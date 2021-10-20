 اصنعي بسكوت الزبدة بالمنزل بمكونات بسيطة جدا وطعم أفضل من الجاهز

يعد بسكويت الزبدة من أفضل أنواع البسكويت التي يتم تجهيزه بالمنزل، بسكوت ناعم جداً وله مذاق خاص يختلف عن أنواع البسكوت التي يتم تحضيره، فهو لا يحتوي على البيض فالكثير يعشق البسكوت ولكن لا يرغب في رائحة البيض التي يحضر منها أغلب أنواع البسكوت، فهذا النوع من البسكوت لا يدخل في تكوينه البيض تماماً ومكوناته بسيطة جدا وسهلة ويوجد أغلبها في المنزل، وهذا النوع من البسكوت مناسب جداً للضيوف مع المشروبات الساخنة، أو يمكن تقديمه في المناسبات مثل الأفراح أو الأعياد، ويمتاز قوام البسكوت بأنه ناعم جداً وهش ويتم تشكيله بأكثر من طريقة كما أنه يمكن إعداده بنكهة جوز الهند المطحون، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت الزبدة بخطوات سهله وطعم لذيذ ورائع.

مكونات عمل بسكوت الزبدة بالمنزل

يتكون البسكوت من مكونات بسيطة جدا تعطي له قوام يختلف عن أي نوع من أنواع البسكوت الأخرى وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

رشة ملح.

كوب من الزبدة.

كوب من السكر البودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة حليب سائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على بسكوت الزبدة بخطوات سهلة تعطي له مذاق ناعم جدا وهي كما يلي:ـ

نضع الزبدة في وعاء كبير ثم نضيف إليها السكر البودر نخلط المكونات باستخدام المضرب الكهربائي. ثم نستمر في خفق المكونات حتي يتحول اللون للون الأبيض ثم نضيف إلى الخليط الدقيق مع رشة الملح. نقلب المكونات حتي يختفي الدقيق تماما ثم نضيف ملعقة الحليب السائل ونستمر في الخلط حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة. نأخذ جزء من العجين ويوضع داخل كيس الحلواني، ثم يحفظ الجزء االمتبقي داخل الثلاجة. نشكل العجينة على شكل دوائر باستخدام كيس الحلواني أو أي شكل آخر حسب الرغبة.

طريقة التسوية

يوضع البسكوت في صينية مبطنة بورق الزبدة ويدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

يترك حتي يأخذ اللون الذهبي من الجوانب فقط ، يأخذ حوالي 8 إلي 10 دقائق فقط.

نخرجه من الفرن ويترك لكي يبرد ثم يحفظ داخل عبوة فارغة ويقدم بألف هنا وشفا.