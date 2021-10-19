بسبوسة الجلاكسى طريقة جديدة ومختلفة لعمل البسبوسة لو جربتيها مش هتبطلى تعمليها طعمها روعة

بسبوسة الجلاكسى طريقة جديدة ومختلفة لعمل البسبوسة، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة وهى من الأطباق المحبوبة لدى الكثير من الناس ولكن البسبوسة بالجلاكسي واحدة من الوصفات الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً، حيث يكون مذاقها رائع عن البسبوسة العادية ويوجد العديد من الوصفات الخاصة بها وإضافة عليها بعض المكونات التي تعطى لها نكهة ورائحة ممتازة، وتكون طريقة تحضيرها سهلة للغاية ولا تأخذ وقت كبير في التحضير أو داخل الفرن، لذلك يمكنك تحضيرها في أي وقت وفى مقالنا هذا قدمنا لكم طرق عمل بسبوسة جلاكسى في المنزل بطرق مختلقة. بسبوسة الجلاكسى طريقة جديدة ومختلفة لعمل البسبوسة بسبوسة الجلاكسى طريقة جديدة ومختلفة لعمل البسبوسة كيفية عمل البسبوسة الجلاكسي في المنزل بمكونات اقتصادية مكونات البسبوسة الجلاكسي في المنزل ثلاث بيضات

نصف معلقة صغيرة فانيليا

نصف كوب زيت

علبة قشطه

كوب سميد

واحد كوب جوز هند صغير

كوب سكر

ملعقة من النسكافيه والكاكاو والبيكنج بودر طريقة تحضير البسبوسة الجلاكسي في المنزل يتم خلط البيض مع الفانيليا والزيت والسكر والقشطة.

ثم يضاف إليهم السميد وجوز الهند، قومى بخلط المكونات جيدا.

قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

قومى بوضع عجينة البسبوسة إلى الصينية وادخليها الفرن لمدة تصل إلى نصف ساعة.

بعد خروج الصينية أضيفي عليها اللبن المكثف والشيكولاتة التي يتم بسرعة على وجه البسبوسة حتى تعطي لها منظر مثل الجالكسي. طريقة أخرى لتحضير البسبوسة الجلاكسي طريقة تحضيرطريقة أخرى لتحضير البسبوسة يمكن تحضير بسبوسة الجلاكسي بعدة طرق مختلفة وتحضر كالتالي: مكونات تحضير البسبوسة الجلاكسي كوبين من السميد

نصف كوب سكر

نصف كوب زيت

علبة قشطه

ثلاث بيضات

معلقة صغيرة فانيليا

معلقتين كاكاو ونسكافيه

معلقتين كبار من البيكنج بودر

علبة حليب مكثف

حبتين جالكسي طريقة تحضير البسبوسة الجلاكسي نخلط كل من الزيت والبيض والفانيليا والقشطة لمدة ثلاث دقائق.

نضيفهم على المواد الجافة ونستمر في التقليب حتى يتجانس.

نضيف عليهم نصف فنجان ماء ونستمر مرة أخرى في التقليب.

يتم وضعها في صينية مدهونة زيت وتدخل إلى الفرن لمدة نصف ساعة.

بعد خروجها نقوم بإضافة عليها اللبن المكثف وبشر شوكولاتة على وجهها. مكونات تحضير البسبوسةطريقة تحضير البسبوسة الوسوم

بسبوسة الجلاكسى طريقة جديدة ومختلفة لعمل البسبوسة، تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة وهى من الأطباق المحبوبة لدى الكثير من الناس ولكن البسبوسة بالجلاكسي واحدة من الوصفات الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً، حيث يكون مذاقها رائع عن البسبوسة العادية ويوجد العديد من الوصفات الخاصة بها وإضافة عليها بعض المكونات التي تعطى لها نكهة ورائحة ممتازة، وتكون طريقة تحضيرها سهلة للغاية ولا تأخذ وقت كبير في التحضير أو داخل الفرن، لذلك يمكنك تحضيرها في أي وقت وفى مقالنا هذا قدمنا لكم طرق عمل بسبوسة جلاكسى في المنزل بطرق مختلقة. بسبوسة الجلاكسى طريقة جديدة ومختلفة لعمل البسبوسة بسبوسة الجلاكسى طريقة جديدة ومختلفة لعمل البسبوسة كيفية عمل البسبوسة الجلاكسي في المنزل بمكونات اقتصادية مكونات البسبوسة الجلاكسي في المنزل ثلاث بيضات

نصف معلقة صغيرة فانيليا

نصف كوب زيت

علبة قشطه

كوب سميد

واحد كوب جوز هند صغير

كوب سكر

ملعقة من النسكافيه والكاكاو والبيكنج بودر طريقة تحضير البسبوسة الجلاكسي في المنزل يتم خلط البيض مع الفانيليا والزيت والسكر والقشطة.

ثم يضاف إليهم السميد وجوز الهند، قومى بخلط المكونات جيدا.

قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

قومى بوضع عجينة البسبوسة إلى الصينية وادخليها الفرن لمدة تصل إلى نصف ساعة.

بعد خروج الصينية أضيفي عليها اللبن المكثف والشيكولاتة التي يتم بسرعة على وجه البسبوسة حتى تعطي لها منظر مثل الجالكسي. طريقة أخرى لتحضير البسبوسة الجلاكسي طريقة تحضيرطريقة أخرى لتحضير البسبوسة يمكن تحضير بسبوسة الجلاكسي بعدة طرق مختلفة وتحضر كالتالي: مكونات تحضير البسبوسة الجلاكسي كوبين من السميد

نصف كوب سكر

نصف كوب زيت

علبة قشطه

ثلاث بيضات

معلقة صغيرة فانيليا

معلقتين كاكاو ونسكافيه

معلقتين كبار من البيكنج بودر

علبة حليب مكثف

حبتين جالكسي طريقة تحضير البسبوسة الجلاكسي نخلط كل من الزيت والبيض والفانيليا والقشطة لمدة ثلاث دقائق.

نضيفهم على المواد الجافة ونستمر في التقليب حتى يتجانس.

نضيف عليهم نصف فنجان ماء ونستمر مرة أخرى في التقليب.

يتم وضعها في صينية مدهونة زيت وتدخل إلى الفرن لمدة نصف ساعة.

بعد خروجها نقوم بإضافة عليها اللبن المكثف وبشر شوكولاتة على وجهها. مكونات تحضير البسبوسةطريقة تحضير البسبوسة

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