طريقتي السحرية في تخزين الليمون من السنه للسنة بأسرار الشيفات والتجار خزني ووفري

طريقتي السحرية في تخزين الليمون من السنه للسنة ترتفع أسعار ثمار الليمون في العديد من المواسم والتي تجعل العديد من النساء ترغب في حفظه عندما يشهد الليمون انخفاض في السعر ويرجع ذلك لفوائد واستخدام ات الليمون المتعدد عبر اضافته للسلطان والاطعمة المختلفة إلى جانب استخداماتها في العلاجات المنزلية الطبيعية ووصفات التجميل مما يجعل الليمون من إحدى المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الاحتياجات اليومية ولهذا نقدم لكم بعض الطرق المثالية لحفظ الليمون لفترات طويلة تدوم من عدة أشهر وتصل لأكثر من عام.

طريقة تخزين الليمون داخل الفريزر

تتواجد إحدى الطرق المثالية لحفظ الليمون داخل التلف والذي قد يدوم أعوام كاملة بحالتها الطازجة الصالحة للاستخدام وهذا عبر اتباع الطريقة التالية

قم بغسل الليمون مع تقسيمه إلى نصفين وإخلاء جميع البزورة الداخلية له.

يمكنك القيام بعصره وتقسيم إلى عدة أكياس او مكعبات بلاستيكية صغيرة ويوضع بداخلها او تركه بدون عصر كحبة كاملة ووضعه داخل إحدى الأكياس المفرغ داخل الفريزر.

حتى تتمكن من حفظ الثمار لفترات طويلة ينصح بعدم إخراج الكمية كاملة في حالة استخدام جزء بسيطة وهذا لسرعة تلفها بل ينصح بأخذ جزء بسيط عند كل استخدام.

توجد عدة طرق متنوعة تجعلك قادر على تخزين الليمون بشكل طازج لعدة أشهر وهذا من خلال اتباع إحدى الطرق التالية