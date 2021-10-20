استعيدي شبابك بملعقة فازلين تخلصي من شيب الشعر المبكر والشعر الأبيض بدون صبغات وأضرار

في مرحلة من مراحل العمر وهي بداية سن الأربعين أو أقل بسنوات قليلة يبدأ ظهور الشيب في الشعر سواء كان للنساء أو الرجال، وهذه المشكلة قد تزعج الكثير خاصتًا النساء فهم الاكثر اهتمامًا بجمال شعرهن وجاذبيته وفي أغلب الأوقات قد تضطر كلًا منهما للتخلص من هذه المشكلة بإستخدام الصبغات العادية التي قد تضر الشعر بشكل واضح، والان سنقدم لكم طريقة صحية وآمنة للتخلص من الشيب بكل سهولة، وبمكونات طبيعية ليس لها أي أضرار وكل ذلك من خلال هذا المقال.

وصفات لعلاج شيب الشعر بشكل أمن وسريع

هناك بعض المواد التي يمكن استخدامها من خلال عمل بعض الوصفات فهي تعالج مشكلة الشيب وتجعل الشعر يحتفظ بشكل أفضل بلونه الطبيعي بشكل آمن على الشعر ولا يسبب أي أضرار أو سلبيات ومن أهم هذه الوصفات كالتالي:

استخدام الفازلين مع الالوفيرا لعلاج شيب الشعر

تساعد هذه الوصفة للتخلص من الشيب بدون اي صبغات للشعر، ولكنها تسيطر على المادة المسبب لشيب الشعر وتجعله يحتفظ بالونه الطبيعي وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الفازلين الطبي

ثلاث ملاعق من جل الألوفيرا الطبيعي.

ملعقة صغيرة من فيتامين e.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

إذابة الفازلين أمر هام في هذه الوصفة حتى يصبح سهل الاندماج مع باقي المكونات ويتجانس بشكل أفضل، وذلك يتم من خلال وضعه في الميكروويف على درجة حرارة منخفضة، أو عمل حمام مائي له.

وبعد بداية ذوبانه أضيفي جل الألوفيرا إليه، وقلبي المكونات حتى يختلطو بشكل جيد.

اضيفي العسل إلى المكونات كل ذلك الاضافات داخل الحمام المائي أو الميكروويف حتى تذوب كل المكونات معًا، ولكن بشكل تدريجي.

في النهاية أضيفي فيتامين e للخليط.

بعد أن يتم التجانس الكامل بين كل المكونات التي تم تجهيزها.

اتركي الخليط حتى يبرد تمامًا.

الان يمكنك الاستخدام، وزعي الخليط على الشعر وخاصتًا في أماكن ظهور الشعر الأبيض.

ارتدي بعد ذلك قبعة بلاستيكية حتى لا يتساقط الخليط.

اتركية لمدة ستة ساعات على الشعر حتى تحصلي على أفضل النتائج.

اغسلي شعرك جيدًا بعد الانتهاء من الوقت.

كرري الوصفة كل يومين حتى يحدث تأثير على الشعر ويمنع الشيب من الظهور.

طريقة الاستخدام