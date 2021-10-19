أفضل وصفات عصير طبيعية يمكن عملها فى البيت

العصائر الطبيعية مهمه جداً للإنسان حيث أنها تمد الجسم بالطاقة، وغير ذلك فهي مغذية للأطفال لأنهم يحبون العصائر والمشروبات التى بالخارج، ولكن عند تحضيرها بالمنزل يكون أفضل وسوف نقدم أفضل وصفات عصير صحيه ولذيذه.

العصائر من الفواكه الصحية والطبيعية وتحتوى على الفيتامينات، ومضادات الأكسدة ومفيد للأطفال والكبار ويفضل أن يكون تحضيرها يدوي باليد ويوجد كثير من العصائر بها المكملات الغذائية.

1 كوب من الماء البارد.

5 من البرتقال.

2 ثمرة جزر متوسطة ونقوم بفرمها.

1 ملعقة من السكر الأبيض.

خمس أو أربع مكعبات من الثلج.

نحضر الخلاط الكهربائي ووضع الجزر، وإضافة عصير البرتقال والسكر ويخلط جيدا. وإضافة الماء والثلج. ويخلط جيداً ويقدم فى أكواب التقديم.

2 كوب من قطع الأناناس.

1 كوب من الماء البارد.

1 كوب من اللبن.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

4 من مكعبات الثلج.

إحضار الخلاط الكهربائي ووضع كل من الماء وقطع الأناناس والسكر والثلج واللبن ويخلط جيداً. ويوضع فى أكواب التقديم ويقدم.

ثمرة من جوز الهند الطازج.

1 كوب من الحليب.

1 كوب من قطر السكر.

2 ملعقة من مسحوق الجيلاتين.

1 ملعقة من الفانيلا.

مكعبات من الثلج.

ألوان طعام.

قسم عصير جوز الهند على قسمين. إحضار وعاء ووضع فيه عصير جوز الهند مع بودره الجيلاتين. وضع الوعاء على النار، ويقلب الخليط جيداً حتى يذوب الجيلاتين. إزالة الخليط من النار. ضع الخليط فى قالب مربع الشكل وتركه حتى يتماسك، وقطع القالب إلى مربعات. وخلط القسم الآخر من جوز الهند مع قطر السكر، والحليب، والفانيلا، ويخلط جيدا ويوضع فى كاسات التقديم.

1 كوب من الماء.

1 كوب من مكعبات الثلج.

نص كوب من عصير الليمون.

عشر أوراق نعناع.

5 ملاعق من السكر.

إحضار خلاط الكهربائي ويوضع فيه الماء، وعصير الليمون، والثلج، والنعناع، والسكر، ويخلط جيداً ويوضع فى كاسات التقديم.

لتر من الماء.

1 كوب من السكر.

8 حبات من التفاح الأخضر المقشر.

1 ملعقة من العسل.

إحضار وعاء ويسلق فيها التفاح فى الماء، ووضع السكر والعسل حتى يقل الخليط إلي نص الوعاء. إزالة الخلط من النار حتى يبرد. نقوم بتصفية العصير بالمصفاه. ونقوم بوضع العصير فى كاسات التحضير ويقدم.

ثلاث أرباع كوب من الماء.

عشر حبات من ثمار الفراولة.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من السكر والعسل.

غسل الفراولة جيدا، توضع في الفريز لمدة ساعة. إحضار خلاط الكهربائي ووضع الماء والمكونات المسابقة مع الماء حتى يكون المزيج ناعماً. وضع العصير في كاسات التقديم مع قشر الليمون.

عصير جزر.

عصير تفاح.

عصير ليمون.

خلط عصير الجزر وعصير التفاح ويخلط ويوضع عصير الليمون ويوضع في كاسات التقديم.

1 كوب من الأناناس المقطع.

تفاح مقطع إلي شرائح.

زنجبيل مقطع إلي قطع صغيرة.

نقوم بإضافة جميع المكونات وخلطهم ووضعهم فى كاسات التقديم.

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