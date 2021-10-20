طريقة عمل الفراخ المقرمشة بطريقة سهلة ولذيذة مثل المطاعم

تعد الفراخ المقرمشة من أكثر الانواع المفضلة لدي الكثيرين نظرا لمذاقها الطيب الشهي. حيث تتفنن ربات المنزل في طريقة اعدادها بمحتلف الطرق لكي تجعلها تبدو في مذاقها مثل المحلات. لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها بطريقة سهلة ومميزة من خلال هذا المقال. دجاج مقرمش سهل المكونات احضار دبابيس الفراخ او فرخة مقطعة الي ثماني قطع مغسولة جيدا ومنزوعة الجلد.

وضع كوب من اللبن.

اعداد الملح والفلفل الاسود والبابريكا والكاري والكمون والثوم البودرة والبصل البودرة والطحين. طريقة التحضير عمل فتحات في الفراخ باستعمال السكينة ثم وضع التتبيلة في الداخل. ووضع البهارات واللبن ثم نقع الفراخ فيه لمدة أربع ساعات او أكثر ووضع الفراخ في الثلاجة. ثم اخراجها وتغليفها بالطحين ثم وضعها مرة اخري في اللبن وتغليفها مرة ثانية بالطحين.

وضع الفراخ في زيت غزير على درجة حرارة منخفضة وقلبها ثم وضع الطحين عليها من اجل ان تصبح مقرمشة. الدجاج المقرمش دجاج مقرمش سهل المكوناتطريقة التحضيرالدجاج المقرمش المكونات وضع ثلاثة اكواب من الطحين.

اعداد ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة من الملح والنشا.

أفخاذ الدجاج.

وضع الفلفل الاحمر الحار والفلفل الاسود والكاري المشكل.

الماء حسب الرغبة. طريقة التحضير غسل قطع الدجاج جيدا قبل تتبيلها بالخلطة. تحضير التتبيلة وضع ثلاث ملاعق من الطحين في قدر ثم اضافة كل من الكاري والفلفل الاسود، الاحمر، الملح والزنجبيل وتنخيل المكونات. ثم صب الماء فوق الخليط الي ان يتم تكوين خليط كثيف القوام ثم وضع قطع الدجاج فيه.

اعداد قطع الدجاج داخل الخليط وتركها لمدة ستين او مئة وعشرين دقيقة او يمكن تحضيرها بالليل وتركها جانبا الي اليوم الثاني.

وضع زيت غزير في وعاء عميق ووضعة على درجة حرارة متوسطة الي ان يتم تسخين ثم خفض درجة الحرارة.

نقوم بوضع قطع الدجاج داخل الكمية المتبقة من الطحين الي ان تتم تغطية كل قطعة. ثم وضعها داخل الزيت وخفض درجة الحرارة الي درجة متوسطة وتركها دون تقليبها الي ان تقرمش جيدا.

اخراج قطع الدجاج ووضعها للتقديم ووضع كل من البطاطس الكاتشب والثومية جانبها. اصابع الدجاج المقرمشة المكونات أربع قطع من فيلية الدجاج. مكونات خليط الطحين وضع ملعقة صغيرو من البربريكا (الفلفل الحلو) الكزبرة، الكركم، والملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل.

وضع كوب من الطحين. مكونات خليط البيض اعداد ربع كوب من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

وضع بياض ثلاث بيضات كبيرة.

رشة صغيرة من الفلفل الاسود. مكونات خليط الكورن فليكس ربع كوب من الجبن البارميزان او حبن الرومي المبروش.

نصف كوب من جبن التشيدر المبروش.

وضع كوبان من الكورن فلكس. مكونات صلصة الكريمة الحامضة اعداد ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا والخل بالسميك.

وضع ملعقة كبيرة من البصل الاخضر المفروم الناعم ومخلل الخيار الناعم جدا.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

وضع نصف كوب من الكاتشب والكريمة الحامضة.

فص من الثوم المهروس الناعم. طريقة التحضير تسخين الفرن الي درجة حرارة مئتين درجة مئوية احضار صينية قصيرة الحافة ثم رشها بالزيت ووضعها جانبا.

تقطيع فيلية الدجاج الي اصابع طويلة.

وضع كل من الملح، والفلفل الاسود، والبابريكا، الكركم، الكزبرة والطحين في طبق عميق. وتقليب المكونات لتكوين الخليط ثم وضعه جانبا.

وضع كل من بياض البيض، الحليب، الملح والفلفل الاسود في وعاء اخر وتقليب المكونات لتكوين الخليط ثم وضعه جانبا.

احضار الكون فليكس في وعاء وطحنه قليلا بأطراف اصابعك اليد. ثم اضافة الجبن وتقليبه ليختلط جيدا.

وضع قطع الدجاج في الطحين وتقليبها على الجهتين الي ان يتم تغطيتها بطبقة رقيقة. ثم وضع اصابع الدجاج في خليط البيض وتقليبها على الجهتين الي ان يتم تغطيتها جيدا.

نقوم بوضع اصابع الدجاج في الكعك المطحون وتقليبها مع الضغط عليها قليلا من اجل ان يتم لصق الكعك المطحون عليها جيدا.

وضع اصابع الدجاج على الصيينة وادخالها الي الفرن لمدة عشر الي خمس عشرة دقيقة مع التقليب من وقت لأخر الي ان تصبح مائلة الي اللون الذهبي.

