أسهل وأبسط طريقة لعمل مخلل الخيار المقرمش وتخليل الليمون بالعصفر والبصل بأسرع وقت

المخلل أو المقبلات أو فواتح الشهية تعتبر ركن أساسي من أركان الوجبة المصرية العريقة، حيث يعود تاريخ إكتشاف المخللات في عهد القدماء المصريين منذ آلاف السنين، وتتعدد أنواعها بتنوع أنواع الخضروات المصنوع منها المخللات، واليوم نحضر لكم هذا المقال بأساليب إحترافية لصناعة المخللات تمكنكم من صنع المخللات بمنزلكم بطريقة سهلة وبأقل التكاليف ومن أشهرها مخلل الخيار ومخلل الليمون واللفت والبصل والزيتون والكرنب. مكونات عمل مخلل الخيار السريع المقرمش كيلو خيار

4 حبات فلفل حار

لتر ماء مغلي أي يعادل 4 كوب ماء

ملعقة كبيرة سكر

4 ملعقة كبيرة ملح

3 ملعقة كبيرة خل

2 لمونة صغيرة

2 فص ثوم كبير طريقة تحضير مخلل الخيار نقوم بغسل الخيار جيدًا وتنضفيه. نضع الماء المغلي في إناء ثم يتم وضع السكر (سر قرمشة الخيار). نقوم بإضافة الملح والخل، وعصر الليمون ووضع القشر داخل الإناء للحفاظ على المخلل من التعفن مع التقليب المستمر. يوضع الخيار والفلفل الحار إلى الإناء، ويغطى ويترك من ساعة إلى ساعة ونصف حتى يبرد الماء المغلي تمامًا. نحضر بطرمان ونقوم بوضع الخيار والفلفل الحار وقشر الليمون بداخله. نضع الثوم وماء المخلل داخل البطرمان ونتركه يوم ليصبح جاهز للتقديم والأكل. مكونات عمل مخلل الليمون بالعصفر وحبة البركة وتخزينه 2 كيلو ليمون

ربع كيلو من الفلفل الحار

عصفر

حبة البركة

جزر مبشور

كوب عصير ليمون

8 ملعقة ملح مكونات عمل مخلل الخيار السريع المقرمشطريقة تحضير مخلل الخيارمكونات عمل مخلل الليمون بالعصفر وحبة البركة وتخزينه مكونات محلول المخلل ماء مغلي

عصفر

حبة البركة

قشر كوب عصير الليمون

نصف كوب خل

نصف كوب زيت

2 ملعقة ملح طريقة تحضير الليمون بالعصفر بأسهل طريقة نُحضر طبق ونضع بداخله الجزر المبشور وحبة البركة والعصفر والملح. تُخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا. نقوم بشق الليمون إلى أربع أجزاء متساوية. نحضر بطرمان ونضع بداخله في القاع جزء من الجزر المبشور. نحضر الليمون ونقوم بحشيه من الخليط السابق تحضيره المكون من الجزر المبشور وحبة البركة والعصفر والملح. نضع الليمون بداخل البطرمان بعد الحشو. يقطع الفلفل الحار ويوضع منه فوق طبقة من الليمون. يوضع الجزر المبشور فوق طبقة أخرى من الليمون ومن ثم التناوب بينه وبين الفلفل الحار. يرجى عدم ترك مسافات أو فراغات بين الليمون لتجنب دخول الهواء. نضع ماء مغلي على القليل من حبة البركه والعصفر وخل وملح ونقوم بالتقليب المستمر. نقوم بوضع المحلول داخل البطرمان على الليمون. نضع نصف كوب زيت وقشر الليمون لتجنب العفونة والهواء. نقوم بوضع كيس قبل قفل البطرمان ويقفل جيدًا حتى نمنع دخول الهواء. يتم فتح البطرمان ويصبح جاهز للأكل والتقديم بعد شهرين ونصف من تحضيره. مكونات عمل مخلل البصل كيلو من البصل

كوب خل

4 ملعقة كبيرة ملح

3 كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة سكر طريقة عمل مخلل البصل نقوم بتقشير البصل وإزاله رأسه ثم شقه شق بسيط من المنتصف على شكل علامة الضرب. يُغسل البصل جيدًا ثم يوضع في البرطمان ويضاف إليه الملح والسكر ثم نقوم بسكب الخل والماء فوقه. يُغلق البرطمان جيًدا ويرج قليلًا ويتم الإحتفاظ به لمدة 15 يوم قبل التقديم. طريقة تحضير الليمون بالعصفر بأسهل طريقةمكونات عمل مخلل البصلطريقة عمل مخلل البصل الوسوم

