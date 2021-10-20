طريقة عمل كيكة الجاتوه الهشة بمكونات متوفرة في كل بيت بطريقة سهلة وبسيطة

كيكة الجاتوه الهشة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها،

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الجاتوه الهشة.

مكونات كيكة الجاتوه الهشة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

٦ بيضات

رشة ملح.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب ونصف من الدقيق.

باكو بكينج بودر (16 غرام).

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الجاتوه الهشة وطريقة تحضيرها كالتالي: