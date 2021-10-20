طريقتي السحرية في تخزين الليمون من السنه للسنة بأسرار الشيفات والتجار خزني ووفري

طريقتي السحرية في تخزين الليمون من السنه للسنة ترتفع أسعار ثمار الليمون في العديد من المواسم والتي تجعل العديد من النساء ترغب في حفظه عندما يشهد الليمون انخفاض في السعر ويرجع ذلك لفوائد واستخدام ات الليمون المتعدد عبر اضافته للسلطان والاطعمة المختلفة إلى جانب استخداماتها في العلاجات المنزلية الطبيعية ووصفات التجميل مما يجعل الليمون من إحدى المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الاحتياجات اليومية ولهذا نقدم لكم بعض الطرق المثالية لحفظ الليمون لفترات طويلة تدوم من عدة أشهر وتصل لأكثر من عام.طريقة تخزين الليمون داخل الفريزر
تتواجد إحدى الطرق المثالية لحفظ الليمون داخل التلف والذي قد يدوم أعوام كاملة بحالتها الطازجة الصالحة للاستخدام وهذا عبر اتباع الطريقة التالية
- قم بغسل الليمون مع تقسيمه إلى نصفين وإخلاء جميع البزورة الداخلية له.
- يمكنك القيام بعصره وتقسيم إلى عدة أكياس او مكعبات بلاستيكية صغيرة ويوضع بداخلها او تركه بدون عصر كحبة كاملة ووضعه داخل إحدى الأكياس المفرغ داخل الفريزر.
- حتى تتمكن من حفظ الثمار لفترات طويلة ينصح بعدم إخراج الكمية كاملة في حالة استخدام جزء بسيطة وهذا لسرعة تلفها بل ينصح بأخذ جزء بسيط عند كل استخدام.
توجد عدة طرق متنوعة تجعلك قادر على تخزين الليمون بشكل طازج لعدة أشهر وهذا من خلال اتباع إحدى الطرق التالية
- اختر بعض انواع الليمون الطازج والذي يتواجد بدون اي عيوب لتنظيفه ومن ثم القيام بتجفيفه من هذه المياه، انقل الليمون إلى داخل إحدى الأكياس البلاستيكية بعد التأكد من تفريغها من الهواء الداخلي وأحكام إغلاقها بنحو جيد سوف تتمكن من وضعها داخل الثلاجة لفترات طويلة دون تلف.
- تتوفر طريقة أخرى لحفظ الليمون وهي القيام بأخذ ثمار الليمون كل واحدة على حدة ووضعها بداخل إحدى الاوراق لتغليف ها بشكل جيد ويكون هذا بعد مرور الليمون بمرحلة من الغسل والتجفيف الأولى لازالة اثار الاتربة والمياه.
- قم بإحضار اناء او برطمان يمكنك أحكام إغلاقه وضع داخله مقدار الليمون الذي ترغب في حفظه مع إضافة المياه إليه حتى الإملاء ومن ثم إغلاقه، هذه الطريقة تدوم لمدة شهر وهذا من خلال قدرة المياه على حفظ نسب الرطوبة بليمون ولكن عمر حفظ الليمون قصير بالمقارنة مع الطرق السابقة.
الوسوم
طريقتي السحرية في تخزين الليمون من السنه للسنة ترتفع أسعار ثمار الليمون في العديد من المواسم والتي تجعل العديد من النساء ترغب في حفظه عندما يشهد الليمون انخفاض في السعر ويرجع ذلك لفوائد واستخدام ات الليمون المتعدد عبر اضافته للسلطان والاطعمة المختلفة إلى جانب استخداماتها في العلاجات المنزلية الطبيعية ووصفات التجميل مما يجعل الليمون من إحدى المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الاحتياجات اليومية ولهذا نقدم لكم بعض الطرق المثالية لحفظ الليمون لفترات طويلة تدوم من عدة أشهر وتصل لأكثر من عام.طريقة تخزين الليمون داخل الفريزر
تتواجد إحدى الطرق المثالية لحفظ الليمون داخل التلف والذي قد يدوم أعوام كاملة بحالتها الطازجة الصالحة للاستخدام وهذا عبر اتباع الطريقة التالية
- قم بغسل الليمون مع تقسيمه إلى نصفين وإخلاء جميع البزورة الداخلية له.
- يمكنك القيام بعصره وتقسيم إلى عدة أكياس او مكعبات بلاستيكية صغيرة ويوضع بداخلها او تركه بدون عصر كحبة كاملة ووضعه داخل إحدى الأكياس المفرغ داخل الفريزر.
- حتى تتمكن من حفظ الثمار لفترات طويلة ينصح بعدم إخراج الكمية كاملة في حالة استخدام جزء بسيطة وهذا لسرعة تلفها بل ينصح بأخذ جزء بسيط عند كل استخدام.
توجد عدة طرق متنوعة تجعلك قادر على تخزين الليمون بشكل طازج لعدة أشهر وهذا من خلال اتباع إحدى الطرق التالية
- اختر بعض انواع الليمون الطازج والذي يتواجد بدون اي عيوب لتنظيفه ومن ثم القيام بتجفيفه من هذه المياه، انقل الليمون إلى داخل إحدى الأكياس البلاستيكية بعد التأكد من تفريغها من الهواء الداخلي وأحكام إغلاقها بنحو جيد سوف تتمكن من وضعها داخل الثلاجة لفترات طويلة دون تلف.
- تتوفر طريقة أخرى لحفظ الليمون وهي القيام بأخذ ثمار الليمون كل واحدة على حدة ووضعها بداخل إحدى الاوراق لتغليف ها بشكل جيد ويكون هذا بعد مرور الليمون بمرحلة من الغسل والتجفيف الأولى لازالة اثار الاتربة والمياه.
- قم بإحضار اناء او برطمان يمكنك أحكام إغلاقه وضع داخله مقدار الليمون الذي ترغب في حفظه مع إضافة المياه إليه حتى الإملاء ومن ثم إغلاقه، هذه الطريقة تدوم لمدة شهر وهذا من خلال قدرة المياه على حفظ نسب الرطوبة بليمون ولكن عمر حفظ الليمون قصير بالمقارنة مع الطرق السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقتي السحرية في تخزين الليمون من السنه للسنة بأسرار الشيفات والتجار خزني ووفري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.