طريقة عمل دجاج ستربس المقرمشة أحلي من المطاعم وبطعم ولا أروع

طريقة عمل دجاج ستربس المقرمشة، من أكثر الأكلات التي حظت بشهرة واسعة في الفترة الأخيرة هي الدجاج الاستربس، فهي من الوجبات التي يبحث عنها الكثير من الامهات في الساعات الأخيرة لتجهيزها علي الغداء من اجل وجبة أشهى للاطفال وجميع افراد العائلة، وخاصة لانها من الاكلات التي يتم تقديمها بشكل أساسي في جميع المطاعم الشهيرة في الوقت الحالي، وذلك لسهولة تحضيرها وطعمها المميز، إلي جانب عشق الكثير من محبي الدجاج لها، لذلك عبر موقع ثقفني الاخباري نستعرض معكم بالتفاصيل طريقة عمل الدجاج ستربس بطعم لا يقاوم.

طريقة عمل دجاج استربس في البيت واحلي من المطاعم

يمكنك الآن عمل دجاج ستربس من خلال احضار مجموعة من المكونات البسيطة التي قد تكون متواجدة في المنزل لديك، بدون الحاجة لأي تبضع أو تسوق، وهي علي النحو التالي.

كيلو صدور فراخ بدون عظام.

كوب من الكورن فليكس المجروش.

كوب من النشا.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من المستردة.

معلقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

نصف معلقة شطة

نصف ملعقة من البصل البودر.

نصف كوب مايونيز.

2 من البيض.

كوب من الحليب.

عيش بيتي بانز

خس.

قد يهمك أيضاً .. طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني.

طريقة تحضير دجاج ستربس بطعم رائع أحلي من الجاهز

والآن نقوم بتحضير وجبة دجاج ستربس مثل المطاعم وأحلي يرجي اتباع الخطوات التالية بدون أي تغيير.