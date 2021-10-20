لن تصدقي مفعول ملعقة الفازلين لبشرتك وجسمك عند دهنها يومياً قبل النوم هتخليكي قمر 14

يتكون الفازلين من بعض المواد الشمعية، وعدد من الزيوت المفيدة للبشرة والوجه، مما يجعل الكثيرين يلجأون إلى استخدامه في حالة وجود بعض التشققات الجلدية، وذلك لأن ملمسه ناعم، ولأنه يحتوي على بعض الفيتامينات المفيدة للبشرة، ويدخل الفازلين في وصفات كثيرة للبشرة والجسم عامة، لذلك سوف نعرض في هذا المقال عن اهمية الفازلين للبشرة والجسم. فوائد الفازلين للوجه والجسم فوائد الفازلين للوجه والجسم يعتبر الفازلين ذو فوائد متعدد للبشرة والجسم، وسوف نعرض فوائد إستخدامه فيما يلي: يعمل على ترطيب البشرة الجافة، فعندما يحل فصل الشتاء تصبح البشرة الجافة أكثر سوءاً عن باقي الفصول، فتظهر فيها التشققات، فيستخدم الكثيرين الفازلين لترطيب البشرة.

يمكن استخدامه كمزيل للمكياج، حيث احتوائه على الزيوت التي تجعله رطب على البشرة.

يستخدمه الكثيرين لعلاج تشققات الشفاه في فصل الشتاء الناتج عن الجفاف.

يمكن استخدامه في علاج الحروق، حيث كان يستخدمه قديماً عمال النفط لعلاج الحروق الناتجة عن العمل في النفط.

تستخدمه الفتاة لتثبيت شعر الحواجب، لاحتوائه على المادة الشمعية التي تعمل على التثبيت بقوة.

يعمل على تكوين طبقة عازلة على الجروح، لكي تحميها من الميكروبات والجراثيم.

يعمل علي علاج تشققات الكوع والركبه والكعب.

يعمل على حماية البشرة من ظهور التجاعيد.

يساعد على الحماية من الحكة الناتجة عن لدغ الحشرات. وصفة الفازلين لحماية البشرة من التجاعيد وصفة الفازلين لحماية البشرة من التجاعيد يعتبر الفازلين مكون هام لعلاج البشرة من التشققات والتجاعيد، واليك الوصفة فيما يلي: المكونات: ملعقة صغيرة من عسل النحل.

بياض حبة من البيض.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طبق صغير من الألومنيوم.

ملعقتين من الفازلين الطبي.

غسول يناسب نوع بشرتك. لطريقة التطبيق قومي باحضار الطبق الصغير، وضعيه على نار هادئه.

قومي بوضع الفازلين الطبي حتى يذوب.

قومي بوضع بياض البيض.

اخلطي بياض البيض، والفازلين جيداً.

قومي بوضع عسل النحل.

اضربي عسل النحل مع بياض البيض والفازلين.

قومي بوضع زيت الزيتون.

قلبي جيداً المكونات السابقة.

قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ لتفتيح مسام بشرتك.

قومي بفرد الماسك على وجهك.

اتركي الماسك عشرة دقائق.

استخدمي الغسول الخاص بك في غسل وجهك.

قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

كرري ما سبق يومياً. الوسوم

يتكون الفازلين من بعض المواد الشمعية، وعدد من الزيوت المفيدة للبشرة والوجه، مما يجعل الكثيرين يلجأون إلى استخدامه في حالة وجود بعض التشققات الجلدية، وذلك لأن ملمسه ناعم، ولأنه يحتوي على بعض الفيتامينات المفيدة للبشرة، ويدخل الفازلين في وصفات كثيرة للبشرة والجسم عامة، لذلك سوف نعرض في هذا المقال عن اهمية الفازلين للبشرة والجسم. فوائد الفازلين للوجه والجسم فوائد الفازلين للوجه والجسم يعتبر الفازلين ذو فوائد متعدد للبشرة والجسم، وسوف نعرض فوائد إستخدامه فيما يلي: يعمل على ترطيب البشرة الجافة، فعندما يحل فصل الشتاء تصبح البشرة الجافة أكثر سوءاً عن باقي الفصول، فتظهر فيها التشققات، فيستخدم الكثيرين الفازلين لترطيب البشرة.

يمكن استخدامه كمزيل للمكياج، حيث احتوائه على الزيوت التي تجعله رطب على البشرة.

يستخدمه الكثيرين لعلاج تشققات الشفاه في فصل الشتاء الناتج عن الجفاف.

يمكن استخدامه في علاج الحروق، حيث كان يستخدمه قديماً عمال النفط لعلاج الحروق الناتجة عن العمل في النفط.

تستخدمه الفتاة لتثبيت شعر الحواجب، لاحتوائه على المادة الشمعية التي تعمل على التثبيت بقوة.

يعمل على تكوين طبقة عازلة على الجروح، لكي تحميها من الميكروبات والجراثيم.

يعمل علي علاج تشققات الكوع والركبه والكعب.

يعمل على حماية البشرة من ظهور التجاعيد.

يساعد على الحماية من الحكة الناتجة عن لدغ الحشرات. وصفة الفازلين لحماية البشرة من التجاعيد وصفة الفازلين لحماية البشرة من التجاعيد يعتبر الفازلين مكون هام لعلاج البشرة من التشققات والتجاعيد، واليك الوصفة فيما يلي: المكونات: ملعقة صغيرة من عسل النحل.

بياض حبة من البيض.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طبق صغير من الألومنيوم.

ملعقتين من الفازلين الطبي.

غسول يناسب نوع بشرتك. لطريقة التطبيق قومي باحضار الطبق الصغير، وضعيه على نار هادئه.

قومي بوضع الفازلين الطبي حتى يذوب.

قومي بوضع بياض البيض.

اخلطي بياض البيض، والفازلين جيداً.

قومي بوضع عسل النحل.

اضربي عسل النحل مع بياض البيض والفازلين.

قومي بوضع زيت الزيتون.

قلبي جيداً المكونات السابقة.

قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ لتفتيح مسام بشرتك.

قومي بفرد الماسك على وجهك.

اتركي الماسك عشرة دقائق.

استخدمي الغسول الخاص بك في غسل وجهك.

قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

كرري ما سبق يومياً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدقي مفعول ملعقة الفازلين لبشرتك وجسمك عند دهنها يومياً قبل النوم هتخليكي قمر 14 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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