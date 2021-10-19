طريقة عجينة كريب الطرية لأحلى سندوتشات كريب مثل جاهز تماما

طريقة عجينة كريب بكل أسرارها لعمل أحلى سندوتشات الكريب مثل الجاهزة بحشوات التي ترغبين فيها سواء كريب حلو أو حادق، ولابد من عمل عجينة كريب بوصفة معينة حتى تعطيك نتيجة كريب الجاهز تماما، ويعتبر الكريب نوع من أنواع البان كيك رقيق القوام وبحجم أكبر قليلا ويصنع على شكل سندوتشات مثلث الشكل وله طعم رائع لذيذ لا يقاوم ويحبه الكبار والصغار، ومن مفضل صنع عجينة كريب في منزل حتى تضمني نتيجة هايلة وناجحة لكريب رائع مكون من طحين وبيض والحليب وملح، وتخلط تلك مكونات بكميات محددة وتحشو بالدجاج أو خضروات أو اللحوم المصنعة، أو عمل كريب وحشوه بالشوكولاته المذابة مع الموز والمربى، فهو شهي وسهل تحضير من خلال وصفات سريعة وبسيطة سنعد معكم كل تلك الوصفات الناجحة وسريعة لعمل كريب بعجينة ممتازة. طريقة عجينة الكريب الناجحة بدون بيض احضري نصف كوب من حليب كامل الدسم بحرارة الغرفة. 1/3 كوب من الماء. كوب من دقيق الأبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من سكر. ربع ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة زيت. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع كوب زبدة طرية بحرارة المطبخ. خطوات تحضير عجينة كريب سندوتشات الكريب الجاهزة في وعاء يتم وضع الماء مع زبدة طرية والفانيليا والحليب معا بوعاء بحجم متوسط، واخلطي عليهم الطحين وسكر والملح بوعاء آخر.

ثم اخفقي المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى يكون معك خليك متجانس يكون الخفق في وعاء الخلاط حتى تضمني أن يكون مزيج ناعم، ثم غطي المزيج واحفظيه داخل الثلاجة لمدة ساعتين.

احضري مقلاه الكريب وضعي عليها القليل من الزيت النباتي وارفعيها على النار حتى تكون ساخنة، وتوضع 2 ملعقة كبيرة من خليط الكريب في المقبله.

أو ضعي مقدار كوب صغير من عجينة الكريب في مقلاه، انتظري حتى يكون لديك لون ذهبي في أطراف الكريب وتقلب على جانب الآخر حتى ينضج.

ترفع أقراص الكريب من المقلاة وتوضع في قطعة من القماش النظيفة أو منشفة جافة وترص عليها أقراص الكريب الناضجة وتغطيتها لحين استعمالها.

يمكن عمل كريب حادق وحشوه بقطع دجاج مع صوص الثومية البطاطس المحمرة كما تفضلين لك ولأسرتك ويكون لديك كريب سهل الحشو. طريقة عجينة الكريب الناجحة بدون بيضخطوات تحضير عجينة كريب سندوتشات الكريب الجاهزة الوسوم

طريقة عجينة كريب بكل أسرارها لعمل أحلى سندوتشات الكريب مثل الجاهزة بحشوات التي ترغبين فيها سواء كريب حلو أو حادق، ولابد من عمل عجينة كريب بوصفة معينة حتى تعطيك نتيجة كريب الجاهز تماما، ويعتبر الكريب نوع من أنواع البان كيك رقيق القوام وبحجم أكبر قليلا ويصنع على شكل سندوتشات مثلث الشكل وله طعم رائع لذيذ لا يقاوم ويحبه الكبار والصغار، ومن مفضل صنع عجينة كريب في منزل حتى تضمني نتيجة هايلة وناجحة لكريب رائع مكون من طحين وبيض والحليب وملح، وتخلط تلك مكونات بكميات محددة وتحشو بالدجاج أو خضروات أو اللحوم المصنعة، أو عمل كريب وحشوه بالشوكولاته المذابة مع الموز والمربى، فهو شهي وسهل تحضير من خلال وصفات سريعة وبسيطة سنعد معكم كل تلك الوصفات الناجحة وسريعة لعمل كريب بعجينة ممتازة. طريقة عجينة الكريب الناجحة بدون بيض احضري نصف كوب من حليب كامل الدسم بحرارة الغرفة. 1/3 كوب من الماء. كوب من دقيق الأبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من سكر. ربع ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة زيت. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع كوب زبدة طرية بحرارة المطبخ. خطوات تحضير عجينة كريب سندوتشات الكريب الجاهزة في وعاء يتم وضع الماء مع زبدة طرية والفانيليا والحليب معا بوعاء بحجم متوسط، واخلطي عليهم الطحين وسكر والملح بوعاء آخر.

ثم اخفقي المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى يكون معك خليك متجانس يكون الخفق في وعاء الخلاط حتى تضمني أن يكون مزيج ناعم، ثم غطي المزيج واحفظيه داخل الثلاجة لمدة ساعتين.

احضري مقلاه الكريب وضعي عليها القليل من الزيت النباتي وارفعيها على النار حتى تكون ساخنة، وتوضع 2 ملعقة كبيرة من خليط الكريب في المقبله.

أو ضعي مقدار كوب صغير من عجينة الكريب في مقلاه، انتظري حتى يكون لديك لون ذهبي في أطراف الكريب وتقلب على جانب الآخر حتى ينضج.

ترفع أقراص الكريب من المقلاة وتوضع في قطعة من القماش النظيفة أو منشفة جافة وترص عليها أقراص الكريب الناضجة وتغطيتها لحين استعمالها.

يمكن عمل كريب حادق وحشوه بقطع دجاج مع صوص الثومية البطاطس المحمرة كما تفضلين لك ولأسرتك ويكون لديك كريب سهل الحشو. طريقة عجينة الكريب الناجحة بدون بيضخطوات تحضير عجينة كريب سندوتشات الكريب الجاهزة

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