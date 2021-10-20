سر طريقة عمل برجر دجاج ماكدونالدز وأسهل وصفة لعمل همبورجر الدجاج مثل المطاعم

طريقة عمل برجر دجاج في البيت علي طريقة مطعم ماكدونالدز بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، أصبح في الوقت الحالي يفضل الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال والشباب بتناول الوجبات السريعة الجاهزة من الخارج، وذلك يرجع معظم الوقت لكونهم خارج المنزل لفترات طويلة بعيدة عن المنزل، ولكن هناك فئة أخري تحب تناول تلك الوجبات لكونها لذيذه ومذاقها جيد ومختلف عن طعام المنزل، لذلك تبحث الكثير من الأمهات علي طريقة عمل تلك الأكلات في المنزل وعملها لعائلتها للحفاظ عليهم من تناول طعام الشارع.

برجر دجاج

هناك الكثير من الوصفات والطرق المختلفة التي يمكننا صنعها بالدجاج وخاصه فيليه الدجاج مثل، عمل كباب دجاج أو دونر الكباب أو عمل برجر دجاج ماكدونالدز والتي سوف نقوم بإعدادها فيما يلي ونتعرف علي مكوناتها.

المكونات

كيلو من صدور الدجاج المخلية

ثلاث فصوص من الثوم المفروم

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

اربعه ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة صغيرة من البصل البودر

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

طريقة عمل برجر الدجاج ماكدونالدز

بعد أن قمنا بالتعرف علي المكونات سوف نتعرف علي طريقة التحضير في الخطوات التالية:

اولا نحضر الفرامة الكهربائية ونضع فيه الدجاج وفصوص الثوم ونقوم بفرمهم جيدا مع بعض حتي يصبح الدجاج ناعما.

نضيف بعد ذلك كل من الهيل والقرنفل والزنجبيل ونضيف أيضا الفلفل الأسود والملح والبصل البودر.

نقوم بفرم المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي يمتزجون معا ويصبح الخليط متجانس تماما مع بعضه.

نخرج الخليط بعد ذلك ونقوم بتشكيله علي هيئة دوائر وأقراص متوسطة الحجم والسمك ونقوم بالضغط عليها.

نقوم بعد ذلك بوضع خليط الدجاج في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتي يتماسك الخليط مع بعضه.

نقلي البرجر في الزيت ولكن علي نار تكون متوسطة ونتركه حتي ينضج ثم نضعه في خبز كيزر مع الصوص والخس والطماطم.

طريقة عمل همبورجر دجاج

المقادير

كيلو من صدور الدجاج المفرومة

كوب من الدقيق الأبيض

بصلة كبيرة الحجم مفرومة

كوبين من البقسماط الخشن

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا والسماق

ملعقة صغيرة من الفلفل والملح

بيضتين مخفوقتين

طريقة الإعداد