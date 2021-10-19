تعرفي على أسرار الهريسه الجاهزة بخطوات ومكونات بسيطة تحصلين على ألذ وأطعم حلى

الهريسة من ضمن المأكولات الشهيرة جدا والمتميزة والتي تشتهر بطعم رائع يفضله عدد كبير من الأشخاص ولكن اصبحت في وقتنا الحالي غالية الثمن جدا بالنسبة للعديد من الأشخاص، ولهذا وبدأ جميع السيدات بالقيام بتحضيرها داخل المنزل لابنائها ولكن أغلب الوقت تجد أن الطريقة ليست مثل التي نقوم بشرائها من المحلات الحلوى، واليوم سوف نقوم بتحضير الهريسة بطريقة المحلات بتاع مميز وسهل جدا، كل ما عليك ان تقوم بالتعرف على جميع التفاصيل بشكل دقيق و تحضير المكونات التي يتواجد أغلبها في مطبخك.

سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في عمل الهريسة وهي:

كوب ونصف من السكر.

ثلاثة اكواب ونصف من السميد الخشن.

ربع فنجان من الزيت النباتي.

كوب الا ربع من الحليب.

نصف ملعقة من البيكنج باودر.

كوب الا ربع من اللوز المقشر.

كما يمكن استبدالها بأي نوع من المكسرات الاخرى ملعقتين من الطحينه.

مكونات القطر

وكما تحدثنا عن المكونات لابد أن نتحدث عن المكونات الخاصة بقطر فهي سهلة وبسيطة تأتي من خلال النقاط التالية:-

3 كوب ونصف من المياه.

2 كوب من السكر.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

2 ملعقة من ماء الزهر.

ويمكن استبدالها بعسل الجلوكوز ملعقتين من الفانيليا

عزيزتي إذا كنت ترغبين في تحضير الهريسة اللذيذة بالطريقة التي سوف نتحدث عنها لابد اتباع الخطوات خطوة، خطوه لكي تتاكدي من نجاح الحلو التي تكون في تحضيرها لابنائك:-

أولا يجب أن نضع السميد الخشن مع السكر ويخلط جيدا.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات الجافة من البيكنج باودر ورشه من الملح.

بعد ذلك نبدا باضافة الحليب

نمزج جميع المكونات جيدا.

ولكن إذا كان لدينا الكبة الكهربائية او الهريسة ويمكن أن نقوم باستخدامها.

مع اضافة الزيت ثم نبدأ بتحريك المكونات جيدا.

وعندما تصبح لدينا عجينه نبدا بالتحضير صينية.

ويجب أن نضع ورق الزبدة

ونبدا باضافة المكسرات واللوز نبدأ بتغطية الصينية جيدا.

ونتركها عدة ساعات لكي تختمر.

في الفرن نقوم بوضعها من 30 الى 35 دقيقة وهو على اقل درجة حرارة.

إذا قمت باتباع هذه الخطوات السابقة في تحضير الهريسة ستحصلين على نتيجة ممتازة ورائعة مثل الجاهزة.