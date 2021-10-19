طريقة عمل القراقيش بالعجوة والسمسم بطريقة سهلة وبمذاق ونكهة رائعة

القراقيش بالعجوة والسمسم ، من المعجنات والمخبوزات والحلويات اللذيذة والشهية، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها منتشرة بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وخاصة في الخليج العربي كالسعودية، حيث يشتهر بالتمر، كما تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظرا لاحتوائها على التمر المعروف بفوائده الكثيرة، والذي يمد الجسم بالطاقة، ويقوي جهاز المناعة أيضاً، كما تحتوي على السمسم الغني بالزيوت الطبيعية، والذي يحتوي على الفيتامينات والبروتينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان، وتقدم على وجبة الفطور من أجل فطور صحي، وتحرص ربات البيوت على تحضيرها لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة قراقيش بالشمر واليانسون وسوف تنال لإعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل القراقيش بالعجوة والسمسم بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات القراقيش بالعجوة والسمسم.

تتكون قراقيش بالعجوة والسمسم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب حليب أو كوب إلا ربع حسب حاجة العجين.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

نصف كوب سمنة مذابة.

ربع كوب زيت.

نصف كيلو دقيق.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص.

مقادير الحشو

نصف كيلو عجوة.

ملعقة كبيرة سمنة.

مقادير الوجه

بيضة ورشة فانيليا أو حليب.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على القراقيش بالعجوة والسمنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والبيكنج بودر والسمسم المحمص والخميرة الفورية والسكر البودر، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف السمنة والزيت، ثم نخلطهم جيداً بالملعقة.

ثم نبس الخليط باليد من أسفل إلى أعلى.

بعد ذلك نضيف الحليب ونعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

تحضير الحشو

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه العجوة والسمنة، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نفرد كيس بلاستيك، ونضع عليه العجوة، ثم نفردها باليد، ثم نضع فوقها كيس بلاستيك، ثم نفردها بالشوبك بسمك رقيق على شكل مربع (ومن الممكن قطع الزوائد بالسكينة).

ثم نقطعها بالسكينة شرائح.

بعد ذلك نقوم بإخراج الهواء من العجين.

ثم نأخذ قطعة من العجين، ونفردها بالشوبك على شكل مستطيل (ومن الممكن قطع الزوائد بالسكينة).

ثم نضع فوقها شريحة من العجوة، ثم نثني العجينة على العجوة ونضغط عليها ونساويها جيداً.