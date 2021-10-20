مفعول كريم الفازلين والنشا السحري لتبييض وتفتيح البشرة 10 درجات وشد التجاعيد وإزالة الجلد الميت نهائياً

الفازلين والنشا من أكثر الوصفات الطبيعية التي لها فوائد كثير للوجه، حيث أنها تعمل على تفتيح الوجه، إزالة أثار حب الشباب، شد البشرة، وعلاوة على ذلك حمايتها من التجاعيد، ويوجد وصفات كثيرة للفازلين والنشا للوجه، والتي سوف نتعرف عليها سويًا خلال هذا المقال.

من أجمل الوصفات الطبيعية التي لها دور فعال في تبيض وتفتيح البشرة وجعلها مشرقة وجذابة، ولا تسبب أي أضرار للبشرة، ولا يوجد لها أي أثار جانبية، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من المكونات الطبيعية، والوصفة بالتفصيل:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الفازلين

4 ملاعق من الكركم.

5 ملاعق من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

وعاء لمزج المكونات.

عبوة نظيفة لحفظ الخليط.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم مزج جميع المكونات في وعاء مناسب جيدًا، وذلك باستخدام ملعقة خشبية أو بلاستيكية. يتم سكب المزيج في عبوة نظيفة لحين استعماله. يتم استخدام هذا الخليط 3 مرات في اليوم، وبشكل يومي وفي غضون شهر سوف تلاحظين أجمل النتائج.

وصفة الفازلين والنشا هذه فعالة أيضًا وتعطي نتائج مبهرة، ولكن بشرط المواظبة على استخدامه كل يوم، والوصفة بالتفصيل تتمثل فيما يلي:

المكونات

عبوة صغيرة الحجم من الفازلين. 3 ملاعق كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من زيت اللافندر الخام. برطمان صغير لحفظ المزيج.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية يتم إذابة الفازلين على حمام بخار مائي، وذلك حتى يذوب الفازلين ويسهل على النشا الامتزاج مع الفازلين. بعها يتم رفع الفازلين من حمام البخار، ثم تركه حتى يبرد قليلًا. يتم إذابة النشا في الفازلين حتى يمتزجا معًا. بعدها يتم إضافة زيت اللافندر إلى المزيج، وتقليبه مرة أخري. يتم وضع المزيج في برطمان نظيف ثم تغطيته وتخزينه في الثلاجة لحين استخدامه. يتم وضع هذا الخليط مرتين في اليوم، وفي خلال شهر سوف تظهر النتائج المبهرة التي تحلمين بها.

الفازلين يعتبر مكون رئيسي في الخلطات والوصفات التي تساعد على تبييض البشرة وتفتيحها، بالإضافة إلى قدرته المذهلة على ترطيب البشرة جيداً، ومن الجدير بالذكر أن الفازلين يساعد على علاج الجروح التي تصيب الفرد، بالإضافة إلى قدرته على علاج الحروق الطفيفة، بالإضافة إلي تلك الفوائد السحرية التي سنرفقها لكم في السطور التالية.

تتعدد فوائد الفازلين والنشا للوجه، والتي تتمثل فيما يلي: