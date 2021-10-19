كيكة السنيكرز بصوص الكراميل والفول السوداني ومكونات بسيطة

كيكة السنيكرز من أجمل الكيكات ذات المذاق الرائع والمحبب للجميع، كما أنها من الحلويات الغربية الشهيرة جداً، التي تتكون من طبقة من كيك الشيكولاتة وطبقة من الفول السوداني المكرمل اللذيذ، والفول السوداني من المكسرات عالية القيمة الغذائية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والأحماض الدهنية المفيدة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة السنيكرز بصوص الكراميل والفول السوداني بمكونات بسيطة. مكونات كيكة السنيكرز مكونات كيكة السنيكرز تتكون كيكة السنيكرز من طبقة كيك الشيكولاتة وطبقة الفول السوداني المكرمل، ويتم تحضيرها بالمكونات الآتية:- طبقة كيك الشيكولاتة كوب إلا ربع حليب.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف كوب زيت.

3 بيضات.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب كاكاو. طبقة الكراميل كوب وربع سكر.

كوب إلا ربع ماء.

2 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب زبدة.

2 كوب فول سوداني محمص. طريقة التحضير طريقة التحضير يمكن تحضير كيكة السنيكرز بصوص الكراميل الرهيب بالخطوات التالية:- لتحضير كيكة الشيكولاتة نضع كوب إلا ربع من الحليب في الخلاط، ثم إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ثم نزود نصف كوب زيت و3 بيضات وكوب من السكر، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، ونخلط المكونات حتى يصبح لونها فاتح. بعد ذلك نزود كوب ونصف من الدقيق وملعقة كبيرة من البيكنج بودر وربع كوب من الكاكاو، مع خفق المكونات لمدة دقيقة واحدة. ثم نضع الخليط في صينية مقاس 25 – 35 سم مدهونة بالزبدة ومبطنة بالدقيق. ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة 180 لمدة 25 – 30 دقيقة على الرف الأوسط. بعد خروج الكيكة من الفرن نسقيها بنصف كوب حليب ( اختياري ). لتحضير طبقة الكراميل، نضع كوب وربع من السكر في طاسة على درجة حرارة متوسطة، حتى يتكرمل ويصبح لونه بني فاتح، ثم نزود كوب إلا ربع ماء مع التقليب حتى يمتزج الخليط. نزود 2 كوب حليب وملعقتين كبار نشا وربع كوب زبدة مع التقليب حتى يثقل القوام، ثم نزود الفول السوداني المحمص ونرفع الخليط من على النار. نضيف الفول السوداني المكرمل على الكيكة، ثم ندخلها الثلاجة. يمكن تزيين الكيكة بالشيكولاتة حسب الرغبة. الوسوم

كيكة السنيكرز من أجمل الكيكات ذات المذاق الرائع والمحبب للجميع، كما أنها من الحلويات الغربية الشهيرة جداً، التي تتكون من طبقة من كيك الشيكولاتة وطبقة من الفول السوداني المكرمل اللذيذ، والفول السوداني من المكسرات عالية القيمة الغذائية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والأحماض الدهنية المفيدة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة السنيكرز بصوص الكراميل والفول السوداني بمكونات بسيطة. مكونات كيكة السنيكرز مكونات كيكة السنيكرز تتكون كيكة السنيكرز من طبقة كيك الشيكولاتة وطبقة الفول السوداني المكرمل، ويتم تحضيرها بالمكونات الآتية:- طبقة كيك الشيكولاتة كوب إلا ربع حليب.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف كوب زيت.

3 بيضات.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب كاكاو. طبقة الكراميل كوب وربع سكر.

كوب إلا ربع ماء.

2 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب زبدة.

2 كوب فول سوداني محمص. طريقة التحضير طريقة التحضير يمكن تحضير كيكة السنيكرز بصوص الكراميل الرهيب بالخطوات التالية:- لتحضير كيكة الشيكولاتة نضع كوب إلا ربع من الحليب في الخلاط، ثم إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ثم نزود نصف كوب زيت و3 بيضات وكوب من السكر، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، ونخلط المكونات حتى يصبح لونها فاتح. بعد ذلك نزود كوب ونصف من الدقيق وملعقة كبيرة من البيكنج بودر وربع كوب من الكاكاو، مع خفق المكونات لمدة دقيقة واحدة. ثم نضع الخليط في صينية مقاس 25 – 35 سم مدهونة بالزبدة ومبطنة بالدقيق. ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة 180 لمدة 25 – 30 دقيقة على الرف الأوسط. بعد خروج الكيكة من الفرن نسقيها بنصف كوب حليب ( اختياري ). لتحضير طبقة الكراميل، نضع كوب وربع من السكر في طاسة على درجة حرارة متوسطة، حتى يتكرمل ويصبح لونه بني فاتح، ثم نزود كوب إلا ربع ماء مع التقليب حتى يمتزج الخليط. نزود 2 كوب حليب وملعقتين كبار نشا وربع كوب زبدة مع التقليب حتى يثقل القوام، ثم نزود الفول السوداني المحمص ونرفع الخليط من على النار. نضيف الفول السوداني المكرمل على الكيكة، ثم ندخلها الثلاجة. يمكن تزيين الكيكة بالشيكولاتة حسب الرغبة.

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