش اولا امزجي الدقيق مع الثوم المجفف، والبصل المجفف، والفلفل الأسود، والبابريكا، والكركم، والملح، وباقي مكونات الخليط الجاف جيدا في وعاء متوسط الحجم، ثم اتركيه جانبا. بعد ذلك اخفقي البيض مع الحليب، ثم ضيفي رشة من الملح والفلفل الأسود، ثم اتركيهم جانبا. ثم ضعي دبابيس الدجاج في خليط البيض، بعد ذلك ضعيهم في خليط الدقيق، ثم وزعيهم على صينية مسطحة. بعد ذلك قومي بتغطية قطع الدجاج، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة نصف يوم. ثم اسكبي الزيت الغزير في وعاء حراري كبير الحجم، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى يسخن الزيت تماما. ثم وزعي به قطع الدجاج، ثم اتركيها حتى تنضج. وزعي دبابيس الدجاج على مناديل المطبخ، حتى تتخلصي من الزيوت الزائدة، ويصبح دجاج كنتاكي المقرمش جاهز للتقديم. طريقة عمل دجاج كنتاكي بالزنجبيل طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمشطريقة عمل دجاج كنتاكي بالزنجبيل مقادير الوصفة 500 جرام من أفخاذ الدجاج.

كأسان من الدقيق.

300 جرام من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

عشرة جرام من الملح.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ثلاث أرباع ملعقة متوسطة من الريحان.

ثلث ملعقة كبيرة من الزعتر.

6 جرام من مسحوق الثوم.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق جوزة الطيب.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير دجاج كنتاكي بالزنجبيل اولا اخلطي مقدار الزبدة مع قطع الدجاج داخل كيس بلاستيك، ثم اغلقي الكيس وضعيه في الثلاجة لبضع ساعات. بعد ذلك امزجي الدقيق مع باقي المكونات، ثم ضيفي إليهم قطع الدجاج. ضعي الزيت في وعاء على النار، ثم اتركيه حتى يسخن، ثم ضعي به قطع الدجاج، ثم اتركيه حتى ينضج. طريقة تحضير دجاج كنتاكي بالزنجبيل الوسوم

حضري دجاج كنتاكي المقرمش واللذيذ بكل سهولة وأحلى من الجاهز، دجاج كنتاكي يعتبر من الأروع الأطباق التي يعشقها كل من يتذوقها، لأنها تتميز بطعم مقرمش ورائع ولا يوجد مثله، ورائحة شهية، كما يجعله من أشهر الأطباق في جميع مطابخ دول العالم، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل دجاج كنتاكي مقرمش. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش مقادير الدجاج كيلو جرام من دبابيس الدجاج منقوع في مقدار مناسب من الخل، والملح لمدة نصف ساعة.

زيت غزير للقلي. للخليط الجاف كأس كبير من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ملعقتان من مسحوق البصل.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. مقادير الخليط السائل كوب كبير من الحليب السائل.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش اولا امزجي الدقيق مع الثوم المجفف، والبصل المجفف، والفلفل الأسود، والبابريكا، والكركم، والملح، وباقي مكونات الخليط الجاف جيدا في وعاء متوسط الحجم، ثم اتركيه جانبا. بعد ذلك اخفقي البيض مع الحليب، ثم ضيفي رشة من الملح والفلفل الأسود، ثم اتركيهم جانبا. ثم ضعي دبابيس الدجاج في خليط البيض، بعد ذلك ضعيهم في خليط الدقيق، ثم وزعيهم على صينية مسطحة. بعد ذلك قومي بتغطية قطع الدجاج، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة نصف يوم. ثم اسكبي الزيت الغزير في وعاء حراري كبير الحجم، ثم ضعيه على النار، ثم اتركيه حتى يسخن الزيت تماما. ثم وزعي به قطع الدجاج، ثم اتركيها حتى تنضج. وزعي دبابيس الدجاج على مناديل المطبخ، حتى تتخلصي من الزيوت الزائدة، ويصبح دجاج كنتاكي المقرمش جاهز للتقديم. طريقة عمل دجاج كنتاكي بالزنجبيل طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمشطريقة عمل دجاج كنتاكي بالزنجبيل مقادير الوصفة 500 جرام من أفخاذ الدجاج.

كأسان من الدقيق.

300 جرام من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

عشرة جرام من الملح.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ثلاث أرباع ملعقة متوسطة من الريحان.

ثلث ملعقة كبيرة من الزعتر.

6 جرام من مسحوق الثوم.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق جوزة الطيب.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير دجاج كنتاكي بالزنجبيل اولا اخلطي مقدار الزبدة مع قطع الدجاج داخل كيس بلاستيك، ثم اغلقي الكيس وضعيه في الثلاجة لبضع ساعات. بعد ذلك امزجي الدقيق مع باقي المكونات، ثم ضيفي إليهم قطع الدجاج. ضعي الزيت في وعاء على النار، ثم اتركيه حتى يسخن، ثم ضعي به قطع الدجاج، ثم اتركيه حتى ينضج. طريقة تحضير دجاج كنتاكي بالزنجبيل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري دجاج كنتاكي المقرمش واللذيذ بكل سهولة وأحلى من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.