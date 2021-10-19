طريقة عمل كيكة الليمون اللذيذ والمميزة بمكونات بسيطة في البيت بكل سهولة

كيكة الليمون ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الليمون.

مكونات كيكة الليمون

تتكون كيكة الليمون من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

أربع بيضات.

كوب وثلث سكر أو ١٨٠ جرام سكر.

كوب زيت أو ١٣٠ ملل زيت.

كوبين من الدقيق أو ٢٦٠ جرام دقيق.

١٦ جرام بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

ربع كوب من ماء الليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الليمون وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بضرب البيض مع السكر حتي يتضاعف حجمه ويصبح باللون الأبيض.

وبعدما يتضاعف حجم الخليط ويصبح باللون الأبيض نقوم بإضافة كوب الزيت ونستمر في الضرب حتي يمتزج الزيت جيدا مع الخليط.

ثم نقوم بعد ذلك بخلط الدقيق مع البيكنج بودر وملعقة صغيرة من بشر الليمون ثم نضيفهم إلى خليط البيض والسكر ونضرب جميع المكونات مع بعضها البعض.

وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بإضافة الربع كوب من ماء الليمون ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس وتمتزج جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

ثم نقوم بصب الخليط في قالب كيك بحجم مناسب.

ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن ونقلل درجة حرارة عند إدخال الصينية إلي ١٨٠ درجة مئوية.

وبعدما تتم تسوية الكيكة يمكننا تناولها مع العديد من أنواع الصوصات وكذلك يمكننا تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: