طريقة عمل المكرونة النجرسكو بالفراخ بطعم أحلي من المطاعم ١٠٠ مرة

المكرونة النجرسكو بالفراخ ، من أجمل الأطعمة الإيطالية التي يفضلها الكثير من الناس ويقبلون على تناولها بكثرة، وتعرف بمذاقها الرائع وطعمها المختلف الذي يميزها عن غيرها، وتمتلك العديد من القيم الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهى تتمتع بقوامها الجميل ونكهتها المميزة التي لا شبيه لها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المكرونة النجرسكو بالفراخ بطعم حكاية أحلي من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات المكرونة النجرسكو مكونات المكرونة النجرسكو سوف نتعرف على بعض المكونات التي تستخدم في عمل صينية مكرونة بطعم حكاية أحلي من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كيلو من شرائح صدور الدجاج.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

كيس مكرونة اسباكتي.

طبق كبير من المشروم المقطع.

طبق من الفلفل الرومي المقطع شرائح.

بصلة كبيرة مفرومة.

حبة واحدة من الفلفل الحار.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقتين من الزبدة.

نصف لتر من الحليب.

ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي.

طبق من الزيتون المقطع.

طبق من الجبنة الموزريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المكرونة النجرسكو بطعم حكاية أحلي من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر صدور الدجاج ونضيف إليها التوابل، والبهارات، والثوم، ثم نقلبهم مع بعض ونتركهم لمدة ربع ساعة. نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الماء حتى تغلي، ثم نضيف المكرونة، وملعقة من الزيت، ونتركها حتى تنضج. نصفيها جيداً من الماء الساخن، ونغسلها بالماء البارد ونتركها جانباً. نحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع بها الزبدة، والدقيق، ثم نقلبهم مع بعض جيداً. نضيف الحليب بالتدريج حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام، ثم نضيف الملح، والفلفل، والبهارات، ونرفعه من على النار. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف صدور الدجاج، والمشروم، والفلفل، والبهارات، ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط وينضج تماماً. طريقة تجهيز صينية المكرونة النجرسكو سوف نتعرف على طريقة تجهيز المكرونة وهى كما يلي:- نحضر صينية مستطيلة وندهنها بقليل من الزيت ثم نضيف نصف كمية البشاميل، ونضيف عليها المكرونة، والزيتون، والجبنة الموزريلا حتى نغطيها بالكامل.

نضيف خليط الصدور في المنتصف ونقوم بتوزيعه على الصينية كلها.

بعد ذلك نضيف نصف كمية المكرونة، وباقي البشاميل على الوجه، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية حتى تتماسك وتصبح ذهبية اللون.

نخرجها من الفرن ونتركها قليل، ثم نقوم بتقطيعها ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء. فوائد المكرونة بالنجرسكو بالدجاج فوائد المكرونة بالنجرسكو بالدجاج يحتوي هذا النوع من المكرونة على العديد من الفوائد المفيدة للجسم وهى كما يأتي:- تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة. تمنح الجسم الطاقة والحيوية. على الفطر الذي يعمل على تنظيم السكر في الدم. تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية الهامة لصحة الجسم. تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. الوسوم

المكرونة النجرسكو بالفراخ ، من أجمل الأطعمة الإيطالية التي يفضلها الكثير من الناس ويقبلون على تناولها بكثرة، وتعرف بمذاقها الرائع وطعمها المختلف الذي يميزها عن غيرها، وتمتلك العديد من القيم الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهى تتمتع بقوامها الجميل ونكهتها المميزة التي لا شبيه لها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المكرونة النجرسكو بالفراخ بطعم حكاية أحلي من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات المكرونة النجرسكو مكونات المكرونة النجرسكو سوف نتعرف على بعض المكونات التي تستخدم في عمل صينية مكرونة بطعم حكاية أحلي من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كيلو من شرائح صدور الدجاج.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

كيس مكرونة اسباكتي.

طبق كبير من المشروم المقطع.

طبق من الفلفل الرومي المقطع شرائح.

بصلة كبيرة مفرومة.

حبة واحدة من الفلفل الحار.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقتين من الزبدة.

نصف لتر من الحليب.

ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي.

طبق من الزيتون المقطع.

طبق من الجبنة الموزريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المكرونة النجرسكو بطعم حكاية أحلي من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر صدور الدجاج ونضيف إليها التوابل، والبهارات، والثوم، ثم نقلبهم مع بعض ونتركهم لمدة ربع ساعة. نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الماء حتى تغلي، ثم نضيف المكرونة، وملعقة من الزيت، ونتركها حتى تنضج. نصفيها جيداً من الماء الساخن، ونغسلها بالماء البارد ونتركها جانباً. نحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع بها الزبدة، والدقيق، ثم نقلبهم مع بعض جيداً. نضيف الحليب بالتدريج حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام، ثم نضيف الملح، والفلفل، والبهارات، ونرفعه من على النار. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضيف صدور الدجاج، والمشروم، والفلفل، والبهارات، ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط وينضج تماماً. طريقة تجهيز صينية المكرونة النجرسكو سوف نتعرف على طريقة تجهيز المكرونة وهى كما يلي:- نحضر صينية مستطيلة وندهنها بقليل من الزيت ثم نضيف نصف كمية البشاميل، ونضيف عليها المكرونة، والزيتون، والجبنة الموزريلا حتى نغطيها بالكامل.

نضيف خليط الصدور في المنتصف ونقوم بتوزيعه على الصينية كلها.

بعد ذلك نضيف نصف كمية المكرونة، وباقي البشاميل على الوجه، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية حتى تتماسك وتصبح ذهبية اللون.

نخرجها من الفرن ونتركها قليل، ثم نقوم بتقطيعها ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء. فوائد المكرونة بالنجرسكو بالدجاج فوائد المكرونة بالنجرسكو بالدجاج يحتوي هذا النوع من المكرونة على العديد من الفوائد المفيدة للجسم وهى كما يأتي:- تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة. تمنح الجسم الطاقة والحيوية. على الفطر الذي يعمل على تنظيم السكر في الدم. تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية الهامة لصحة الجسم. تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

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