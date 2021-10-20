خلطتي السرية ضعيها على البطاطس هتكون مقرمشة بدون ما تشرب زيوت نهائي جربيها بنفسك

خلطتي السرية ضعيها على البطاطس هتكون مقرمشة بدون ما تشرب زيوت يرغب العديد من عشاق البطاطس في معرفة طريقة إعدادها بشكل صحيح لتكون مقرمشة وذات نكهة جيدة مع حرص البعض على تجنب تناول هذه البطاطس والتي تستهلك قدر كبير من الزيت الضار للجسم ولهذا نقوم اليوم بتقديم إحدى الوصفات الصحية والجديدة في قلي الزيت بدون استهلاك قدر كبير من الزيت وهذا من خلال وضع بعض المكونات المنزلية البسيطة والتي ترفع من مذاق ونكه البطاطس لتكون مثل المطاعم ويمكنك إعدادها من خلال التعرف على كل من الآتي. خلطتي السرية ضعيها على البطاطس هتكون مقرمشة بدون ما تشرب زيوت خلطتي السرية ضعيها على البطاطس هتكون مقرمشة بدون ما تشرب زيوت تكمن المكونات السرية في البهارات المنزلية المضافة الخليط الخاص بإعداد البطاطس والتي تعتمد في تسويتها على الفرن والاستغناء عن القلي التقليدي على النيران قبل أن تبدأ في اعداد هذه الوصفة يفضل أن تقوم بإحضار المقادير التي نذكرها هنا لتتمكن من الحصول على نتيجة جيدة. المكونات مقدار ربع كأس من الزيت النباتي.

توابل مشكلة.

جوزة الطيب.

كأس من البقسماط المطحون.

زعتر مجفف.

ملح وفلفل اسمر مطحون.

كأس من الطحين الأبيض.

كيلو من البطاطس.

ربع كوب من مسحوق النشا. طريقة تحضير وصفة البطاطس المقرمشة اتبع هذه الخطوات البسيطة بشكل متوازي وتدريجي مع اتباع إرشادات ومدة التسوية اللازمة لنضج البطاطس

قطع البطاطس بعد تقشيرها إلى شرائح أو أصابع صغيرة مع تنظيفها ووضعها داخل مقدار من المياه النقية.

على الجانب الاخر نقوم بإحضار إحدى الأطباق السطحية متسعة الحجم ونضع بداخلها كل من الدقيق والنشا والبقسماط وباقي التوابل والبهارات السابق ذكرها.

ندمج الخليط بنحو جيد ومن ثم نقوم بتصفية البطاطس من المياه والعمل على وضعها داخل التتبيله ودمجها بنحو جيد ومن ثم

من المياه والعمل على وضعها داخل التتبيله ودمجها بنحو جيد ومن ثم وضعها داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك جيدًا.

بواسطة إحدى الصواني المنزلية والتي نقوم بوضع مقدار الزيت بداخلها ومن ثم نوزع خليط البطاطس ودفعه داخل الفرن بعد تسخينها.

تستمر مدة التسوية داخل الفرن لمدة قد تصل إلى نصف ساعة مع التقليب المستمر لها حتى تتخذ اللون الذهبي وتنضج من الداخل. الوسوم

خلطتي السرية ضعيها على البطاطس هتكون مقرمشة بدون ما تشرب زيوت يرغب العديد من عشاق البطاطس في معرفة طريقة إعدادها بشكل صحيح لتكون مقرمشة وذات نكهة جيدة مع حرص البعض على تجنب تناول هذه البطاطس والتي تستهلك قدر كبير من الزيت الضار للجسم ولهذا نقوم اليوم بتقديم إحدى الوصفات الصحية والجديدة في قلي الزيت بدون استهلاك قدر كبير من الزيت وهذا من خلال وضع بعض المكونات المنزلية البسيطة والتي ترفع من مذاق ونكه البطاطس لتكون مثل المطاعم ويمكنك إعدادها من خلال التعرف على كل من الآتي. خلطتي السرية ضعيها على البطاطس هتكون مقرمشة بدون ما تشرب زيوت خلطتي السرية ضعيها على البطاطس هتكون مقرمشة بدون ما تشرب زيوت تكمن المكونات السرية في البهارات المنزلية المضافة الخليط الخاص بإعداد البطاطس والتي تعتمد في تسويتها على الفرن والاستغناء عن القلي التقليدي على النيران قبل أن تبدأ في اعداد هذه الوصفة يفضل أن تقوم بإحضار المقادير التي نذكرها هنا لتتمكن من الحصول على نتيجة جيدة. المكونات مقدار ربع كأس من الزيت النباتي.

توابل مشكلة.

جوزة الطيب.

كأس من البقسماط المطحون.

زعتر مجفف.

ملح وفلفل اسمر مطحون.

كأس من الطحين الأبيض.

كيلو من البطاطس.

ربع كوب من مسحوق النشا. طريقة تحضير وصفة البطاطس المقرمشة اتبع هذه الخطوات البسيطة بشكل متوازي وتدريجي مع اتباع إرشادات ومدة التسوية اللازمة لنضج البطاطس

قطع البطاطس بعد تقشيرها إلى شرائح أو أصابع صغيرة مع تنظيفها ووضعها داخل مقدار من المياه النقية.

على الجانب الاخر نقوم بإحضار إحدى الأطباق السطحية متسعة الحجم ونضع بداخلها كل من الدقيق والنشا والبقسماط وباقي التوابل والبهارات السابق ذكرها.

ندمج الخليط بنحو جيد ومن ثم نقوم بتصفية البطاطس من المياه والعمل على وضعها داخل التتبيله ودمجها بنحو جيد ومن ثم

من المياه والعمل على وضعها داخل التتبيله ودمجها بنحو جيد ومن ثم وضعها داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك جيدًا.

بواسطة إحدى الصواني المنزلية والتي نقوم بوضع مقدار الزيت بداخلها ومن ثم نوزع خليط البطاطس ودفعه داخل الفرن بعد تسخينها.

تستمر مدة التسوية داخل الفرن لمدة قد تصل إلى نصف ساعة مع التقليب المستمر لها حتى تتخذ اللون الذهبي وتنضج من الداخل.

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