طريقة خبز التوست الأبيض من المنزل ومعرفة سر خبزة في الأفران بعد معرفة هذه الطريقة لن تشتريه من الخارج

التوست من أكثر الأشياء التي يتم تناولها بشكل كبير جداً، من المعروف عن التوست أنه من ضمن الاشياء الاساسية جدا التي يجب أن نقوم بتواجدها دائما في وجبة الافطار أو في وجبة العشاء لأنها هشة وخفيفة فهي استبدال أساسي للبقسماط أو الخبز العادي ولهذا يجب دائما أن يتوفر داخل منازلنا من خلال تحضيرها من المنزل لكي لا يقوم بشرائها من المتاجر السوبر ماركت.

لكي تستطيع تحضير التوست مثل الجاهز الذي يتم شرائه من الفرن لابد من توفير هذه المكونات البسيطة والمتوفرة في جميع المنازل وهي:

كيلو من الدقيق الفاخر الخاص بالحلويات.

2 كوب ونصف من الماء الدافئ.

كوب الا ربع من السكر.

أربع ملاعق السمن.

2 ملعقة من الملح.

ملعقتين من الخميرة.

نصف ملعقة من الخل.

لكي تحصلين على توست هاش وطري مثل الفرن لابد من تحضيره بشكل صحيح ومعرفة أسرار تحضير التوست وهذا ما سنقدمها لكم، وطريقة التحضير هي:

يفضل أن نحضر وعاء واسع.

اضافة الخميرة مع السكر.

يتم إضافة كمية من المياه.

ونبدأ بخلطهم جيدا ونتركه لمدة

لا تقل عن 20 دقيقة.

لا تقل عن 20 دقيقة. ثم بعد ذلك نتركه لكي يتفاعلون.

ونبدأ بتحضير العجينه ونقوم بإضافة الخل.

ثم نضيف الدقيق وبعد ذلك ثم نبدأ بإضافة السمن.

تخلط العجينة جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

ونبدأ بأضافة كمية من الزيت في وعاء واسع ونتركها.

نضيف جميع المكونات السائله من السكر والخميرة على المكونات الجافة في العجان.

ويتم ضربها مرة ثانية لمدة خمس دقائق.

ونبدأ بتكوين عجينه التوست في هذا الوقت، ولا قم باضافتها داخل الساج.

او الصينيه المدهونة بالزيت ونبدا بأدخال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية

ننتظر لمدة عشرون دقيقة.

او الصينيه المدهونة بالزيت ونبدا بأدخال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ننتظر لمدة عشرون دقيقة. ثم نقوم باخراجها ونتركها لمده دقائق.

ثم نبدأ بتقطيعها وإذا كنا نرغب في تناولها وهي طريه.

بعد خروجة مباشرة نقوم بتغطيتها بكيس أو دخليها الفريزر لحين استخدامها مرة ثانية، تناولها.

ولكن إذا كنا نرغب في تناولها وهي جافة، ومقرمشة نتركها في الهواء الطلق.

من خلال هذه المكونات وأتباع طريقة التحضير التي قمنا بتقديمها ستحصلين على أفضل نتيجة وتوست هش وطري مثل الجاهزة.