هدية العروسة كريم النشا وماء الأرز السحري للقضاء على مشكلة الاسمرار قبل الزفاف

كريم النشا وماء الأرز ، كريم يصنع المعجزات في إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه مما يجعلها تبدو أكبر سناً، ويعطي البشرة نضارة غير عادية مما يجعلك ملكة يوم زفافك، وهو من أروع الكريمات التي تزيد من جمال ونضارة البشرة وتحافظ عليها من التلف، كما يحتوي على العديد من العناصر الرائعة التي تمنح البشرة التغذية الكاملة مما يجعلها تبدو متألقة، وينصح الكثير من الأطباء وخبراء التجميل باستخدام الكريمات التي تحتوي على مواد طبيعية، بدل من استخدام الكريمات الأخرى التي تحتوي على مواد تؤدي إلي تلف البشرة على مدي استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم النشا وماء الأرز السحري لتبييض البشرة وإزالة التصبغات الجلدية من المناطق الحساسة قبل الزفاف بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم النشا وماء الأرز الرهيب مكونات كريم النشا وماء الأرز الرهيب يتكون الكريم من عدة مكونات تزيد من نضارة وجمال البشرة وهى كما يلي:- كوب من الأرز. 5 ملاعق كبيرة من النشا. ملعقتين من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل. نصف كوب من ماء الورد. ملعقتين من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الأرز الرهيب الحل السحري للقضاء على الاسمرار قبل الزفاف بخطوات بسيطة بالمنزل:- نحضر وعاء كبير ونضع الأرز ونضيف إليه كوب الأرز، ثم نضيف إليه ثلاث أكواب من الماء المغلي ونقلبهم مع بعض ونتركه لمدة يوم كامل حتى يصبح مثل الحليب.

نصفي الأرز جيداً، ثم نأخذ الماء ونضيف إليه النشا، وماء الورد ونقلب جيداً حتى يذوب النشا تماماً، نضع الوعاء على حمام من البخار ونقلب باستمرار حتى نحصل على القوام المناسب.

نرفع الوعاء من الماء الساخن، ونضيف القرنفل، وزيت جوز الهند، والبيكنج بودر ونقلب باستمرار حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى نحصل القوام المناسب للكريم.

نقوم بدهن الجسم بالكريم قبل الاستحمام وندلك لمدة نصف ساعة حتى نزيل الجلد الميت والاوساخ المتراكمة بكل سهولة.

بعد ذلك نشطف الجسم بالماء الفاتر حتى نتخلص من الكريم وسوف تلاحظين النتائج بنفسك.

نكرر وضع الكريم مرة قبل النوم حتى موعد الزفاف حتى تتمتعي جسد أبيض وخالي من العيوب. فوائد كريم النشا والماء الأرز للبشرة يعتبر هذه الكريم من أقوي الكريمات الطبيعية التي تحتوي على العديد من العناصر المفيدة لصحة البشرة وهى كما يلي:- يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط البيضاء التي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً. يعمل على تفتيح البشرة ويزيد من نضارتها وحيويتها. يحارب البكتيريا والفطريات التي تسبب الاسمرار. يزيل التصبغات الجلدية التي تصيب منطقة الإبط والفخذين. يعطي للبشرة النعومة ويحميها من التلف ويحافظ عليها من التشققات الوسوم

كريم النشا وماء الأرز ، كريم يصنع المعجزات في إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه مما يجعلها تبدو أكبر سناً، ويعطي البشرة نضارة غير عادية مما يجعلك ملكة يوم زفافك، وهو من أروع الكريمات التي تزيد من جمال ونضارة البشرة وتحافظ عليها من التلف، كما يحتوي على العديد من العناصر الرائعة التي تمنح البشرة التغذية الكاملة مما يجعلها تبدو متألقة، وينصح الكثير من الأطباء وخبراء التجميل باستخدام الكريمات التي تحتوي على مواد طبيعية، بدل من استخدام الكريمات الأخرى التي تحتوي على مواد تؤدي إلي تلف البشرة على مدي استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم النشا وماء الأرز السحري لتبييض البشرة وإزالة التصبغات الجلدية من المناطق الحساسة قبل الزفاف بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم النشا وماء الأرز الرهيب مكونات كريم النشا وماء الأرز الرهيب يتكون الكريم من عدة مكونات تزيد من نضارة وجمال البشرة وهى كما يلي:- كوب من الأرز. 5 ملاعق كبيرة من النشا. ملعقتين من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل. نصف كوب من ماء الورد. ملعقتين من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الأرز الرهيب الحل السحري للقضاء على الاسمرار قبل الزفاف بخطوات بسيطة بالمنزل:- نحضر وعاء كبير ونضع الأرز ونضيف إليه كوب الأرز، ثم نضيف إليه ثلاث أكواب من الماء المغلي ونقلبهم مع بعض ونتركه لمدة يوم كامل حتى يصبح مثل الحليب.

نصفي الأرز جيداً، ثم نأخذ الماء ونضيف إليه النشا، وماء الورد ونقلب جيداً حتى يذوب النشا تماماً، نضع الوعاء على حمام من البخار ونقلب باستمرار حتى نحصل على القوام المناسب.

نرفع الوعاء من الماء الساخن، ونضيف القرنفل، وزيت جوز الهند، والبيكنج بودر ونقلب باستمرار حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى نحصل القوام المناسب للكريم.

نقوم بدهن الجسم بالكريم قبل الاستحمام وندلك لمدة نصف ساعة حتى نزيل الجلد الميت والاوساخ المتراكمة بكل سهولة.

بعد ذلك نشطف الجسم بالماء الفاتر حتى نتخلص من الكريم وسوف تلاحظين النتائج بنفسك.

نكرر وضع الكريم مرة قبل النوم حتى موعد الزفاف حتى تتمتعي جسد أبيض وخالي من العيوب. فوائد كريم النشا والماء الأرز للبشرة يعتبر هذه الكريم من أقوي الكريمات الطبيعية التي تحتوي على العديد من العناصر المفيدة لصحة البشرة وهى كما يلي:- يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط البيضاء التي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً. يعمل على تفتيح البشرة ويزيد من نضارتها وحيويتها. يحارب البكتيريا والفطريات التي تسبب الاسمرار. يزيل التصبغات الجلدية التي تصيب منطقة الإبط والفخذين. يعطي للبشرة النعومة ويحميها من التلف ويحافظ عليها من التشققات

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