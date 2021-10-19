طريقة عمل كريم الكركم والفازلين معجزة التفتيح والترطيب

يعد كريم الكركم والفازلين من أنواع كريمات التفتيح والترطيب المميزة، فهو يعمل على مساعدتك على فى تفتيح الجسم وترطيبه فى نفس الوقت لذلك يعتبر معجزة، فالكثير من السيدات يبحثون عن منتجات طبيعية تعطيهم بشرة فاتحة وناعمة فى وقت واحد وهناك الكثير من هذه المنتجات ولكن ليست جميعها تعطى هذه النتيجة، ولكن سوف اقدم لكم هذا النوع الجميل الذى يمنحك بشرة كبشرة الأطفال وفى وقت قصير ومكوناته كلها طبيعية وآمنة على البشرة، وكذلك غير مكلفة لأنها موجودة فى كل منزل ويمكنك تحضيره فى المنزل بكل سهولة وبساطة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كريم الكركم والفازلين بالتفصيل.

مكونات كريم الكركم والفازلين

يتكون كريم الكركم والفازلين من مكونات بسيطة وطبيعية وموجودة فى المنزل كما أن شرائها من العطار غير مكلف وهى كالتالي:

٢ ملعقة كبيرة من الكركم.

١/٤ كوب من زيت الزيتون.

٢ ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير والاستخدام

طريقة عمل كريم الكركم والفازلين سهلة جداً وبسيطة ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:

نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به ملعقتين الفازلين ونضيف عليهم ملعقتين من بودرة الكركم ونخلطهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماما. ثم نضيف عليهم ٣ ملاعق من زيت الزيتون حتى نخفف به المزيج. ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح المزيج كريمى الشكل. نضعهم فى علبة نظيفة محكمة الغلق ونحتفظ به فى الثلاجة أو فى مكان جيد التهوية. على بشرة نظيفة مغسولة و يتم تنشيفها جيداً. نقوم بدهن الكريم على البشرة ونتركه لمدة ٤ ساعات ثم يشطف بالماء الفاتر أو يمكنك وضعه قبل النوم ويغسل فى الصباح. يستخدم هذا الكريم يومياً أو مرتين فى الإسبوع للحصول على نتائج مرضية.

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