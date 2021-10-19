ولادك بيحبوا الجبنة المثلثات.. تعالي اعرفك ازاي تحضري أحلي جبنة مثلثات لولادك بطريقة سهلة وبسيطة

نجد أن مع دخول المدارس وأصبح كل اهتمامات كل ام هي ساندوتشات أولادها والاهتمام بتنوع الساندوتشات حتي لا يمل أطفالها، فمن احسن انواع الجبن هي الجبنة المثلثات التي يقبلون عليها الأطفال ويداومون على تناولها بدون اي ملل، فتسعى كل أم إلى أن تقوم بإعداده في المنزل باسهل الطرق بااقل التكاليف والإمكانيات التي تكون متوفرة بالبيت. طريقة عمل الجبنة المثلثات طريقة عمل الجبنة المثلثات المقادير مقدار من الحليب السائل بما يعادل كوب واحد.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الجبنة كريمي.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير نقوم باحضار اناء واسع ونضع فيه الحليب ونضيف الزيت النباتي الخل الابيض ونضع الجبنة والدقيق الأبيض رشة من ملح الطعام.

نخلط مكونات الجبنة المثلثات بشكل كامل باستخدام الخلاط الكهربائي او المضرب الكهربائي لمدة لا تتجاوز عن دقيقتين.

نضع مكونات الجبنة في إناء ونضيف عليها كمية مناسبة من الماء ونضعه علي نار هادئة ونقوم بتقليبه بشكل مستمر حتى يأخذ قوام متماسك.

نأتي بطبق على شكل دائري ونقوم بظهرنا بقليل من الزبدة وبعد ذلك نضع مكونات الجبنه بعد رفعها من علي النار.

نغطي مكونات الجبنة في الطبق ونقوم بتغطيتها بشكل كامل بورق بلاستيك حتى لا نقوم بتكوين طبقة جافة من علي سطحها.

نترك مكونات الجبنة المثلثات في الطبق لمدة لا تتجاوز الساعتين وبعد ذلك نضع طبق الجبنة في الثلاجة ويفضل أن نتركها اطول وقت ممكن فيمكننا وضعها في المساء.

وفي الصباح نأتي بطبق الجبنة من الثلاجة ونقوم بتقطيع الجبنة علي شكل مثلثات صغيرة جاهزة للتقديم. طريقة عمل جبنه نستو المثلثات بطريقة سهلة طريقة عمل جبنه نستو المثلثات بطريقة سهلة المقادير 1 كجم من اللبن.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

ربع كوب من الخل الأبيض. طريقة التحضير نقوم باحضار اناء ونضع اللبن فيه ونتركه علي النار حتي يتم غليانه.

نضيف علي اللبن الخل ويتم تقليبهم مع بعض وبعد ذلك نقوم بتصفية اللبن من خلال مصفاة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الجبنه في المصفاة ثم نضيف الزبدة ورشة من ملح الطعام ونخلطهم جيدا.

نضع مكون الجبنة في الثلاجة وبعد وقت كافي نقطعها مثلثات وتكون جاهزة للتقديم. الوسوم

نجد أن مع دخول المدارس وأصبح كل اهتمامات كل ام هي ساندوتشات أولادها والاهتمام بتنوع الساندوتشات حتي لا يمل أطفالها، فمن احسن انواع الجبن هي الجبنة المثلثات التي يقبلون عليها الأطفال ويداومون على تناولها بدون اي ملل، فتسعى كل أم إلى أن تقوم بإعداده في المنزل باسهل الطرق بااقل التكاليف والإمكانيات التي تكون متوفرة بالبيت. طريقة عمل الجبنة المثلثات طريقة عمل الجبنة المثلثات المقادير مقدار من الحليب السائل بما يعادل كوب واحد.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الجبنة كريمي.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير نقوم باحضار اناء واسع ونضع فيه الحليب ونضيف الزيت النباتي الخل الابيض ونضع الجبنة والدقيق الأبيض رشة من ملح الطعام.

نخلط مكونات الجبنة المثلثات بشكل كامل باستخدام الخلاط الكهربائي او المضرب الكهربائي لمدة لا تتجاوز عن دقيقتين.

نضع مكونات الجبنة في إناء ونضيف عليها كمية مناسبة من الماء ونضعه علي نار هادئة ونقوم بتقليبه بشكل مستمر حتى يأخذ قوام متماسك.

نأتي بطبق على شكل دائري ونقوم بظهرنا بقليل من الزبدة وبعد ذلك نضع مكونات الجبنه بعد رفعها من علي النار.

نغطي مكونات الجبنة في الطبق ونقوم بتغطيتها بشكل كامل بورق بلاستيك حتى لا نقوم بتكوين طبقة جافة من علي سطحها.

نترك مكونات الجبنة المثلثات في الطبق لمدة لا تتجاوز الساعتين وبعد ذلك نضع طبق الجبنة في الثلاجة ويفضل أن نتركها اطول وقت ممكن فيمكننا وضعها في المساء.

وفي الصباح نأتي بطبق الجبنة من الثلاجة ونقوم بتقطيع الجبنة علي شكل مثلثات صغيرة جاهزة للتقديم. طريقة عمل جبنه نستو المثلثات بطريقة سهلة طريقة عمل جبنه نستو المثلثات بطريقة سهلة المقادير 1 كجم من اللبن.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

ربع كوب من الخل الأبيض. طريقة التحضير نقوم باحضار اناء ونضع اللبن فيه ونتركه علي النار حتي يتم غليانه.

نضيف علي اللبن الخل ويتم تقليبهم مع بعض وبعد ذلك نقوم بتصفية اللبن من خلال مصفاة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الجبنه في المصفاة ثم نضيف الزبدة ورشة من ملح الطعام ونخلطهم جيدا.

نضع مكون الجبنة في الثلاجة وبعد وقت كافي نقطعها مثلثات وتكون جاهزة للتقديم.

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