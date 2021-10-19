طريقة عمل كيكة الزبادي الخفيفة بمكونات بسيطة وأسرار الحصول عليها هشة مثل القطن

‏تعتبر كيكة الزبادي من أشهر طرق تحضير الكيك في عالم الحلويات، حيث تتميز بخفتها ومكوناتها التي تحتوي على عناصر غذائية كثيرة جداً، وبالتالي تعتبر من أكثر الوصفات التي تحتوي على فائدة، ويمكن تقديمها للأطفال عند الذهاب للمدرسة، أو تناولها في وجبة الفطور مع كوب من الحليب والحصول على فائدة أكبر، ويوجد طرق ونكهات كثيرة لتحضير الكيك، مثل: الشوكولاتة أو الفانيليا أو الجزر وغيرها الكثير، ولكن تظل هذه الوصفة من أشهر الطرق التي يتم البحث عنها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال أسرار الحصول عليها هشة وقطنية لتقديم أفضل مذاق لأولادكم وأفراد أسرتكم بالكامل.

‏مكونات عمل كيكة الزبادي

‏نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة والاقتصادية لتحضير الكيك، وهي:

أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من الزبادي.

القليل من الفانيليا.

2 كوب إلا ‫ربع‬ من الحليب السائل.

كوبين من السكر.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

‏أولاً نضع كلاً من البيض والفانيليا والزبادي والحليب والسكر والزيت النباتي في وعاء عميق واسع.

ونقوم بخلط ومزج هذه المكونات بشكل جيد باستخدام المضرب الكهربائي.

ونستمر في الخلط حتى نتأكد من ذوبان السكر و تجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج بودر والخميرة إلى الدقيق الأبيض في وعاء آخر.

ونخلطهم بشكل جيد.

وبعد ذلك نضيف خليط الدقيق إلى مزيج البيض تدريجياً.

ونستمر في الخلط حتى نحصل على عجينة شبه متماسكة ونتركها جانباً.

ونقوم ‏بتحضير صينية الفرن ودهنها بمادة دهنية مثل السمنة أو الزيت.

ورش عليها كمية قليلة من الدقيق.

ونضيف لها الخليط كله ونوزعه بشكل جيد، ونساويه من الأعلى.

بعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة.

وبعد أن يسخن الفرن بشكل جيد، نقوم بوضع صينية الكيكة بداخله ونتركها لمدة ‫ربع‬ ساعة.

ونتأكد من نضجها من خلال استخدام شوكة أو سكينة.

فعندما تستوي ويصبح لونها ذهبي نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد جانباً، ثم نقوم بتقديمها، وبالهنا والشفا.

‏طريقة تحضير كيكة الزبادي وأسرار نجاحها