الدجاج المشوي الحار بتتبيلة رهيبة وطعم أكثر من رائع

يعتبر الدجاج المشوي الحار ، من أكثر الأكلات التي تقدم دائماً على السفرة حيث أنه من الأكلات الخفيفة واللذيذة، ويعد الدجاج هو من أكثر الوجبات الشهية التي يمكن تقديمها في العزائم أو المناسبات العائلية، ويعتبر هو غذاء صحي ولذيذ ومن أكثر الوجبات التي تعد مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ويعتبر هو غذاء مناسب للأشخاص الذين يتبعون نظام صحي لإنقاص الوزن، كما أنه مناسب جداً من حيث السعر وفي متناول الجميع، ويعتبر من أصناف الأكل التي نقدم منها أطباق عديدة ومتنوعة، وهناك أكثر من طريقة يمكن تحضير الفراخ المشوي من خلالها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الدجاج المشوي الحار بتتبيلة رائعة ورهيبة من حيث الطعم.

مكونات عمل الدجاج المشوي الحار

يتم إعداد الدجاج المشوي بخلطة رائعة وجميلة تحتوي على المكونات الآتية:ـ

للتبيلة:

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا حارة.

بشر ليمونة.

ملعقة صغيرة بودرة بصل.

ملعقة صغيرة زعتر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة من الشطة الحارة حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

عصير ليمون (حبة واحدة فقط).

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

دجاجة كاملة.

طريقة التحضير

يتم عمل الدجاج المشوي الحار بتتبيلة رهيبة وطعم رائع باتباع الخطوات الأتية:ـ

نستخدم وعاء كبير ونضع به الثوم وزيت الزيت ثم نضيف إليه التوابل الملح والفلفل والكمون والبابريكا والزعتر وبودرة البصل. نضيف إلي الخليط بشر الليمون ثم نضيف عصير الليمون ونصف ملعقة من البيكج صودا. ثم نخلط المكونات بشكل جيد حتي تمتزج تماماً، ويتجانس الخليط مع بعضه البعض. نقوم بفتح الدجاج من ناحية الظهر، ثم نتخلص من عظمة الظهر. ثم نضغط على الدجاجة في منطقة الصدر حتي تصبح الدجاج مسطحة. ثم نقوم بمسح جلد الدجاج بقشر الليمون، ثم نقوم بتوزيع خليط التتبيلة على الدجاج من خارج الجلد وتحت الجلد.

طريقة التسوية

يتم تسوية الدجاج باتباع الخطوات الآتية:ـ

توضع الدجاج على شبكة ثم توضع الشبكة على صينية ثم توضع داخل فرن ساخن.

ثم تترك على درجة حرارة 200 حتي تأخذ اللون الذهبي وتنضج تماماً، تأخذ حوالي ساعة أو أكثر حسب حجم الفراخ.

يمكننا تسوية الدجاج باستخدام الشواية بدلاً من الفرن، ثم تقطع وتقدم ساخنة بألف هنا وشفا.

طريقة عمل صدور الدجاج المشوية بالبقدونس

يتم تحضير صدور الدجاج المشوية بنكهة البقدونس باتباع الآتي:-