تقديم اصابع الدجاج مباشرة مع صلصة الكريمة الحامضة. تحضير الصلصة وضع كل من الكريمة الحامضة، الكاتشب، صلصة الصويا، الخل، البصل، الثوم، المخلل، الكزبرة في طبق صغير. وتقليب المكونات باستعمال الشوكة للحصول على صلصة خشنة بعض الشيء. طريقة التحضيراصابع الدجاج المقرمشة المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تعد الفراخ المقرمشة من أكثر الانواع المفضلة لدي الكثيرين نظرا لمذاقها الطيب الشهي. حيث تتفنن ربات المنزل في طريقة اعدادها بمحتلف الطرق لكي تجعلها تبدو في مذاقها مثل المحلات. لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها بطريقة سهلة ومميزة من خلال هذا المقال. دجاج مقرمش سهل المكونات احضار دبابيس الفراخ او فرخة مقطعة الي ثماني قطع مغسولة جيدا ومنزوعة الجلد.

وضع كوب من اللبن.

اعداد الملح والفلفل الاسود والبابريكا والكاري والكمون والثوم البودرة والبصل البودرة والطحين. طريقة التحضير عمل فتحات في الفراخ باستعمال السكينة ثم وضع التتبيلة في الداخل. ووضع البهارات واللبن ثم نقع الفراخ فيه لمدة أربع ساعات او أكثر ووضع الفراخ في الثلاجة. ثم اخراجها وتغليفها بالطحين ثم وضعها مرة اخري في اللبن وتغليفها مرة ثانية بالطحين.

وضع الفراخ في زيت غزير على درجة حرارة منخفضة وقلبها ثم وضع الطحين عليها من اجل ان تصبح مقرمشة. الدجاج المقرمش دجاج مقرمش سهل المكوناتطريقة التحضيرالدجاج المقرمش المكونات وضع ثلاثة اكواب من الطحين.

اعداد ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة من الملح والنشا.

أفخاذ الدجاج.

وضع الفلفل الاحمر الحار والفلفل الاسود والكاري المشكل.

الماء حسب الرغبة. طريقة التحضير غسل قطع الدجاج جيدا قبل تتبيلها بالخلطة. تحضير التتبيلة وضع ثلاث ملاعق من الطحين في قدر ثم اضافة كل من الكاري والفلفل الاسود، الاحمر، الملح والزنجبيل وتنخيل المكونات. ثم صب الماء فوق الخليط الي ان يتم تكوين خليط كثيف القوام ثم وضع قطع الدجاج فيه.

اعداد قطع الدجاج داخل الخليط وتركها لمدة ستين او مئة وعشرين دقيقة او يمكن تحضيرها بالليل وتركها جانبا الي اليوم الثاني.

وضع زيت غزير في وعاء عميق ووضعة على درجة حرارة متوسطة الي ان يتم تسخين ثم خفض درجة الحرارة.

نقوم بوضع قطع الدجاج داخل الكمية المتبقة من الطحين الي ان تتم تغطية كل قطعة. ثم وضعها داخل الزيت وخفض درجة الحرارة الي درجة متوسطة وتركها دون تقليبها الي ان تقرمش جيدا.

اخراج قطع الدجاج ووضعها للتقديم ووضع كل من البطاطس الكاتشب والثومية جانبها. اصابع الدجاج المقرمشة المكونات أربع قطع من فيلية الدجاج. مكونات خليط الطحين وضع ملعقة صغيرو من البربريكا (الفلفل الحلو) الكزبرة، الكركم، والملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل.

وضع كوب من الطحين. مكونات خليط البيض اعداد ربع كوب من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

وضع بياض ثلاث بيضات كبيرة.

رشة صغيرة من الفلفل الاسود. مكونات خليط الكورن فليكس ربع كوب من الجبن البارميزان او حبن الرومي المبروش.

نصف كوب من جبن التشيدر المبروش.

وضع كوبان من الكورن فلكس. مكونات صلصة الكريمة الحامضة اعداد ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا والخل بالسميك.

وضع ملعقة كبيرة من البصل الاخضر المفروم الناعم ومخلل الخيار الناعم جدا.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

وضع نصف كوب من الكاتشب والكريمة الحامضة.

فص من الثوم المهروس الناعم. طريقة التحضير تسخين الفرن الي درجة حرارة مئتين درجة مئوية احضار صينية قصيرة الحافة ثم رشها بالزيت ووضعها جانبا.

تقطيع فيلية الدجاج الي اصابع طويلة.

وضع كل من الملح، والفلفل الاسود، والبابريكا، الكركم، الكزبرة والطحين في طبق عميق. وتقليب المكونات لتكوين الخليط ثم وضعه جانبا.

وضع كل من بياض البيض، الحليب، الملح والفلفل الاسود في وعاء اخر وتقليب المكونات لتكوين الخليط ثم وضعه جانبا.

احضار الكون فليكس في وعاء وطحنه قليلا بأطراف اصابعك اليد. ثم اضافة الجبن وتقليبه ليختلط جيدا.

وضع قطع الدجاج في الطحين وتقليبها على الجهتين الي ان يتم تغطيتها بطبقة رقيقة. ثم وضع اصابع الدجاج في خليط البيض وتقليبها على الجهتين الي ان يتم تغطيتها جيدا.

نقوم بوضع اصابع الدجاج في الكعك المطحون وتقليبها مع الضغط عليها قليلا من اجل ان يتم لصق الكعك المطحون عليها جيدا.

وضع اصابع الدجاج على الصيينة وادخالها الي الفرن لمدة عشر الي خمس عشرة دقيقة مع التقليب من وقت لأخر الي ان تصبح مائلة الي اللون الذهبي.

تقديم اصابع الدجاج مباشرة مع صلصة الكريمة الحامضة. تحضير الصلصة وضع كل من الكريمة الحامضة، الكاتشب، صلصة الصويا، الخل، البصل، الثوم، المخلل، الكزبرة في طبق صغير. وتقليب المكونات باستعمال الشوكة للحصول على صلصة خشنة بعض الشيء. طريقة التحضيراصابع الدجاج المقرمشة المكوناتطريقة التحضير

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