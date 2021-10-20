طريقة عمل كيكة الجاتوه الهشة بمكونات متوفرة في كل بيت بطريقة سهلة وبسيطة

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كيكة الجاتوه الهشة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها،
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الجاتوه الهشة.مكونات كيكة الجاتوه الهشة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- ٦ بيضات
- رشة ملح.
- كوب إلا ربع من السكر.
- كوب ونصف من الدقيق.
- باكو بكينج بودر (16 غرام).
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الجاتوه الهشة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- أولا نقوم بفصل البياض عن الصفار من خمس بيضات ونضعهم في إناء جاف تماما من الماء ونضع عليهم نصف كمية السكر ورشة الملح.
- ثم نقوم بضربهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يأخذ الخليط القوام الكريم المتماسك أو قوام المارينج.
- بعد ذلك نقوم بضرب صفار البيض المتبقي مع بيضة أخرى كاملة في المضرب الكهربائي ونضع عليهم نصف كمية السكر المتبقية.
- ونستمر في الضرب حتى يأخذ الخليط القوام الكريم .
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط خليط بياض البيض مع خليط صفار البيض ونقلبهم مع بعضهم البعض تقليبا خفيفا.
- ثم نقوم بخلط الكوب ونصف من الدقيق مع باكو البكينج باودر.
- بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر جيدا ونضيفه على خليط البيض بالتدريج ونقلب تقليبا خفيفا حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نقوم بسكب الخليط في صينية مستطيلة الشكل ونقوم بدهنها بالسمن أو نضع عليها ورق الزبدة.
- ثم بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى يسخن الفرن، ثم ندخل الصينية في الفرن.
- وبعدما تتم التسوية نقوم بإخراج الصينية ونتركها حتى تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء
الوسوم
كيكة الجاتوه الهشة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها،
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الجاتوه الهشة.مكونات كيكة الجاتوه الهشة
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- ٦ بيضات
- رشة ملح.
- كوب إلا ربع من السكر.
- كوب ونصف من الدقيق.
- باكو بكينج بودر (16 غرام).
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الجاتوه الهشة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- أولا نقوم بفصل البياض عن الصفار من خمس بيضات ونضعهم في إناء جاف تماما من الماء ونضع عليهم نصف كمية السكر ورشة الملح.
- ثم نقوم بضربهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يأخذ الخليط القوام الكريم المتماسك أو قوام المارينج.
- بعد ذلك نقوم بضرب صفار البيض المتبقي مع بيضة أخرى كاملة في المضرب الكهربائي ونضع عليهم نصف كمية السكر المتبقية.
- ونستمر في الضرب حتى يأخذ الخليط القوام الكريم .
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط خليط بياض البيض مع خليط صفار البيض ونقلبهم مع بعضهم البعض تقليبا خفيفا.
- ثم نقوم بخلط الكوب ونصف من الدقيق مع باكو البكينج باودر.
- بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر جيدا ونضيفه على خليط البيض بالتدريج ونقلب تقليبا خفيفا حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نقوم بسكب الخليط في صينية مستطيلة الشكل ونقوم بدهنها بالسمن أو نضع عليها ورق الزبدة.
- ثم بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى يسخن الفرن، ثم ندخل الصينية في الفرن.
- وبعدما تتم التسوية نقوم بإخراج الصينية ونتركها حتى تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء
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