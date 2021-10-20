طريقة تدميس الفول الصحيحة مثل الزبدة في المنزل بكل ما تريدي معرفته

يعتبر تدميس الفول من بين الأمور الأساسية والمحورية التي يجب على كافة النساء أن تتعلمها بعالم المطبخ، هذا بجانب أن الفول المدمس يشتمل على مجموعة هائلة من العناصر الغذائية التي تكون مفيدة لوقاية وكذلك حماية الجسم من العديد من المشكلات الصحية، كما أن تحضيره من المنزل أفضل بكثير من شرائه من الخارج ، وهذا لضمان سلامة كافة المواد التي يتم استخدامها في تحضيره ومن ثم الحصول على أفضل طبق فول صحي وشهي المذاق. مقادير تدميس الفول 2 كوب فول جاف.

1 ملعقة كبيرة أرز مغسول.

حبة من الطماطم.

نصف ليمونة.

جزرة مبشورة.

رشة من الكركم.

نصف كوب من العدس الأصفر. طريقة تحضير تدميس الفول في البداية قومي بغسل الفول جيداً بالماء، وبعد ذلك اتركيه بالمصفاة إلى أن يتم التخلص من الماء.

بعد ذلك قومي بوضع الفول بقِدر التدميس ومن ثم أضيفي له العدس والأرز، وبعد ذلك قومي بتغطيته بالماء الساخن، كما أنه بحالة عدم وجود القدر الذي يتعلق بالتدميس، فمن الممكن استخدام قدر معدني وله غطاء محكم.

بعدها قومي بترك قدر الفول بنار متوسطة إلى أن يبلغ حتى مرحلة الغليان، وبعدها قومي بخفض النار.

بعد ذلك قومي بترك الفول على نار منخفضة وذلك حتى مرور ما يقرب من حوالي 6 حتى 7 ساعات، أو إلى أن يتم النضوج، مع إضافة الماء عند جفافه.

بعدها قومي برفع الفول من على النار عقب اكتمال نضجه، ومن ثم اتركيه بدرجة حرارة الغرفة إلى أن يهدأ تماماً، وبعد ذلك يتم تعبئته بعلبة بلاستيكية مغلقة تماماً، مع حفظه بالثلاجة.

كذلك أنه من الممكن أن يتم تدميس كمية هائلة من الفول، مع تعبئتها بُلب بلاستيكية حجمها متوسط، ومن ثم يتم حفظها بالفريزر حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلاثة أشهر، كما أنه من الممكن أن تقومي بوضع بعض قشور البصل الاحمر وكذلك حبة طماطم حتى تحصلي علي اللون الفاتح. مكونات أخرى لتدميس الفول حبة من الطماطم

فص ثوم

رشة ملح

ملعقة من الطحينة

عصير ليمونة

ملعقتان كبيرتان من الزيت

نصف كيلو فول حب

١ ملعقة من الكمون خطوات تحضير الفول المدمس تنفيذ القول بالماء حتى مرور ليلة كاملة.

أضيفيه بحلة الضغط، مع الثوم والطماطم.

أخيراً اتركيه حتى ينضج ومن ثم أضيفي باقي التوابل والزيت والطحينة. الوسوم

يعتبر تدميس الفول من بين الأمور الأساسية والمحورية التي يجب على كافة النساء أن تتعلمها بعالم المطبخ، هذا بجانب أن الفول المدمس يشتمل على مجموعة هائلة من العناصر الغذائية التي تكون مفيدة لوقاية وكذلك حماية الجسم من العديد من المشكلات الصحية، كما أن تحضيره من المنزل أفضل بكثير من شرائه من الخارج ، وهذا لضمان سلامة كافة المواد التي يتم استخدامها في تحضيره ومن ثم الحصول على أفضل طبق فول صحي وشهي المذاق. مقادير تدميس الفول 2 كوب فول جاف.

1 ملعقة كبيرة أرز مغسول.

حبة من الطماطم.

نصف ليمونة.

جزرة مبشورة.

رشة من الكركم.

نصف كوب من العدس الأصفر. طريقة تحضير تدميس الفول في البداية قومي بغسل الفول جيداً بالماء، وبعد ذلك اتركيه بالمصفاة إلى أن يتم التخلص من الماء.

بعد ذلك قومي بوضع الفول بقِدر التدميس ومن ثم أضيفي له العدس والأرز، وبعد ذلك قومي بتغطيته بالماء الساخن، كما أنه بحالة عدم وجود القدر الذي يتعلق بالتدميس، فمن الممكن استخدام قدر معدني وله غطاء محكم.

بعدها قومي بترك قدر الفول بنار متوسطة إلى أن يبلغ حتى مرحلة الغليان، وبعدها قومي بخفض النار.

بعد ذلك قومي بترك الفول على نار منخفضة وذلك حتى مرور ما يقرب من حوالي 6 حتى 7 ساعات، أو إلى أن يتم النضوج، مع إضافة الماء عند جفافه.

بعدها قومي برفع الفول من على النار عقب اكتمال نضجه، ومن ثم اتركيه بدرجة حرارة الغرفة إلى أن يهدأ تماماً، وبعد ذلك يتم تعبئته بعلبة بلاستيكية مغلقة تماماً، مع حفظه بالثلاجة.

كذلك أنه من الممكن أن يتم تدميس كمية هائلة من الفول، مع تعبئتها بُلب بلاستيكية حجمها متوسط، ومن ثم يتم حفظها بالفريزر حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلاثة أشهر، كما أنه من الممكن أن تقومي بوضع بعض قشور البصل الاحمر وكذلك حبة طماطم حتى تحصلي علي اللون الفاتح. مكونات أخرى لتدميس الفول حبة من الطماطم

فص ثوم

رشة ملح

ملعقة من الطحينة

عصير ليمونة

ملعقتان كبيرتان من الزيت

نصف كيلو فول حب

١ ملعقة من الكمون خطوات تحضير الفول المدمس تنفيذ القول بالماء حتى مرور ليلة كاملة.

أضيفيه بحلة الضغط، مع الثوم والطماطم.

أخيراً اتركيه حتى ينضج ومن ثم أضيفي باقي التوابل والزيت والطحينة.

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