المخلل أو المقبلات أو فواتح الشهية تعتبر ركن أساسي من أركان الوجبة المصرية العريقة، حيث يعود تاريخ إكتشاف المخللات في عهد القدماء المصريين منذ آلاف السنين، وتتعدد أنواعها بتنوع أنواع الخضروات المصنوع منها المخللات، واليوم نحضر لكم هذا المقال بأساليب إحترافية لصناعة المخللات تمكنكم من صنع المخللات بمنزلكم بطريقة سهلة وبأقل التكاليف ومن أشهرها مخلل الخيار ومخلل الليمون واللفت والبصل والزيتون والكرنب. مكونات عمل مخلل الخيار السريع المقرمش كيلو خيار

4 حبات فلفل حار

لتر ماء مغلي أي يعادل 4 كوب ماء

ملعقة كبيرة سكر

4 ملعقة كبيرة ملح

3 ملعقة كبيرة خل

2 لمونة صغيرة

2 فص ثوم كبير طريقة تحضير مخلل الخيار نقوم بغسل الخيار جيدًا وتنضفيه. نضع الماء المغلي في إناء ثم يتم وضع السكر (سر قرمشة الخيار). نقوم بإضافة الملح والخل، وعصر الليمون ووضع القشر داخل الإناء للحفاظ على المخلل من التعفن مع التقليب المستمر. يوضع الخيار والفلفل الحار إلى الإناء، ويغطى ويترك من ساعة إلى ساعة ونصف حتى يبرد الماء المغلي تمامًا. نحضر بطرمان ونقوم بوضع الخيار والفلفل الحار وقشر الليمون بداخله. نضع الثوم وماء المخلل داخل البطرمان ونتركه يوم ليصبح جاهز للتقديم والأكل. مكونات عمل مخلل الليمون بالعصفر وحبة البركة وتخزينه 2 كيلو ليمون

ربع كيلو من الفلفل الحار

عصفر

حبة البركة

جزر مبشور

كوب عصير ليمون

8 ملعقة ملح مكونات عمل مخلل الخيار السريع المقرمشطريقة تحضير مخلل الخيارمكونات عمل مخلل الليمون بالعصفر وحبة البركة وتخزينه مكونات محلول المخلل ماء مغلي

عصفر

حبة البركة

قشر كوب عصير الليمون

نصف كوب خل

نصف كوب زيت

2 ملعقة ملح طريقة تحضير الليمون بالعصفر بأسهل طريقة نُحضر طبق ونضع بداخله الجزر المبشور وحبة البركة والعصفر والملح. تُخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا. نقوم بشق الليمون إلى أربع أجزاء متساوية. نحضر بطرمان ونضع بداخله في القاع جزء من الجزر المبشور. نحضر الليمون ونقوم بحشيه من الخليط السابق تحضيره المكون من الجزر المبشور وحبة البركة والعصفر والملح. نضع الليمون بداخل البطرمان بعد الحشو. يقطع الفلفل الحار ويوضع منه فوق طبقة من الليمون. يوضع الجزر المبشور فوق طبقة أخرى من الليمون ومن ثم التناوب بينه وبين الفلفل الحار. يرجى عدم ترك مسافات أو فراغات بين الليمون لتجنب دخول الهواء. نضع ماء مغلي على القليل من حبة البركه والعصفر وخل وملح ونقوم بالتقليب المستمر. نقوم بوضع المحلول داخل البطرمان على الليمون. نضع نصف كوب زيت وقشر الليمون لتجنب العفونة والهواء. نقوم بوضع كيس قبل قفل البطرمان ويقفل جيدًا حتى نمنع دخول الهواء. يتم فتح البطرمان ويصبح جاهز للأكل والتقديم بعد شهرين ونصف من تحضيره. مكونات عمل مخلل البصل كيلو من البصل

كوب خل

4 ملعقة كبيرة ملح

3 كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة سكر طريقة عمل مخلل البصل نقوم بتقشير البصل وإزاله رأسه ثم شقه شق بسيط من المنتصف على شكل علامة الضرب. يُغسل البصل جيدًا ثم يوضع في البرطمان ويضاف إليه الملح والسكر ثم نقوم بسكب الخل والماء فوقه. يُغلق البرطمان جيًدا ويرج قليلًا ويتم الإحتفاظ به لمدة 15 يوم قبل التقديم. طريقة تحضير الليمون بالعصفر بأسهل طريقةمكونات عمل مخلل البصلطريقة عمل مخلل البصل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأبسط طريقة لعمل مخلل الخيار المقرمش وتخليل الليمون بالعصفر والبصل بأسرع وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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