أرخص بديل كيراتين طبيعي منزلي لفرد وتجميل الشعر وتنعيمه

مع انتهاء فصل الصيف تعاني الكثير من السيدات من مشاكل عديدة في الشعر، وتتنوع تلك المشاكل ما بين إجهاد للشعر بسبب كثرة التعرض للشمس أو الحر، وكذلك قد يصبح الشعر مجعدا أو هايش بفعل الأجواء الخارجية، ولذلك تسعى النساء في تلك الفترة إلى القيام والبحث عن وصفات لفرد الشعر وتنعيمه وعن أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها لفرد الشعر، وقد تقوم نساء أخريات بشراء مستحضرات التجميل المعروفة بمسميات البروتين والكيراتين الصناعية التي تعمل على فرد الشعر فعلا بشكل رهيب، إلا أنها مع الأسف الشديد أسعارها مرتفة للغاية ومكلفة جدا، فضلا عن أن تكرار استخدام تلك المنتجات يسبب آثار سلبية على الشعر.

وصفة فرد الشعر بالكيراتين المنزلي مكونات وصفة الكيراتين الطبيعي

سنحتاج في هذه الوصفة إلى البيض والزبادي، حيث يمكن تحضير صفار بيضة واحدة مع 6 ملاعق كبيرة من الزبادي، ومن فوائد البيض أنه يمنح الشعر البروتين الطبيعي فهو يقوي الشعر ويزيد من لمعانه وترطيبه، ويخلص الشعر من الأوساخ والدهون حيث يحتوي على حمض اللاكتيك.

طريقة تحضير الكيراتين الطبيعي

يتم خلط كلا من الصفار والبيض مع بعضهما البعض حتى يمتزجان جيدان ثم نضع عليهم مقدار ثلاث ملاعق من زيت الزيتون أو أي نوع من الزيوت الطبيعية المتوفرة لديكي، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض، ويتم وضع الخليط على الشعر ونغطي الشعر بواسطة البونيه لمدة نصف ساعة، وضعي فوق البونيه فوطة ساخنة لمدة العشر دقائق الأولى، وبعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، مع الحرص على تكرار هذه الوصفة بمقدار مرتين بالأسبوع وذلك لمدة سبعة أسابيع وذلك لضمان الوصول إلى أفضل النتائج الفعالة والمستمرة لشعرك، والحصول على شعر ناعم غير مجهد.